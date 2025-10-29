Mars ulazi u Strelca, a to znači da će 3 znaka procvetati nakon 4. novembra!

Mars u Strelcu donosi vatrenu, slobodoumnu i avanturističku energiju.

Ovaj tranzit budi želju za akcijom, pokretom i iskrenim delovanjem iz srca. Mars u ovom znaku ne voli ograničenja — on teži da sledi svoje ideale, brani istinu i širi horizonte kroz iskustva, putovanja i nova znanja.

Energija je optimistična, ali ponekad i nepromišljena, jer Mars u Strelcu deluje po impulsu i veruje da sreća prati hrabre. Mars ulazi u Strelca 4. novembra.

Za vatrene znakove, ovaj tranzit deluje kao dodatno gorivo. Donosi im hrabrost, odlučnost i sposobnost da slede svoje strasti bez zadrške.

Lav

Mars u Strelcu budi vašu kreativnost, donosi samopouzdanje i želju da zablistate. Bićete puni inspiracije, energije i želje da ostvarite ono što ste dugo planirali. U ljubavi ste strastveni i direktni, a u poslu spremni da rizikujete — što sada može doneti dobitak.

Strelac

Mars u vašem znaku daje vam osećaj moći i kontrole nad sopstvenim putem. Sada ste u svom elementu — preuzimate inicijativu, donosite hrabre odluke i delujete iz uverenja. Idealno vreme da pokrenete nove projekte, započnete avanturu ili promenite ono što vas sputava.

Ovan

Ovaj tranzit vam izuzetno prija jer podstiče optimizam i širi vidike. Donosi vam priliku da izađete iz rutine i povežete se s ljudima koji vas inspirišu. Bićete direktni, puni entuzijazma i volje da osvojite nove ciljeve. Samo pripazite da ne pregorite — rasporedite energiju mudro.

Mars u Strelcu do 15. decembra donosi period u kojem verujemo u sebe, borimo se za ideale i hrabro idemo napred — posebno vatreni znaci, koji će sada osetiti da im se ponovo vraća snaga i inspiracija.

