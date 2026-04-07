Mars ulazi u Ovna 9. aprila: 3 horoskopska znaka moći će da osvoje svet do 18. maja

Mars u Ovnu je u svom sedištu , što znači da ovde ispoljava svoju najjaču energiju. Ovo je položaj sirove snage, impulsa i nagona za akcijom bez mnogo razmišljanja unapred. Mars će ostati u Ovnu do 18. maja.

Tokom ove nedelje se dešava moćna energetska promena kada Mars ulazi u Ovna 9. aprila. Ovo će posebno uticati na ova tri horoskopska znaka. Dobiće veliku energiju koja ih tera da deluju odmah, često bez straha, ali i bez strpljenja.

Potreba da se bude prvi

Ljudi sa ovim položajem imaju prirodnu potrebu da započinju stvari, da budu prvi, da se bore za sebe i da ne čekaju ničije odobrenje. U njima postoji jaka unutrašnja vatra koja ih tera da deluju odmah, često bez straha, ali i bez strpljenja.

Brzo reagovanje

Ovo je energija ratnika, neko ko ide „glavom kroz zid“ ako treba, jer veruje u sopstveni instinkt više nego u tuđa mišljenja. Brzo reaguju, ali se isto tako brzo i smiruju, jer ne vole da nose težinu emocija dugo u sebi.

Njihov bes je direktan, ali prolazan, i retko kada zlopamte. Ono što ih pokreće jeste izazov, uzbuđenje i osećaj da su živi kroz akciju.

Ishitrene odluke

Čim Mars ulazi u Ovna 9. aprila on donosi hrabrost, ali i sklonost ka ishitrenim odlukama. Strpljenje im nije jača strana, pa često žele sve odmah i sada, bez čekanja.

Kada nauče da kontrolišu impulsivnost i da kanališu svoju energiju, mogu da postignu izuzetne rezultate, jer imaju snagu da započnu ono što drugi ni ne smeju.