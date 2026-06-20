Mesec u prvoj četvrtini u Vagi pali zeleno svetlo: nedelja od 22. do 28. juna donosi preokret vašem znaku

Mesec u prvoj četvrtini u ponedeljak menja pravila igre za sve znake. Pročitajte šta nedelja od 22. juna donosi baš vama.

Mesec u prvoj četvrtini izlazi u Vagi u ponedeljak i odmah menja tempo cele nedelje. Od 22. do 28. juna 2026. energija se ubrzava, a vi to osećate najpre u sitnicama, pa onda u krupnim odlukama. Diplomatija postaje vaše oružje, čak i kad stres raste. Sredinom nedelje ulazi škorpionska struja koja gura projekte napred, a 26. juna Mesec u Strelcu vas tera da pogledate unazad pre nego što Jupiter pređe u Lava.

Ovan, Bik i Blizanci: vreme je da raščistite put

Ovan oseća pritisak da konačno krene. Čistite teren za Jupitera u Lavu, pa pokrenite onaj projekat koji odlažete mesecima. Ideja imate napretek, sada ih pretvorite u plan.

Bik diše punim plućima jer je Mars u njegovom znaku, a Venera u Lavu otključava maštu. Promenite nešto u domu, nameštaj, boju, atmosferu. Sezona Raka vam pomaže da progovorite glasno o onome što želite.

Blizanci najzad puštaju emocije koje su gurali pod tepih. Narednih nedelja proradiće stara sećanja, ali to nije teret nego čišćenje. Vi držite kormilo, posada vas prati.

Šta donosi Mesec u prvoj četvrtini Raku, Lavu i Devici

Rak ostaje kod kuće i tu gradi disciplinu. Saturn u Ovnu i dalje deli lekcije, ali nedelja donosi predah. Stavite rutine brige o sebi na prvo mesto, a kad Mesec uđe u Škorpiju, dozvolite sebi zabavu.

Lav blista. Venera u njegovom znaku pojačava šarm, Mars budi avanturu, a ljubav se vrti po glavi. Okupite društvo ili odite u bioskop, ovo je nedelja za ljude koje volite.

Devica vidi tačno kakve veze želi ubuduće. Ako jurite napredak u karijeri, kosmos vam daje vetar u leđa. Napravite održiv plan, upišite kurs, izoštrite zanat.

Ko najviše dobija ove nedelje?

Najjači skok osećaju Bik i Lav, jer im Venera i Mars istovremeno otvaraju i kreativnost i ljubav. Vaga dobija ključni uvid o tome ko je zaista uz nju.

Vaga, Škorpija i Strelac pod lupom astroloških tranzita

Vaga prepoznaje ko joj čuva leđa, a ko samo glumi. Sa Jupiterom na istom mestu stižu transformacije i prilika da se pomirite sa nekim ko vas je povredio.

Škorpija mora da bira reči jer je Mars još u opoziciji. To se najviše tiče posla. Vi ste rođeni vođa, sada čuvajte mir i pažljivo komunicirajte.

Strelac otključava sećanja koja pokazuju koliko je narastao tokom Jupitera u Raku. Venera u Lavu budi želju za putovanjem i učenjem nečeg novog.

Jarac, Vodolija i Ribe: nedeljni horoskop traži hrabrost

Jarac uživa u isceljujućoj energiji Jupitera u Raku koji obasjava odnose. Tražite pomoć ako ste preopterećeni, čak i ako volite da radite sami.

Vodolija uči ravnotežu jer je Venera u opoziciji. Postavite granice koje ste možda izgubili. Duboki razgovori stižu dok je Jupiter u Raku.

Ribe pokazuju skrivenu lidersku crtu. Ovo nije trenutak da prigušite svetlo. Usavršite darove koje imate i pustite druge da ih vide.

Koji tranzit ove nedelje vas je najviše pogodio i šta planirate da promenite, napišite nam u komentarima

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