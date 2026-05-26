Posle 26. maja Merkur menja smer, 3 znaka konačno prestaju da gase požare koje nisu ni zapalili

Merkur je direktan od 26. maja vraća bistrinu trima znacima. Proverite da li ste među onima koji konačno mogu da dišu.

Merkur je direktan, kretanje počinje 26. maja 2026. i prvo što ćete osetiti je da telefon prestaje da zvoni za stvari koje niste vi zakuvali.

Tri znaka u narednih deset dana skidaju sa sebe teret tuđih grešaka. Pravi obrt, ipak, stiže oko 3. juna, kad Merkur izađe iz senke i konačno aktivira ono što ste planirali još u aprilu.

Zašto je kraj retrogradnog Merkura važniji nego što mislite

Merkur je direktan i upravlja time kako razmišljamo, govorimo, pišemo mejlove i potpisujemo ugovore. Kad ide unazad, sve to klizi. Kad se okrene napred, glava se razbistri za 48 sati. Ne osećate to kao grom, već kao da neko polako pojačava svetlo u sobi u kojoj sedite već tri nedelje.

Devica: prestajete da ispravljate tuđe greške besplatno

Vama je retrogradni Merkur bio najteži, jer ga vaš znak vlada. Tri nedelje ste krpili rupe koje su drugi pravili, najčešće na poslu. Od 26. maja menja se ton razgovora sa nadređenima. Ono što ste pokušavali da objasnite mesec dana, u utorak se razume iz prve.

Finansijski papir koji je zaglavljen kreće svojim tokom, ali ne pre 30. maja. Pazite samo na jedan razgovor sredinom juna, gde ćete morati da kažete ne nekome kome inače uvek kažete da.

Blizanci: vraća vam se reč, vraća vam se i ritam

Vi ste poslednje tri nedelje delovali kao da govorite kroz vatu. Pozivi koji nisu vraćeni, poruke koje su pogrešno protumačene, sastanci koji su pomerani dva puta. Posle 26. maja Blizanci ponovo postaju ono što jesu, ljudi koji u jednoj rečenici reše ono za šta drugima treba sastanak.

Stari kontakt koji ste otpisali javlja se prvi u utorak, i to sa konkretnom ponudom. Nemojte odmah pristati. Pustite 72 sata da uslovi sazru.

Bik: novac koji je kasnio konačno seda na račun

Bikovima retrogradni period nije razbio glavu, ali jeste novčanik. Uplata koja je trebalo da stigne početkom maja kasnila je bez objašnjenja. Ugovor koji je čekao potpis stajao je na nečijem stolu. Od kraja maja stvari kreću, ali ne brzinom kojom biste vi voleli.

Računajte na prve konkretne pomake oko 2. juna. Ono što kupujete tih dana, posebno za kuću, ostaje sa vama dugo i bez kvarova.

Šta tačno znači kada Merkur izađe iz senke

Period senke je dve nedelje posle direktnog kretanja, kada planeta prelazi iste stepene zodijaka koje je prešla unazad. Tek tada se odluke donete u retrogradi pokazuju kao dobre ili loše, i tek tada kreće realan napredak.

Tri stvari koje treba da uradite između 26. maja i 3. juna

Pošaljite onu poruku koju ste tri puta brisali, ali nemojte je slati pre 28. maja

Proverite sve automatske uplate i pretplate, jer je 41 odsto grešaka iz retrogradnog perioda upravo tu

Ne kupujte tehniku do 1. juna, čak i ako vidite popust koji izgleda kao greška u sistemu

Kako da ne potrošite ovaj kapital za dve nedelje

Najveća zamka direktnog Merkura nije nestašica nego euforija. Ljudi koji su tri nedelje ćutali, u utorak žele sve da kažu u jednom danu. Birajte gde trošite energiju. Jedan jasan razgovor vredi više od deset poruka.

Koja stvar je vama otišla u haos tokom retrogradnog Merkura, a sad polako dolazi na svoje mesto

