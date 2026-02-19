Mart donosi novac samo odabranima: 3 znaka plivaju u kešu, a ostali moraju debelo da se pomuče

Novac u martu dolazi neočekivano i samo nekima – dok jedni planiraju troškove, drugi će se boriti za svaki dinar.

Kada je u pitanju novac u martu, nekome se mesec otvara kao trezor, a nekome kao rupa bez dna. Dok će tri srećnika u narednim nedeljama moći da bace kalkulator jer će im se svaka odluka pretvoriti u čist keš, ostali će morati da se bore za svaki dinar.

Nema tu nikakve velike filozofije – jednostavno, nekome se „otkačilo“, a svi ostali će morati da gaze kroz blato i broje svaku paru do prvog u mesecu.

E sada, hajde da vidimo ko su srećnici koji će u martu plivati u kešu, a ko će morati da se pomuči za svaki dinar.

Bik

Bikovima se u martu otvaraju putevi o kojima su do juče samo sanjali. Ne radi se ovde o nekom teškom radu, nego o čistoj sreći i naplati starih dugova. Novac u martu stiže im sa više strana, pa će Bikovi biti ti koji će u martu nervirati sve oko sebe – dok se drugi žale na cene, oni će kupovati bez gledanja u novčanik. Ako ste Bik, očekujte priliv novca sa strane na koju ste potpuno zaboravili. Bukvalno im se svaka odluka pretvara u profit.

Lav

Lavovi više ne moraju da glume da imaju – u martu će stvarno imati. Za njih ovaj mesec donosi poslovni preokret koji direktno udara na bankovni račun. Neki Lavovi će dobiti ponudu koju bi bilo ludo odbiti, a koja podrazumeva cifru koja menja pravila igre. Dok će ostali u martu krpiti kraj s krajem, Lavovi će planirati gde da potroše višak koji im se iznenada stvorio u rukama.

Jarac

Jarčevi su poznati po tome da znaju sa parama, ali mart im donosi situaciju u kojoj novac dolazi bez onog njihovog čuvenog mučenja. Nešto što su ranije pokrenuli sada donosi ozbiljne kamate ili bonuse. Jarac će u martu biti onaj prijatelj koji uvek ima da pozajmi, ali verovatno neće hteti – previše su pametni da bi prosipali ono što im je sudbina konačno dala.

A šta je sa ostalima?

Ako niste među ova tri znaka, mart će vas naučiti pameti.

Za ostale, novac u martu je tema koja donosi samo glavobolju. Svaki neplanirani trošak će biti osetniji, a greške će vam pokazati koliko je važno planirati. Za vas, mesec nije za velike investicije, već za oprez i čuvanje svakog dinara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com