Merkur kreće direktno i menja sve za ova 3 znaka: Pare i sreća kucaju na vrata, brige odlaze zauvek

Merkur kreće direktno 20. marta i Blizanci, Devica i Vaga već osećaju da se nešto menja. Posle nedelja u kojima je sve išlo naopako, novac kasnio i dogovori padali u vodu, ova tri znaka ulaze u period kada se sve okreće. Pare i sreća kucaju na vrata, a brige koje su nosili od početka meseca počinju da se rešavaju same.

Merkur je planeta komunikacije, finansija i svakodnevnih odluka. Kada ide retrogradno, stvari se komplikuju, dogovori padaju u vodu, novac kasni i sve kao da ide naopako. Ali kada Merkur krene direktno, energija se okreće. Ono što je bilo blokirano počinje da teče, ono što je čekalo počinje da stiže i ono što je izgledalo izgubljeno vraća se na svoje mesto.

Blizanci, Devica i Vaga to već osećaju u vazduhu, a od 20. marta postaje stvarnost.

Blizanci – pare i sreća stižu kroz nove prilike

Blizanci su u poslednjih nekoliko nedelja osećali kao da im nešto stalno izmice. Dogovori koji su izgledali sigurno padali su u vodu, novac je kasnio i komunikacija sa važnim ljudima bila je otežana. Merkur koji kreće direktno 20. marta menja tu sliku odmah i konkretno. Pare stižu kroz dogovore koji su čekali, kroz projekte koji se konačno pokreću i kroz ljude koji se vraćaju sa ponudama. Sreća prati Blizance na svakom koraku, a brige koje su ih budile noćima polako blede.

Devica – finansijski preokret koji nije očekivala

Devica je znak kojim Merkur vlada, i kada planeta krene direktno, Devica to oseća prva i najjače. Pare i sreća stižu odande gde ih Devica najmanje očekuje, kroz povraćaj novca koji je davno otpisan, kroz novu poslovnu priliku koja stiže bez traženja ili kroz razgovor koji menja finansijsku sliku iz korena. Brige koje su je pritiskale nedeljama počinju da se rešavaju same od sebe, a Devica koja je dugo nosila sve na svojim plećima konačno oseća da se teret diže.

Vaga – sreća i novac dolaze zajedno

Vaga je u periodu Merkurovog retrograda imala problema u komunikaciji i finansijama, a odnosi koji su joj važni bili su napeti bez pravog razloga. Merkur koji kreće direktno 20. marta donosi Vagi ono što je čekala. Pare i sreća stižu istovremeno, kroz stabilizaciju finansija, kroz ljude koji se vraćaju sa dobrim vestima i kroz osećaj da se stvari konačno slažu na svoje mesto. Brige odlaze, a Vaga ulazi u period mira i obilja koji odavno zaslužuje.

Pravo vreme za novi početak

Merkur koji kreće direktno nije samo astrološki događaj, za ova tri horoskopska znaka to je signal da krenu napred bez straha. Pare i sreća su tu, brige odlaze i zeleno svetlo je upaljeno. Iskoristite ovaj period dok traje.

