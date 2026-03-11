Veliki preokret 20. marta: Merkur kreće direktno, a ova 3 znaka čeka finansijska renesansa

Merkur kreće direktno i donosi olakšanje za vaš novčanik. Proverite da li je vaš znak na spisku i obezbedite sebi stabilne prihode.

Stiglo je olakšanje. Merkur kreće direktno 20. marta i donosi novac. Ali, prava caka za privlačenje zarade krije se u drugom delu teksta. Prethodne nedelje donele su haos u komunikaciji i finansijama. Sada se situacija drastično menja.

Kada tačno Merkur kreće direktno u martu?

Merkur zvanično završava svoj retrogradni ciklus i kreće direktno 20. marta. Ovaj prelazak donosi kraj kašnjenjima uplata, prekida zastoje i otvara put za pregovore.

Kako kraj retrogradnog Merkura donosi profit?

Mnogi misle da se novac pojavljuje preko noći čim planeta promeni pravac kretanja. Prava istina je potpuno drugačija. Greška koju mnogi prave jeste nerealno očekivanje brzog bogatstva. Morate sami pokrenuti zaustavljene poslovne projekte. Zato, obratite pažnju na nedovršene poslove iz prethodnog meseca. Prelistajte stare radne sveske sa idejama. Upravo tu leži vaša skrivena šansa za konkretnu zaradu. Papirologija i svi dogovori sada idu veoma glatko. Iskoristite taj nalet čiste energije za slanje novih poslovnih ponuda.

Šta izbegavati kada planeta promeni pravac?

Pravi oprez je i dalje jako potreban. Planeta ne ubrzava istog sekunda. Postoji prelazni period koji astrolozi zovu faza senke. Greška koju mnogi prave jeste potpisivanje velikih ugovora odmah 21. marta. Probajte da odložite strateške odluke za još samo pet dana. Zadržite strpljenje i ne žurite nigde. Ako kupujete nekretninu ili automobil, proverite sve papire dvaput. Direktan hod Merkura traži vašu temeljnost, a ne brzopletost.

Koji znakovi slave dok direktan hod Merkura traje?

Tri znaka osetiće nalet finansijske energije ovog proleća. Njihova upornost sada konačno dolazi na pravu naplatu.

Bik

Bikovi su nedeljama unazad brinuli zbog neplaniranih troškova u kući. Pokvareni uređaji i iznenadni popravci iscrpeli su njihov mesečni budžet. Sada se taj ogroman pritisak polako smanjuje. Očekuju povraćaj duga ili odobrenje manjeg kredita na koji dugo čekaju. Prihvataju ponudu za honorarni posao krajem ovog meseca. Fokusiraće se na štednju čim prva veća uplata stigne.

Devica

Device su radile prekovremeno, a finansijska nagrada je uporno izostajala. Imale su snažan utisak da ih niko ne ceni dovoljno. Sada njihov vladar Merkur izlazi iz senke i donosi pravdu. Njihov trud i analitičnost konačno jasno primećuju nadređeni. Spremaju se za razgovor o novoj povišici oko 25. marta. Ne smeju se stideti da traže ono što zaista zaslužuju.

Jarac

Jarčevi su imali velike blokade u poslovnim pregovorima tokom februara. Klijenti su odugovlačili, menjali uslove i stalno probijali zadate rokove. Merkur kreće direktno i svi ti naporni problemi brzo nestaju. Napetost u komunikaciji potpuno popušta. Potpisuju važan ugovor koji obezbeđuje stabilan prihod do kraja godine. Oslanjaju se na svoju staru mrežu pouzdanih kontakata. Odatle im uskoro stiže najunosnija poslovna ponuda.

Kraj astrološke blokade zahteva akciju

Obećani trik za finansijski uspeh je izuzetno jednostavan. Nemojte čekati da vas dobre prilike same odnekud pronađu. Uradite sledeće korake i iskoristite direktan Merkur uticaj:

Pošaljite mejlove klijentima koji su ranije odbili saradnju.

Ažurirajte svoj poslovni profil i radnu biografiju.

Zakažite važne sastanke koje ste odlagali početkom ovog meseca.

Zatvorite stare račune i skupe pretplate koje više ne koristite.

Ove male akcije šalju veoma jasan i snažan signal. Vi čvrsto preuzimate kontrolu nad svojim ličnim novcem. Svi stari zastoji konačno zauvek ostaju iza vas.

