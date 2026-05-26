Sve se menja od srede: Merkur ulazi u Blizance i donosi gomilu novca za ova 3 znaka do 1. juna

Merkur u Blizancima od srede otvara novčani tok za tri znaka. Pogledajte ko se uklapa i šta uraditi do 1. juna.

Od srede 27. maja, Merkur u Blizancima menja celu računicu. Planeta razuma i dogovora ulazi u svoj domaći znak posle dugog perioda u Biku, i tu počinje deo koji većina propusti. Novac neće pasti s neba, doći će kroz jedan telefonski poziv, jednu poruku, jedan razgovor koji niste planirali.

Nije slučajno. Merkur u Blizancima radi brzo, hrana mu je informacija, a do 1. juna deli je nesebično trima znacima. Ostali će gledati kako se neko snalazi i misliti da je u pitanju sreća. Nije sreća, nego pravo vreme za pravu reč.

Zašto tranzit Merkura kroz Blizance pravi razliku

Merkurov prolazak kroz Blizance traje kratko, jedva nešto više od dve nedelje, i to je njegova prednost. Sve što se otvori do 1. juna mora se rešiti odmah, bez čekanja na bolji trenutak. Onaj koji čeka, ostaje praznih džepova. Onaj koji digne slušalicu prvi, naplaćuje.

Blizanci: Stari dug konačno stiže na vrata

Blizancima se vraća novac koji su odavno otpisali. Nešto što ste pozajmili pre godinu dana, ili posao za koji vam je neko obećao pa zaboravio, sve se to pomera u utorak popodne i sređuje do nedelje. Nemojte tražiti previše objašnjenja, samo prihvatite i potpišite. Razgovor koji vodite u sredu uveče otvara vrata za ugovor koji se završava do 1. juna.

Najveći rizik za vas nije lenjost, nego sumnja. Kada vam neko ponudi posao sa strane, prva pomisao biće da je previše dobro da bi bilo istinito. Probajte da pristanete bez tri dana razmišljanja, jer Merkur u vašem znaku ne daje drugu priliku, već gura napred.

Devica: Novac dolazi kroz reči, ne kroz rad

Device su navikle da zarade glavom i prekovremenim satima. Ovog puta priča je drugačija. Tranzit Merkura kroz Blizance aktivira deo vaše karte koji se tiče javnog nastupa, prezentacije i prodaje. Šef će tražiti baš vas da objasnite nešto klijentu, ili da napravite plan koji niko ne ume. To što vam izgleda kao dodatna obaveza, zapravo je povišica koja stiže do kraja meseca.

Za Device koje rade za sebe, vikend pred 1. jun donosi tri ozbiljna upita. Ne snižavajte cenu, čak i kada osetite poznatu žicu da budete fer. Merkur u vazdušnom znaku traži da pričate kao neko ko zna koliko vredi, a ne kao neko ko se izvinjava što naplaćuje.

Vaga: Neočekivana ponuda menja mesec

Vage su poslednjih meseci sedele na dve stolice, i jedna i druga su klimave. Sada se otvara treća, ona koju niste videli. Poziv stiže preko poznanika koji vam već dugo nije pisao, najverovatnije u četvrtak. Merkurova promena znaka donosi vam priliku da spojite hobi i platu, što ste pomenuli u januaru pa odustali. Nije bila glupa ideja, samo je tada falio okidač.

U novcu, do 1. juna, Vagama se sređuje jedna stara nepravda. Neko ko vam je dugovao izvinjenje, doneće ga zajedno sa konkretnom ponudom. Ovog puta prihvatite na prvu loptu, bez prepričavanja drugarici i bez konsultovanja porodice.

Šta tačno znači Merkur u Blizancima za novac

Merkur u Blizancima je tranzit koji preferira brze dogovore, kratke poruke i jasne brojke. Donosi novac kroz komunikaciju, ugovore i poznanstva, ne kroz tešku fizičku akciju. Aktivan je od 27. maja do otprilike 11. juna.

Greška koju većina pravi baš sada

Suplementi astroloških saveta tu ne pomažu mnogo. Blizanci i Merkur traže akciju, ne čitanje horoskopa po tri puta dnevno.

Najgora stvar koju možete uraditi ovih dana jeste da odbijete poziv jer ste umorni ili da odložite odgovor na poruku za sutra. Sutra je već kasno, jer Merkur ide dalje, a sa njim i ponuda.

