Merkur u Raku već 1. juna donosi novac, sreću i blagostanje za 4 znaka, odličan dan za ove znakove

Četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću 1. juna 2026. godine. Planeta komunikacije, Merkur u Raku već od ponedeljka donosi novac, sreću i blagostanje za njih.

Sezona Merkura u Raku traje do 9. avgusta. Rak je emotivan i fokusiran na porodične stvari i dom. Kada dodate energiju Merkura Raku, javlja se živost koja ulazi u mešavinu, stvarajući želju da razmišljate o tome kako da poboljšate svoju svakodnevicu.

Kada je u pitanju privlačenje stvari u vaš život, želećete da napravite brze promene u svom okruženju. Sreća dolazi u obliku sticanja blaga od prijatelja ili članova porodice.

Ovo je odličan dan za ove astrološke znake da pogledaju šta imaju i zapitaju se kako se zbog toga osećaju.

1. Bik – volite sentimentalne stvari

Merkur izlazi iz vašeg finansijskog sektora u ponedeljak i ulazi u znak koji vlada vašim mislima i komunikacijom. Ova energija vas podstiče da razgovarate o idejama i stvarima koje vas čine radoznalim u vezi sa budućnošću. Privlačite obilje prikupljanjem ideja i emocionalnom intuicijom.

Ne treba vam ništa novo ili blistavo. Više volite sentimentalne stvari, posebno one od rođaka. Možda ste jedina osoba koja percipira njihovu vrednost i čuva ih godinama koje dolaze. Ne razumeju svi da staro i istrošeno ne znači da ne vredi čuvati. Vi ste jedan od onih znakova zodijaka koji cene istoriju, a biti porodični istoričar je baš za vas.

2. Blizanci – najsrećniji ste u ponedeljak

Pa, pa, pa, Blizanci. Vi ste najsrećniji u ponedeljak. Kada vaša vladajuća planeta uđe u Raka, vreme je da uživate u ponovnom bujanju pozitivne energije u vašim finansijama. Rak je vaša druga kuća lične vrednosti, tako da od sada do 9. avgusta imate priliku da se udobno smestite sa nekoliko svojih ideja i da ih sprovedete u delo.

Ovo je vreme kada se okrećete ka unutra. Ljudi se mogu pitati da li ste nestali sa lica zemlje dok se bavite svojim poslom. Privlačite obilje trudom i srećom ulažući u sebe. Energija koju sada ulažete u svoj život je važna jer je štitite od tuđih budnih, osuđujućih pogleda. Ta zaštita vam pomaže da izgradite nešto u čemu zaista uživate sada i u budućnosti.

3. Rak – morate da preduzmete akciju, sreća ne čeka

Važnost mentalne jasnoće ne može se preceniti kada je u pitanju privlačenje obilja i sreće u vaš život. Kada Merkur u Raku već u ponedeljak donosi vam a-ha trenutak i osećate da znate šta treba da uradite sledeće. Bilo je nekoliko stvari koje niste razmatrali jer ste bili zauzeti ili preplavljeni svim što ste morali da uradite svakog dana. Merkur u vašem horoskopskom znaku vam daje osećaj hitnosti i potrebe da delujete sada.

Možete odložiti stvari kada vam se život čini toliko emotivnim. 1. juna počinjete da shvatate kako život ne čeka da shvatite stvari. Morate preduzeti akciju kada je pravo vreme. Vaša logika se aktivira, Rakovi. Sreća nije u čekanju da vam se prilika ukaže. Morate je sami pronaći.

4. Devica – vaše vrednosti više se odnose na ljude

Vaša prijateljstva i društvena mreža postaju primarni izvor sreće i obilja dok je Merkur u Raku, Devici. Pošto vama vlada Merkur, kada u ponedeljak napusti Blizance i uđe u Raka, odmah to osetite. Postajete svesniji vrednosti koju ljudi donose u vaš život. Shvatate da izvor kontinuirane vrednosti nije ono što imate na bankovnom računu ili u novčaniku.

Vrednost se više odnosi na ljude koje poznajete, koji vas vole i ulažu u vas, i obrnuto. Znate da ako vam je potrebna pomoć, samo pitajte i neko će biti tu ili će vas uputiti gde možete dobiti ono što vam je potrebno. Ne želite da budete mega bogati, ali želite da se osećate sigurno. To vam ovaj astrološki tranzit sada pruža: sigurnost i osećaj dubokog poverenja.

