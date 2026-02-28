Mesec u Lavu vraća osećaj radosti, 3 znaka od danas biće opet obični stari srećni ljudi!

Lav, Vaga i Strelac šire opet osmeh na licu. Rastući Mesec u Lavu vraća osećaj sreće i izgubljenu nadu. Biće opet oni stari.
Tri horoskopska znaka doživljavaju sreću koju nisu osećali neko vreme. Od 28. februara sve se okreće, rastući Mesec u Lavu donosi stari izgubljeni osećaj radosti i vraća nadu. Postoje trenuci kada zaista nismo sigurni da li ćemo se ikada vratiti nadu da budemo obični stari srećni ljudi.
Ovaj mesec završavamo srećno, jer tokom rastućeg Meseca u Lavu, razumemo da sreća leži unutra. Na nama je da radimo na tome.
Ovi astrološki znaci vode put pokazujući nam da je dobro izražavati radost i delovati na osnovu naše pozitivne intuicije. U redu je tražiti ljubav i život u svemu što radimo. Uspećemo.
1. Lav – osećaj radosti se vraća
Šta god da si prošao, Lave, čini se da se isplati ovog poslednjeg dana u mesecu. Možda je to samo varka uma, ali opet, šta nije? Rastući Mesec u Lavu vraća vam osećaj radosti. Kada ponovo osetite kako vam juri kroz telo, nećete želeti da ga se odreknete, niti bi trebalo.
Ovaj dan vam pomaže da shvatite da su radost i sreća vaše, ali da se o ovom dragocenom stanju uma mora negovati. Imate veliku sreću, Lave. Sada je vreme da negujete tu sreću. Možete iskusiti toliko sreće ako tako želite.
2. Vaga – dobijate nešto što vas čini srećnim
Ovaj dan vam se čini tako sjajnim, Vage, jer tokom Rastućeg Meseca u Lavu dobijate onakav prijatan završetak koji vam je bio potreban. To može biti poslovna transakcija koja je konačno završena ili nešto ličnije. U svakom slučaju, sigurno vas čini srećnim.
Ostao vam je oštar osećaj za ravnotežu, a to je svakako nešto što cenite, Vaga. Sve ide na svoje mesto. Uprkos svim prethodnim negativnim mislima, čini se da se konačno sve slaže.
Imate u sebi urođeni osećaj za pravičnost i završavate ovaj mesec na visokoj noti, Vaga. Naporno ste radili i isplatilo se. Sve se izravnava baš onako kako želite i osećate se srećnije nego dugo vremena.
3. Strelac – večni optimista
Zato što ste ostali uz svoja osećanja i doveli ih do kraja, završavate ovaj mesec na visokoj noti, Strelče. Tokom rastućeg Meseca u Lavu, dobijate osećaj da konačno možete da krenete dalje u miru.
Držali ste se onoga u šta verujete i niste dozvolili nikome da vas odvrati. Oduvek ste bili veoma samopouzdani, i zahvaljujući današnjem lunarnom tranzitu, možete nastaviti sa ovom vrstom samopouzdanja.
Završavate mesec srećno, i to vas priprema za ono što se nadate da je novi mesec ispunjen obećanjima. Nećete se zadovoljiti sa manje, Strelče. Na kraju krajeva, vi ste večni optimista. Smeh i pozitivna energija su vaše supermoći. Ne dozvoljavate da vam ova novopronađena sreća pobegne.
