Među milionerima dominiraju ovih 5 znakova: Proverite da li ste i vi na listi uspešnih!

Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, imate veće šanse da postignete finansijski uspeh

Prema pisanju Biznis Insajdera, a istraživanju magazina Forbs otkriveno je koji su to horoskopski znakovi u kojima prednjači najviše milionera u svetu.

Vaga

Vaga je na prvom mestu među milionerima. Znak elegancije uvek ima puno novca, oprezni su u svojim poslovnim odlukama i što je najvažnije, cene prestiž.

Ribe

Sanjari koji žive u paralelnom univerzumu vole da rizikuju, pa im to često donosi i uspeh. Zato na listi milionera zauzimaju jako drugo mesto.

Rakovi

Velike diplomate i osetljivi ljudi. Međutim, pošto su često bezobzirni, očigledno od toga mogu dobro da profitiraju. Svoju neretko podmuklost koriste u poslovne svrhe i zbog velikog nepoverenja sve mere tri puta pre nego što preseku.

Bik

Glavni materijalista Zodijaka voli da uživa u blagodetima koje novac može da mu ponudi. Jako je uporan, pa se ne zaustavlja sve dok na bankovnom računu ima pozamašnu svotu novca.

Lav

Želi da bude kralj džungle, ali i biznisa. Smatra da mu moć donosi upravo novac, pa se ne libi da upotrebi sva moguća sredstva ne bi li došao do njega. Na listi zauzima 5. mesto po broju milionera u svetu.

