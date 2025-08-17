Mesec rođenja otkriva vašu ličnost: Aprilske bebe su hrabre, a u maju se rađaju lideri

Mesec rođenja otkriva sve o vama i kako ćete proći u životu

Vaš karakter i ličnost ne zavise isključivo od vaše genetike i načina vaspitanja, već i od meseca u kom ste se rodili.

U nastavku saznajte kojim osobinama vas je podario mesec u kom slavite rođendan.

Januar

U januaru na svet dolaze najvredniji i najuporniji ljudi. Nikada se ne žale i nisu preterano otvoreni. Radije sve probleme rešavaju sami – dostojanstveno, ne zaviseći od drugih.

Oni kojima rođendan pada u januaru nikako ne vole da rade oko kuće, ali su često talentovani u kuvanju.

Februar

Februarske bebe često su istrajne, tvrdoglave, osećajne, ali često umeju da se osvete. Imaju prilično težak karakter i poznati su po prilično visokom nivou samokontrole.

Ne plaše se poteškoća, uvek brzo donose odluke i uglavnom ne vole dugo da razmišljaju.

Sjajno manipulišu ljudima, pa često imaju uspešne karijere.

Mart

Ljude koji su rođeni u martu opisuje osetljivost i ranjivost. Vole da budu tvrdoglavi, iako zbog toga često imaju problema u životu. Oni mogu patiti od niskog samopoštovanja i smatrati se nesrećnima. Zbog njihove skromnosti, ovim ljudima je zaista teško da uspeju.

Priroda ih je obdarila posebnom nežnošću i šarmom, zbog čega deluju toliko privlačno za pripadnike drugog pola.

April

Aprilska deca su poznata kao hrabra, uporna i svrsishodna. Odličan dodatak ovim osobinama je njihova racionalnost i pragmatičnost. Uvek razumeju šta im je potrebno, iz tog razloga polako, ali sigurno postižu ono što žele.

Ovi ljudi se svim silama trude da izbegnu nestabilnost. Osećanja za njih uvek uvek padaju u senku pored razuma.

Maj

Obično su osobe kojima je rođendan u maju nezavisne, zahtevne, beskompromisne i odlučne. One vrlo teško praštaju, zbog čega se često rastaju sa partnerima.

U maju se rađaju pravi lideri, iz tog razloga im je lakše da budu šefovi na poslu nego pronaći partnera. Njihov prioritet je sve materijalno.

Jun

Junska deca su poznata po tome što su oprezna. Često se osećaju ranjivo i nesigurno, ali ljubaznost im nikada ne dozvoljava da te emocije izađu na videlo.

Ne tolerišu svađe i imaju neverovatnu intuiciju koja im omogućava da izbegnu sukobe. Njihovo promenjivo raslopoloženje u velikoj meri utiče na postupke.

Jul

Ovo je mesec suzdržanih i stidljivih ljudi. Često se brinu i svaku situaciju vole detaljno da istraže. Njihov dan zavisi isključivo od raspoloženja.

Karakteriše ih skromnost i romantizam, sposobni su da dožive duboka osećanja koja pažljivo skrivaju. U životu su im najvažniji dom i porodica.

Avgust

U avgustu se rađaju ponosne i nezavisne osobe. Uprkos dobroti i plemenitosti, muči ih žudnja i žeđ za moći. Obožavaju kada je sva pažnja usmerena samo na njih.

Ove osobe su neverovatno harizmatične i, uprkos očiglednom interesovanju suprotnog pola, više vole ozbiljne veze. Pošteni su i pristojni, pa često postaju žrtve obmane.

Septembar

Osobe kojima je rođendan tokom septembra su emotivne i temperamentne. Izuzetno su sebični i pomalo škrti, pa im je teško da se rastanu od novca i otplate dugove.

Vole rad u kompaniji, ali neprestano traže svoju korist. Odlikuje ih ljubomora, uredni su i znaju dobro da kuvaju.

Oktobar

U oktobru se rađaju odgovorne i pametne osobe. Oni su praktični i istovremeno velikodušni. Svaku odluku donose sa velikom pažnjom. Imaju dobro pamćenje.

Ne mogu da oproste izdaju, iako se uvek trude da spasu porodicu u kojoj zauzimaju vodeću poziciju. Divni su domaćini ili domaćice.

Novembar

Ljudi rođeni u novembru su poznati po svojoj opreznosti i sebičnosti. To su snažne osobe s moćnom intuicijom, čiji partneri moraju da prihvate činjenicu da se njihovo mišljenje često zanemaruje. Ekonomični su i umeju da štede.

I dalje imaju strast i vatreni temperament. Njihova ljubav je snažna i duboka.

Decembar

Emotivne osobe eksplozivne prirode rođene su u decembru. Istrajnost i neustrašivost, nezavisnost i neposrednost – tako možete opisati decembarsku decu. Uvek uspevaju i prevaziđu sve prepreke.

Vrlo su društveni, puni romantizma, idealistični i smatraju se dobrim prijateljima. Oni su temperamentni i lako troše novac, iz tih razloga često imaju poteškoća u porodičnom životu.

(Telegraf.rs)

