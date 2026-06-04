Merkur u Raku pravi kvadrat sa Neptunom u Ovnu, a 4 znaka 4. juna razbijaju muke oko para i ljubavi

Merkur u Raku pravi kvadrat sa Neptunom i 4. juna donosi konkretne prilike za četiri znaka. Da li ste među njima i šta da uradite odmah.

Merkur u Raku pravi 4. juna 2026. kvadrat sa Neptunom u Ovnu i razbija mesece muka oko para, ljubavi i odluka koje su stajale u mestu. Aspekt nije nežan, on tera četiri znaka da konačno priznaju šta žele. I tu počinje sreća, ne u uobičajenom astrološkom smislu, nego kao konkretan rasplet situacije koja vas davi od marta.

Šta zapravo donosi kvadrat Merkura i Neptuna

Kvadrat je tenzija, ali tenzija koja proizvodi pomak. Merkur priča, Neptun sanja, a kad se sukobe u znacima vode i vatre, snovi dobijaju glas. Za neke to znači poruku koja menja nedelju. Za druge ponudu koja menja godinu. Neptun u Ovnu pojačava intuiciju, a vi ćete znati šta da uradite pre nego što razum stigne da se umeša.

Rak: nedelja kada se vraća ono što ste otpisali

Rakovi prolaze kroz tranzit na svom terenu, što znači emotivni preokret bez najave. Stari poslovni kontakt javlja se sa konkretnom cifrom. Ako ste u poslednja tri meseca odbili saradnju jer vam se nije sviđao ton razgovora, sada dolazi nova verzija iste prilike, ali pod vašim uslovima. Ljubavno, neko ko je ćutao progovara prvi. Nemojte odgovoriti istog dana, sačekajte 48 sati i videćete koliko je ozbiljno.

Ovan: novac stiže odande gde niste gledali

Neptun u vašem znaku radi po tihom planu mesecima, a 4. jun je dan kada plan postaje vidljiv. Najčešća greška Ovnova ovog tranzita je da odbiju prvu ponudu jer im izgleda premala. Ne odbijajte. Ta ponuda je ulaz, a ne kraj. Posebno obratite pažnju na poruke koje stižu pre podne, jedna od njih sadrži priliku vrednu znatno više nego što piše u prvom redu.

Ribe: intuicija vam radi kao radar

Ribe ovaj kvadrat osećaju fizički, kao trnce u stomaku pred važan razgovor. Verujte tom osećaju. Merkur u Raku vam šalje informaciju kroz treću osobu, najverovatnije kolegu ili rođaka koji ne zna koliko vam je važno ono što usput pominje. Finansijski, vraća vam se dug koji ste prestali da očekujete. Ljubavno, jasnoća dolazi kroz jedan kratak razgovor koji rešava ono što su meseci ćutanja zakomplikovali.

Škorpija: prilika koja menja narednih šest meseci

Škorpije dobijaju najkonkretniju korist od ovog tranzita jer im voda i intuicija idu pravo u ruke. Pojavljuje se osoba sa predlogom koji zvuči previše dobro da bi bio istinit. Proverite detalje, ali ne odbijajte iz principa. Tranzit favorizuje saradnje koje počinju neformalno, uz kafu ili slučajan susret. Merkur u Raku pravi kvadrat sa Neptunom i otvara vrata kroz koja inače ne biste prošli.

Da li kvadrat uvek znači problem u horoskopu

Ne. Kvadrat je aspekt napetosti koji prisiljava na akciju i često donosi konkretan rezultat brže od harmoničnih aspekata. Tenzija je gorivo, ne kazna.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Najveća zamka 4. juna je preispitivanje. Astrološki tranzit 4. juna nagrađuje brze odluke donete iz stomaka, a kažnjava analizu paralize. Ako vam neko pošalje poruku koja vas iznenadi prijatno, odgovorite isti dan. Ako vam padne na pamet ideja pod tušem, zapišite je odmah. Neptun briše tragove ako ih ne uhvatite u prvih nekoliko sati.

Koji ste od ova četiri znaka i šta ste prečuli zadnji put kad vam je intuicija jasno govorila šta da uradite

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