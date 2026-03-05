Mart donosi talas sreće: 3 znaka će zapljusnuti blagostanje i mnogobrojne šanse za bolji život

Ovnovi, Rakovi i Ribe osetiće više olakšanja tokom marta zahvaljujući astrološkim tranzitima. Mart donosi talas sreće i blagostanja za njih.

Tri astrološka znaka osetiće olakšanje tokom marta zahvaljujući astrološkim tranzitima koji osvetljavaju njihov kosmički put. Mart donosi talas sreće i šanse za nove početke.

Ulaskom u mesec mart, sve smo bliži početku proleća, po mnogima najlepšeg godišnjeg doba. Tmurni dani i najduže noći polako ostaju iza nas, a počinjemo da osećamo prve nagoveštaje proleća, koje donosi obnovu i novi početak.

Ovan – nalet sveže energije

Sa dolaskom prolećne ravnodnevice 20. marta, Ovnovi će osetiti veliku radost. Sunce ulazi u znak Ovna, čime počinje njihova rođendanska sezona, a ujedno se završava i retrogradni Merkur. Njima mart donosi talas sreće. Ovaj kardinalni znak osetiće nalet sveže energije, strasti i entuzijazma, spreman za nove avanture.

Iako bi strpljenje i dalje moglo biti na testu zbog uticaja Saturna, planete karme i discipline, kao i Neptuna, planete iluzija, vraća se snažniji osećaj svesne volje i unutrašnje snage. To će im pomoći da ponovo probude svoj hrabri, vatreni duh.

Rak – zrači liderskim kvalitetima

Retrogradni Jupiter završava se 11. marta u vašem znaku. Ova planeta sreće donosi dodatni talas pozitivne energije. Bićete spremni da preuzmete inicijativu, uz porast samopouzdanja koji vas podstiče da verujete svojim instinktima, pratite intuiciju i povučete hrabre poteze u skladu sa svojim najvišim ciljevima.

Zračićete prirodnim liderskim kvalitetima, pa će drugi želeti da vas slede. Verujte svojoj sposobnosti da gradite zajednicu i prepoznate duboke emotivne istine koje se kriju ispod površine.

Ribe – stari problemi nestaju

Mart će podstaći Ribe da na početku meseca otpuste zastarele obrasce i cikluse. Do kraja meseca dobiće više jasnoće, uvida i pravca. Retrogradni Merkur ostaje u njihovom znaku tokom većeg dela marta, sve do 20. marta.

Ova planeta komunikacije i fokusa, koja deluje kao da se kreće unazad, podstiče Ribe da potraže odgovore u sebi dok se spoljašnje okolnosti menjaju. Očekujte druge šanse, prilike za razjašnjavanje nesporazuma i rešavanje starih pitanja.

