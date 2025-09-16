Mesec rođenja otkriva šta vas muči: Kako se ko nosi sa traumama, a ko ima nerealne standarde?

Svako doba godine donosi nešto jako lepo i ponešto manje lepo, a evo koje teškoće vam donosi vaš mesec rođenja.

Prema horoskopu, svaki mesec u godini donosi ljudima koji su njemu rođeni određene izazove i nevolje. Oni rođeni u januaru imaju ozbiljnih problema s poverenjem, oni rođeni u aprilu ne mogu da se oporave od posledica traume iz detinjstva, a oni rođeni u septembru se celog života bore sa perfekcionizmom

Ponekad se čini da nevolje jednostavno slede, i to praktično iste. Astrolozi, a ponekad i naučnici, veruju da malo šta zavisi od osobe. Upravo mesec rođenja se okrutno šali sa ljudima, ali stvari su lakše ako znate sa čime morate da se suočite – onda ćete moći to da prevaziđete.

Januar

Januarska deca su prirodne vođe – ljudi sa jakim duhom i snažnim ambicijama. Ne žele da preuzmu odgovornost za druge, verujući da je svaka osoba arhitekta sopstvene sreće. Ali upravo tu leži caka – nedostaje im osećaj da mogu da veruju svetu, društvu u celini – generalizovano poverenje, kako se to naziva u psihologiji. A ono je veoma važno i za zdravlje i za karijerni rast. Stoga je veoma važno da oni rođeni u prvom mesecu u godini prevaziđu probleme sa poverenjem kako bi postali srećni i uspešni.

Februar

Februarski rođendani imaju mnogo talenata, uključujući živu maštu i sposobnost da osvoje ljude. Ali istovremeno, suočavaju se sa zamkama povezanim sa nezadovoljenim potrebama – a to dolazi iz detinjstva, ako je dete bilo ignorisano ili je imalo malo kontakta sa njima. Situacije u kojima se želje ne poklapaju sa mogućnostima mogu u velikoj meri potkopati samopouzdanje i zdravlje. Zadatak takvih ljudi je da budu pažljivi pre svega prema sebi i da ne zaborave da sebe stave na prvo mesto u sopstvenim potrebama.

Mart

Za one rođene u martu astrolozi predviđaju karmička iskušenja povezana sa jednom ženskom osobom – to mogu biti majke, ćerke, za muškarce – njihove partnerke. Ključ vašeg uspeha je sposobnost da ih poštujete i uzmete u obzir njihove želje. Ako uspete – imaćete zeleno svetlo u gotovo svakom aspektu života.

April

Prema astrolozima, ljudi rođeni u aprilu moraju da se nose sa traumama iz detinjstva. Dva veoma važna faktora: aprilsku decu ne treba kritikovati, jer kritika ili kazna dovode do toga da se dete naljuti, zatim postane tajanstveno i povlači se u sebe. Ovi problemi ostaju sa njim celog života i mora nekako da se nosi sa njima.

Maj

Oni rođeni u maju večni zadatak je pronalaženje ravnoteže između posla i privatnog života, ravnoteže između duhovnih i materijalnih vrednosti. Za njih je to posebno teško, jer moraju bukvalno biti rastrzani između krajnosti. Rođenima u maju je veoma teško da se oslobode vezanosti i prorade svoje senke.

Jun

Rođeni u junu češće od drugih suočavaju se sa činjenicom da njihovi roditelji pokušavaju da se mešaju u život, preterujući sa starateljstvom. U stvari, to je loše jer takvo dete odrasta nespremno za život, nesigurno u sebe, pa čak i sebično. Jasno je da neće biti moguće kontrolisati roditelje i njihov stil vaspitavanja, pa je važno da rođeni u junu budu spremni.

Jul

Oni rođeni u julu imaju jedinstven problem – mogu patiti od duhovne kratkovidosti, odnosno teškoće da sagledaju širu sliku, ali i od lošeg razumevanja sebe.

Avgust

Rođeni u avgustu biće stalno terani u situacije koje zahtevaju odlučan izbor koji će odrediti ceo njihov život. Svaka osoba se s vremena na vreme suočava sa takvim situacijama, ali za novorođenčad avgusta većina odluka biće sudbonosna. Važno je raditi na donošenju pravog izbora: ne zaboravite da proučite sva gledišta, razmotrite problem u celini i konsultujete se sa drugim ljudima.

Septembar

Ljudi rođeni u septembru imaju veću verovatnoću od drugih da odrastu kao perfekcionisti, ali je i dalje teško reći da li je to jaka ili slaba osobina karaktera. S jedne strane, oni savršeno završavaju sve zadate zadatke, s druge strane, imaju nerealne standarde koji mogu dovesti do mentalnih bolesti ako stalno pokušavaju da ih postignu. Prevazilaženje perfekcionizma je doživotna borba za većinu septembarskih ljudi.

Oktobar

Ljudi rođeni u oktobru doživaljavaju ozbiljnu životnu transformaciju – a život će ih povremeno gurati u začarani krug, lišavajući ih uobičajene udobnosti. Važno je shvatiti da vas svaki takav test vodi na novi nivo. Naučite da se ne zadržavate na teškoćama, brinite o sebi i tražite smisao u onome što vam se dešava. Tada će svaka takva transformacija dovesti ne samo do ličnog rasta, već i do duševnog mira.

Novembar

Ljudi rođeni u novembru su uporni i svrsishodni – a na prvi pogled nemaju nikakvih poteškoća. Ali u stvari, teškoća je u otkrivanju vašeg potencijala – astrolozi ovaj proces nazivaju beskrajnim životnim putovanjem. To je lakše reći nego učiniti, jer za ovo treba analizirati sebe i ceo svoj život, a zatim shvatiti kako biste želeli da bude.

Decembar

Ljudi rođeni u decembru mogla bi se suočavati sa zdravstvenim problemima – poput hronične bolesti ili emocionalne iscrpljenosti. Prema rečima astrologa, svaki bol ima svrhu – univerzum teži da ih nauči da pronađu radost u životu i cene ono što imaju. Važno je baviti se prevencijom, odustati od loših navika i blagovremeno ići na kontrolu

