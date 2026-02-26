Surova astro prognoza: Ko su miljenici sreće, a ko najveći baksuzi koje će mart pošteno ‘ošamariti’?

Martovska astro prognoza donosi ozbiljne testove za sve znake Zodijaka. Pročitajte ko mora da pazi na novčanik, a koga čeka uspeh u ljubavi.

Vaša martovska astro prognoza ne donosi samo prolećno buđenje, već i hladan tuš za one koji su gurali probleme pod tepih.

Planete se ne šale ovog meseca. Iako mnogi očekuju olakšanje, zvezde su pripremile ozbiljne lekcije o odgovornosti. Ključ se ne krije u bežanju, već u suočavanju, a pravi preokret vas čeka tek kada prihvatite realnost.

Zašto je ovaj period toliko

naporan?

Trenutni planetarni sklop zahteva suočavanje sa potisnutim emocijama i starim, neplaćenim dugovima, a svaki pokušaj bežanja od realnosti i odgovornosti sada samo dodatno komplikuje vašu situaciju na duže staze.

Mnogi misle da je ulazak Sunca u znak Riba vreme za sanjarenje. Greška. Saturn je takođe tu i on ne dozvoljava iluzije. On traži rad. Zato martovska astro prognoza deluje strogo. Ona to i jeste. Ko nije izgradio čvrste temelje zimus, sada će osetiti nestabilnost. Nemojte se iznenaditi ako vam se planovi promene preko noći.

Ko su miljenici sreće?

Nije sve tako sivo. Neki znaci će proći kroz ovaj period kao kroz pesmu. Ako ste rođeni u znaku Riba ili Bika, imate razloga za osmeh. Ribe napokon dobijaju jasnoću. Intuicija vam radi kao sat. Osećate šta treba da uradite pre nego što se problem uopšte pojavi. Bikovi, sa druge strane, dobijaju podršku Jupitera. Vama se otvaraju vrata tamo gde su drugima zatvorena. Iskoristite ovaj period za finansijske poteze.

Koga čeka hladan tuš?

Ovde stvari postaju ozbiljne. Martovska astro prognoza nije naklonjena Devicama i Ovnovima. Device, vaša potreba za kontrolom biće testirana. Što više stežete, to će vam više stvari izmicati iz ruku. Pustite. Ovnovi, vaš vladar Mars vas tera na akciju, ali zidovi su svuda. Osećate se kao u ekspres loncu. Svaka ishitrena reakcija sada vas košta dvostruko. Brojte do deset pre nego što odgovorite na provokaciju.

Morate razumeti dinamiku neba. Nije poenta u tome da se plašite, već da se prilagodite. Martovska astro prognoza služi kao vodič, a ne kao presuda. Kada Saturn pritisne, on traži zrelost. Nemojte kriviti druge za svoje propuste. Preuzmite odgovornost i videćete kako pritisak popušta.

Kako preživeti martovski vrtlog?

Fokusirajte se na jednu stvar. Rasipanje energije je sada najgora strategija. Martovska astro prognoza jasno ukazuje na uspeh kroz disciplinu. Završite započeto. Ne ulazite u nove kredite. Čuvajte odnose koji su vam važni, jer reči izgovorene u afektu tokom ovog meseca teško se povlače.

Kako vi planirate da iskoristite energiju ovog meseca – da li ćete se boriti protiv struje ili pustiti da vas ona odvede do mirnije luke?

