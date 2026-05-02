Merkur u Biku smiruje haos, ovi znaci konačno dobijaju konkretne odgovore

Merkur u Biku smiruje haos i donosi Biku, Devici, Jarcu i Škorpiji istinu na videlo i konkretne odgovore na pitanja koja su ih dugo mučila.

Konačno će sve biti jasno. Nakon perioda neizvesnosti, preteranog razmišljanja, dolazi faza u kojoj sve počinje da se razjašnjava. Merkur u Biku smiruje haos i donosi smirenost, stabilnost i potrebu za konkretnim odgovorima.

Merkur u Biku smiruje haos i daje energiju koja podstiče sporije, ali sigurnije donošenje odluka. Misli više nisu rasute svuda, fokus se vraća na ono što je zaista važno. Zato će neki znaci konačno dobiti odgovore koje dugo čekaju.

Bik – unutrašnji nemir se smanjuje

Ovo je posebno važan period za Bikove jer Merkur prolazi kroz njihov znak. Misli postaju jasnije, odluke postaju izvesnije, a unutrašnji nemir postepeno se smanjuje.

Ono što ih je mučilo sada dobija konkretniji oblik. Razgovori koji su dugo odlagani konačno se odvijaju, a odgovori stižu na način koji donosi olakšanje. Bik sada ima priliku da sredi stvari onako kako mu najviše odgovara.

Devica – počinju da shvataju realnost

Device se konačno oslobađaju začaranog kruga prekomernog analiziranja. Merkur, njihova vladajuća planeta, donosi prizemniju perspektivu u situacije koje su ih mučile.

Umesto da traže savršen odgovor, počinju da prihvataju ono što je realno i ostvarivo. Upravo u toj jednostavnosti dolazi jasnoća. Device sada lakše donose odluke i osećaju se manje pritisnutima.

Jarac – dobija pouzdane odgovore

Jarci već dugo čekaju konkretan napredak, posebno kada su u pitanju planovi i ciljevi. Merkur u Biku im donosi stabilnost i osećaj da se stvari konačno kreću u pravom smeru.

Odgovori koje dobijaju nisu iznenadni ili dramatični, ali su pouzdani. Jarac sada može da planira dugoročno, bez osećaja da im nešto stalno izmiče.

Škorpija – istina koja donosi olakšanje

Škorpije se poslednje vreme bore sa unutrašnjim sumnjama i neizvesnošću, posebno u vezama. Merkur u Biku im donosi preko potrebnu jasnoću kroz razgovore i konkretne situacije.

Istine koje izlaze na videlo možda nisu uvek lake, ali donose olakšanje. Škorpija sada konačno vidi gde stoji i može donositi odluke bez preispitivanja.

