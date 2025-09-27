Mesec snažne energije i promena: Saznajte koji je vaš najsrećniji dan u oktobru!

Oktobar 2025. donosi snažnu energiju promena, nove odluke i priliku da svaki znak Zodijaka doživi svoj poseban trenutak sreće.
Astrološki aspekti poput Punog meseca u Ovnu, Venere u Vagi i ulaska Sunca u Škorpiju otvaraju vrata za ljubav, posao i lične preokrete.
Ovan – 1. oktobar
Početak meseca donosi jasnoću i hrabrost. Ovan dobija priliku da započne novi ciklus i donese odluku koja vodi ka uspehu.
Bik – 14. oktobar
Pluton donosi transformaciju i profesionalni napredak. Bikovi ulaze u stabilniji period i otvaraju vrata sigurnosti.
Blizanci – 2. oktobar
Palas u Vodoliji donosi slobodu i nove početke. Blizanci konačno izlaze iz stagnacije i kreću napred.
Rak – 6. oktobar
Pun mesec u Ovnu osvetljava polje karijere. Rakovi ubiru plodove truda i zatvaraju staro poglavlje.
Lav – 6. oktobar
Merkur u Škorpiji donosi odluke vezane za dom i porodicu. Lavovi osećaju sigurnost i stabilnost.
Devica – 2. oktobar
Palas i Pluton podstiču Device da postave granice i povrate snagu. Ovaj dan donosi oslobađanje i nove prilike.
Vaga – 13. oktobar
Venera ulazi u Vagu i donosi magnetizam, harizmu i nove početke u ljubavi i poslu.
Škorpija – 22. oktobar
Ulazak Sunca u Škorpiju označava snažan novi početak i transformaciju. Škorpije ulaze u ličnu novu godinu.
Strelac – 6. oktobar
Pun mesec donosi radost, ljubav i kreativnost. Strelčevi uživaju u lepim trenucima i važnim odlukama.
Jarac – 13. oktobar
Venera u Vagi donosi finansijsku sigurnost i priznanja. Jarčevi osećaju da se trud konačno isplatio.
Vodolija – 22. oktobar
Sezona Škorpije donosi promene u karijeri. Vodolije prihvataju transformaciju kao priliku za rast.
Ribe – 22. oktobar
Ulazak u sezonu Škorpije otvara vrata putovanjima, obrazovanju i novim iskustvima. Ribe prate intuiciju i dobijaju vetar u leđa.
Ovi oktobarski dani predstavljaće vreme kada će vam sve ići od ruke: i ljubav, i posao, a čekaju vas i novi počeci.
