Mesec u Jarcu donosi obilje i sreću uz pravi trud 4 znaka, 5. maja mudro koristite svoje vreme!

Ako odvoje zadovoljstvo i posao, pravo obilje i sreća pogodiće Blizance, Device, Ribe i Strelca. Mesec u Jarcu favorizuje posao 5. maja.

Četiri horoskopska znaka privlače prilično veliko obilje i sreću 5. maja 2026. Mesec u jarcu donosi napredak, stavljajući fokus na dostignuća na poslu.

Jarac vlada desetom kućom uspeha i društvenog statusa, ali to nije baš najsrećnije mesto za Mesec. Mesec ovde ima problema sa povezivanjem sa svojim emocijama i otuđuje se. Otuđenost nije uvek loša stvar, i u današnjim okolnostima, može pružiti sreću uz pravi trud.

Danas obilje dolazi odlaganjem zadovoljstva za stvari koje vam zapravo ne pomažu da uradite ono što ste naumili. Saturn vas podstiče da odrastete i preuzmete odgovornost.

Dakle, barem tokom današnjeg dana, mudro iskoristite svoje vreme i ne dozvolite da vam pažnja odluta ka ometanjima koja obećavaju zabavu, ali bez rezultata.

1. Blizanci – ostavite svoj ego po strani

U utorak privlačite obilje kroz snalažljivost drugih ljudi, a vaša sreća dolazi kao vrsta nasleđa. Kada se udružite sa drugima i oslanjate se na njihove snage, umesto da namećete potrebu da radite sami, otkrićete da se stvari dešavaju mnogo lakše za vas. Drugi imaju znanje ili pristup stvarima koje vi nemate, pa je ovo dobar dan da zatražite pomoć.

Ako vam je potrebno da nešto pozajmite na kratak vremenski period, raspitajte se više jer je veća verovatnoća da ćete to pronaći. Pošto je uključena energija Saturna, pokušajte da ne brinete o tome kako se osećate. Ako vam je teško da se otvorite i podelite svoje ranjivosti ili potrebe, najbolje je da ostavite svoj ego po strani i da se fokusirate na ishod koji se nadate da ćete postići.

2. Devica – danas ste izvor emocionalne i intelektualne energije

U utorak, kada Mesec uđe u Jarca, on izvlači vašu vrednu stranu sa daškom zabave. Danas je veoma kreativan dan pun pozitivne energije za vas, iako će verovatno biti potrebno napraviti nekoliko žrtava. Mesec koji ulazi u vašu kuću karijere 5. maja vam omogućava da vidite dobru stranu skoro svake situacije. Kada se suočite sa teškim izazovima, vi ih vidite kao priliku da pokažete šta možete da uradite.

Vi ste izvor obilne emocionalne i intelektualne energije upravo sada, i to vam stvara sreću. Posao koji obično ne volite oseća se kao igra na mnogo načina, i uživate u produktivnosti, što vodi do više onoga što želite.

Energija Jarca ublažava sve izgovore koje možda imate u vezi sa vremenom ili energijom. Umesto toga, vaši projekti su rad ljubavi i ljudi, bez obzira na to ko su, stepenice ka unutrašnjoj snazi.

3. Ribe – vaša prijateljstva dugo traju i uzdižu vas

Stvarate prijateljstva koja traju dugo i podstiču vas da rastete. U utorak, 5. maja, Mesec u Jarcu aktivira vaš sektor društvenih mreža. To je savršen dan da se obratite ljudima koje poznajete, a koji rade stvari u svom životu profesionalno, a koje biste želeli pažljivo da proučite.

Energija Jarca vas podstiče da se držite uspravno i postanete dobra, ugledna osoba kojoj ljudi veruju. Otkrivate teme o kojima želite da saznate više, a koje se odnose na vaš posao, putem onlajn izvora. Umesto da se osećate izolovano od sveta, stvarate pozitivne veze koje se osećaju utemeljeno i zrelo.

4. Strelac – očistite nered i smetnje u vašem prostoru

U utorak, Mesec ulazi u vaš sektor novca, što je idealno za stvaranje obilja kroz stvari koje već imate. Fokusirate se na pojednostavljivanje svog života kroz mala prilagođavanja u svom ličnom prostoru. Ono što možete da organizujete ili sklonite, to i radite.

Male smetnje nereda i ometanja su rešene, što vam olakšava da se fokusirate na ono što vam je najvažnije. Umesto da želite da se san ostvari, ulažete trud i ne razmišljate dvaput o tome. Ne smeta vam da zasučete rukave i pažljivo se fokusirate jer to funkcioniše. Čišćenje prostora donosi sreću koja traje celu nedelju koja je pred vama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com