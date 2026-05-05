Merkur u Biku do 17. maja donosi spas za 3 znaka – njihovi najbolji dani upravo počinju

Merkur u Biku do 17. maja menja igru za tri znaka, donosi jasnoću i konkretne dogovore, proverite da li ste među njima.

Merkur u Biku ulazi u svoju najmirniju fazu i do 17. maja pravi pravu malu revoluciju u životima trojice znakova. Stvari koje su mesecima stajale u mestu konačno počinju da se pomeraju. Bez drame, bez buke, ali sa konkretnim ishodom.

Ovaj tranzit ne traži od vas da jurite, već da sednete i razmislite. Merkur kroz Bika diktira spor, ali stabilan ritam. Razgovori postaju ozbiljniji, ugovori jasniji, a odluke trajne. Ko sad krene, ide na sigurno.

Šta tačno donosi Merkur u Biku do 17. maja

Merkur u Biku usporava misli i tera vas da birate reči. Praktičnost zamenjuje brzopletost. Finansijski razgovori, papiri i pregovori dobijaju težinu, a tri znaka iz toga izlaze kao apsolutni pobednici.

Devica: papiri se konačno slažu kako treba

Device dobijaju ono što su čekale mesecima, jasan odgovor. Astrološki uticaj Merkura aktivira sektor posla i ugovora. Ako ste predali dokumentaciju, krenuli u proceduru ili tražili promenu radnog mesta, do 17. maja stiže potvrda.

Najveća promena dešava se u glavi. Prestajete da sumnjate u svaku svoju odluku. Vidite jasno gde gubite vreme i sa kim. Stari dug koji ste otpisali, neko vraća bez najave. Mala stvar, ali menja raspoloženje za ceo mesec.

Jarac: ljubav i posao na istoj strani

Jarčevima Merkurov prolazak otvara sektor komunikacije sa partnerom i saradnicima. Razgovor koji ste izbegavali nedeljama, sad ide glatko. Druga strana sluša, ne prekida i pristaje na vaše uslove.

U poslu se javlja ponuda iz inostranstva ili sa strane koju niste očekivali. Nije velika na prvi pogled, ali nosi dugoročnu stabilnost. Jarčevi koji su razmišljali o promeni grada ili stana, dobijaju konkretan predlog do sredine maja.

Ribe: novac stiže preko stare priče

Ribama planeta Merkur u Biku donosi neočekivan finansijski preokret. Neko vam vraća uslugu od pre godinu dana. Možda u novcu, možda u prilici, ali stiže tačno kad treba. Vaša intuicija u ovom periodu radi besprekorno.

Pazite samo na jednu stvar, ne pričajte o planovima dok se ne završe. Ribe imaju naviku da podele vest prerano i tako same sebi pokvare stvar. Tranzit Merkura nagrađuje ćutanje i strpljenje, ne hvalisanje.

Koji datumi su najjači tokom Merkura u Biku

Najsnažniji dani su između 6. i 12. maja. Tada Merkur pravi povoljan ugao sa Marsom i daje hrabrost za konačan korak. Ne čekajte 17. maj da povučete potez, prozor se zatvara ranije nego što mislite.

Kako iskoristiti tranzit Merkura ako niste među ova tri znaka

I ostali znakovi imaju koristi, samo na suptilniji način. Merkur kroz Bika je idealan za:

potpisivanje ugovora o nekretnini ili kreditu

dogovor sa bankom oko reprograma

razgovor sa šefom o povišici

kupovinu nečeg što traje, nameštaja, auta, alata

pomirenje sa članom porodice posle duge tišine

Izbegavajte impulsivne kupovine i brze odluke. Bik ne voli žurbu, a Merkur u ovom znaku to dodatno naglašava. Ako vam neko nudi posao „samo danas“, to nije za vas.

Greška koju prave skoro svi tokom ovog tranzita

Najveći problem je što ljudi tumače sporost kao stagnaciju. Misle da se ništa ne dešava, pa odustaju tri dana pre nego što stigne odgovor. Merkur u Biku radi tiho, ali radi. Strpljenje je ovde valuta.

