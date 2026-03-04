Favoriti sudbine: Čuveni astrolog izdvaja znake kojima mart donosi ‘ludu sreću’ i dar od boga

Mart donosi sreću onima koji su dugo čekali svoj trenutak. Sudbina je spremila posebne poklone za tri znaka, a evo ko će se najviše radovati.

Mart donosi sreću onima koji su se već pomirili sa prosekom i monotonijom. Poznati astrolog Pavel Globa tvrdi da se kolo sudbine konačno okreće u korist onih koji su bili strpljivi.

Iako mnogi očekuju promene s prolećem, zvezde su odlučile da samo tri znaka dobiju pravi ‘blanko ček’ od univerzuma. Najbolje prilike dolaze neočekivano sredinom meseca, ali postoji jedna bitna stvar koju većina ljudi zaboravi.

Koji znakovi će imati najviše sreće u martu?

Najviše sreće imaće Ovnovi, Lavovi i Ribe. Ovi znakovi ulaze u period energetske obnove koji direktno utiče na povećanje prihoda, rešavanje stambenih pitanja i neočekivane romantične susrete koji mogu brzo prerasti u ozbiljne i stabilne veze.

Ovan: Vreme je da naplatite svoj trud

Ovnovi su mesecima radili u tišini. Sada taj rad dolazi na naplatu. Ne radi se samo o tapšanju po ramenu, već o konkretnim finansijskim rezultatima. Zvezde se nameštaju tako da vam se otvaraju vrata koja su godinama bila zatvorena.

Ljudi često greše jer odustanu pred sam cilj. Nemojte biti jedan od njih. Ako ste planirali pokretanje privatnog posla, mart donosi sreću i vetar u leđa kakav se retko viđa.

Lav: Ljubav kuca na vrata

Lavovi često deluju kao da imaju sve pod kontrolom, ali znamo da nije uvek tako. Ovaj mesec briše nesigurnosti. Planetarni aspekti ukazuju na sudbinske susrete. Ovo nije vreme za sedenje kod kuće.

Izađite među ljude, jer osoba koju upoznate sada može promeniti vaš životni kurs. Takođe, obratite pažnju na stare dugove. Priliv novca omogućava da ih se konačno rešite i prodišete punim plućima.

Ribe: Intuicija kao vodič do uspeha

Ribe će se osećati kao da imaju šest čulo. Slušajte taj unutrašnji glas. On vas vodi direktno ka rešenju problema koji vas muči od zime. Često ignorišemo osećaj u stomaku, a to je velika greška.

Mart donosi sreću upravo kroz te intuitivne bljeskove. Očekujte poziv od osobe iz prošlosti koji može doneti lepe vesti ili poslovnu ponudu koja se ne odbija.

Kako da ne propustite svoju šansu?

Sreća nije samo raspored planeta. Ona zahteva akciju. Astrolozi se slažu da je pasivnost najveći neprijatelj u ovom periodu. Ako samo čekate da vam rešenje padne u krilo, propustićete voz.

Iskoristite energiju koju vam mart donosi sreću i preuzmite inicijativu. Pozovite tog klijenta. Pošaljite tu poruku. Rizik se sada isplati više nego ikada pre.

Koji je vaš najveći cilj za ovo proleće i da li ste spremni da rizikujete zarad njega?

