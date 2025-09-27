Mesec snažne energije i promena: Saznajte koji je vaš najsrećniji dan u oktobru!

Oktobar 2025. donosi snažnu energiju promena, nove odluke i priliku da svaki znak Zodijaka doživi svoj poseban trenutak sreće.

Astrološki aspekti poput Punog meseca u Ovnu, Venere u Vagi i ulaska Sunca u Škorpiju otvaraju vrata za ljubav, posao i lične preokrete.

Ovan – 1. oktobar

Početak meseca donosi jasnoću i hrabrost. Ovan dobija priliku da započne novi ciklus i donese odluku koja vodi ka uspehu.

Bik – 14. oktobar

Pluton donosi transformaciju i profesionalni napredak. Bikovi ulaze u stabilniji period i otvaraju vrata sigurnosti.

Blizanci – 2. oktobar

Palas u Vodoliji donosi slobodu i nove početke. Blizanci konačno izlaze iz stagnacije i kreću napred.

Rak – 6. oktobar

Pun mesec u Ovnu osvetljava polje karijere. Rakovi ubiru plodove truda i zatvaraju staro poglavlje.

Lav – 6. oktobar

Merkur u Škorpiji donosi odluke vezane za dom i porodicu. Lavovi osećaju sigurnost i stabilnost.

Devica – 2. oktobar

Palas i Pluton podstiču Device da postave granice i povrate snagu. Ovaj dan donosi oslobađanje i nove prilike.

Vaga – 13. oktobar

Venera ulazi u Vagu i donosi magnetizam, harizmu i nove početke u ljubavi i poslu.

Škorpija – 22. oktobar

Ulazak Sunca u Škorpiju označava snažan novi početak i transformaciju. Škorpije ulaze u ličnu novu godinu.

Strelac – 6. oktobar

Pun mesec donosi radost, ljubav i kreativnost. Strelčevi uživaju u lepim trenucima i važnim odlukama.

Jarac – 13. oktobar

Venera u Vagi donosi finansijsku sigurnost i priznanja. Jarčevi osećaju da se trud konačno isplatio.

Vodolija – 22. oktobar

Sezona Škorpije donosi promene u karijeri. Vodolije prihvataju transformaciju kao priliku za rast.

Ribe – 22. oktobar

Ulazak u sezonu Škorpije otvara vrata putovanjima, obrazovanju i novim iskustvima. Ribe prate intuiciju i dobijaju vetar u leđa.

Ovi oktobarski dani predstavljaće vreme kada će vam sve ići od ruke: i ljubav, i posao, a čekaju vas i novi počeci.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com