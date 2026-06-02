Merkur ulazi u Raka: Sudbinski preokret do 9. avgusta – da li ste među 3 srećnika?

Merkur u Raku otključava razgovor koji menja sve do 9. avgusta. Proverite da li je vaš znak među tri sa najjačim signalom.

Od 1. juna pa sve do 9. avgusta, Merkur u Raku menja način na koji govorimo ono što godinama ćutimo i držimo u sebi. Niko ovo nije najavio na vreme, a baš to je razlog zašto će tri znaka osetiti pravi, sudbinski preokret.

Ovaj tranzit ne radi kroz hladnu logiku i tabele, već kroz emocije, porodicu i one stare poruke koje smo dugo potiskivali, a koje se sada konačno otvaraju.

Planete su se namestile tako da svaka izgovorena rečenica nosi težinu odluke. Pismo, telefonski poziv ili jedno iskreno priznanje uz kafu – upravo kroz te obične, a sudbonosne trenutke, dogodiće se promene koje smo dugo čekali.

Šta zapravo donosi Merkur kroz znak Raka?

Merkur u Raku pretvara svaki razgovor u uspomenu koja se ne zaboravlja. Ono što kažete ovih dana, pamtiće se godinama. Zato astrolozi savetuju jedno: do 9. avgusta jezik je brži od pameti, pa budite oprezni. Ne donosite važne odluke u afektu, a naročito izbegavajte „teške“ poruke sa članovima porodice.

Jedna nepromišljena rečenica sada može da ostavi trag duže nego što mislite – zato, pre nego što pritisnete „send“ ili kažete nešto u besu, udahnite duboko.

Rak

Vama Merkur radi na svom terenu, što znači da se vraća neko pitanje koje ste odložili još na proleće. Negde između sredine juna i početka jula, čućete vest iz porodice koja menja plan za leto. Nije loša, samo traži da prvi put kažete ne nekome kome inače uvek kažete da. Probajte da to uradite mirno, bez objašnjavanja u tri pasusa.

Škorpija

Škorpijama se otvara kanal sa nekim iz prošlosti, najverovatnije preko zajedničkog poznanika. Ne radi se o ljubavi na prvu loptu, već o nedovršenoj priči koja vam je dugo sedela kao knedla. U drugoj polovini jula osetićete olakšanje kakvo niste imali odavno. Novac dolazi posredno, kroz ponudu koju u prvi mah odbijate, pa se predomislite. Slušajte taj drugi impuls.

Ribe

Ribama Merkur u znaku Raka otvara temu stanovanja, selidbe ili renoviranja koje je stajalo na čekanju. Razgovor sa ukućanima konačno ide bez podizanja tona. Krajem juna stiže informacija, najverovatnije od nekoga ko se bavi nekretninama ili od rođaka koji vam dugo nešto duguje. Ne pristajte na prvu ponudu. Sačekajte do avgusta, isplatiće se.

Zašto baš ova tri znaka

Sva tri su vodena. Merkurov prolazak kroz Raka pojačava ono što već nose, intuiciju i pamćenje. Drugi znakovi takođe osete tranzit, ali ne kao preokret, već kao blagi pomak.

Šta da uradite ako vaš znak nije na listi

Nije kraj sveta, naprotiv. Tranzit Merkura kroz Raka ostavlja prostor svima da urede prepisku, dovrše dopis koji izbegavaju, pošalju izvinjenje koje su odložili. Najjači efekat osećaju vodeni znaci, ali svi mogu da iskoriste ovaj period za jedan razgovor koji su odlagali. Najbolji dan u nedelji za to je utorak popodne, kada je Merkur najjasniji.

Da li Merkur u Raku znači retrogradni period

Ne, ovo je direktan tranzit kroz znak Raka. Merkur prolazi normalnim tokom i ne pravi konfuziju tipičnu za retrogradne faze. Efekat je emotivan, ne haotičan.

Koji ste vi znak, i da li već osećate da se neki razgovor sprema, ili ste ga već imali ovih dana?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com