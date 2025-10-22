Merkur ulazi u Strelca i donosi srećne vesti za ova 3 znaka, sve do 19. novembra!

Merkur ulazi u Strelca i donosi srećne vesti za Strelca, Lava i Ovna, donosi im otvoren, iskren i optimističan način razmišljanja sve do 19. novembra 2025. godine.

Planetarna pozicija uskoro će povoljno će uticati na Strelčeve, Lavove i Ovnove. Naime, Merkur, planeta komunikacije, ulazi u Strelca 29. oktobra, gde će se zadržati do 19. novembra jer će biti retrogradan u ovom znaku.

Retrogradni Merkur je kao onaj dan kad ti se pokvari telefon, zakasniš na sastanak i još se posvađaš s nekim koga voliš – sve u jednom. I da, sad ulazi u fazu ludila. Ako ti se već dešava da ne znaš gde ti je glava, nisi sam.

Međutim, Merkur u Strelcu donosi otvoren, iskren i optimističan način razmišljanja. Osobe s ovim položajem planete često imaju filozofski duh, vole da istražuju, putuju i razmenjuju ideje koje prevazilaze svakodnevicu.

Merkur ne voli pravila i ograničenja

Ovaj Merkur ne voli ograničenja i pravila, pa mu teško padaju detalji, rutine i preciznost. Umesto da se fokusira na sitnice, on gleda širu sliku i razmišlja o velikim planovima. To može da bude inspirativno, ali ponekad i da dovede do brzopletosti ili površnosti.

Međutim, ovaj put njegov entuzijazam i vera u bolje sutra često otvaraju vrata ka novim prilikama i poznanstvima.

Reči Merkura u Strelcu su iskrene i direktne, ponekad i previše, jer ova energija ne zna uvek da kaže ono što misli. Međutim, u srcu je dobronamerna, duhovita i uvek spremna da u svemu pronađe smisao.

Ovaj položaj planete donosi dar za učenje, predavanje, pisanje i inspirisanje drugih, a najviše napreduje kada mu se omogući sloboda da misli i govori bez stega. Ova retrogradna faza Merkura traje do 19. novembra 2025. Pa ako ti se čini da ti život ide unazad, strpi se još malo, jer nakon tog datuma komunikacija, tehnologija i emocije polako ulaze u normalniji tok.

(Krstarica/Informer.rs)

