Mesec u Raku donosi blagoslov, toplinu i neustrašivost, ova 3 znaka doživeće sreću i ljubav kakvu dugo čekaju

Od 29. januara 2026. godine, tri horoskopska znaka doživljavaju sreću kakvu nisu osećali već dugo. Mesec u Raku donosi blagoslov, toplinu i neustrašivost. Ovo je možda najblaži od svih lunarnih tranzita, a njegova sposobnost da donese radost je apsolutno jedna od njegovih boljih osobina.
Iako je ovaj blagoslov dostupan svima, u četvrtak, ovi astrološki znaci zaista mogu da uberu plodove njegovog prisustva. Tada težina konačno nestaje. Kada je Mesec u Raku, ponovo se povezujemo sa ljudima od kojih smo se udaljili ili sa kojima smo bili u sukobu. Stičemo utisak da niko među nama nema tajnu agendu, a sigurno ni mi.
Sreća je jedina presuda ovde. Mesec u Raku nam donosi toplinu i malo neustrašivosti. Ne plašimo se da volimo ili budemo voljeni. Spremni smo za početak 29. januara.
1. Lav – postoje ljudi koji vas vole
Mesec u Raku okreće vašu pažnju ka unutra, Lave. Posle 29. januara, sreća se vraća jer sebi dajete pauzu od toga da budete tu za sve. To je vaša lepa strana, ali ponekad vam je potrebno da drugi dođu kod vas.
U četvrtak se ponovo povezujete sa nekim ko vas čini da se osećate viđenim. To bi moglo biti iznenađujuće. Možda će vas i izvući iz vaše ljušture. Zamislite da ste viđeni. Vau, to je oslobođenje, sigurno. Ovo vam daje osećaj da niste sami na svetu. Postoje ljudi koji vas vole i žele da budu blizu vas. Tokom Meseca u Raku, radost se vraća i ispunjava vaše srce. Sada si spreman!
2. Jarac – pustite sreću u svoj život
Radost i sreća dolaze vam tokom Meseca u Raku. 29. januara, mnogo ćete se zbližiti sa nekim ko vam se sviđa. Čini se da je ovo trenutak kada se sve menja, i to je dobra stvar.
Tokom ove lunarne faze, postajete društveniji i veštiji u tome. Ponekad možete biti stidljivi, oslanjajući se samo na ono što znate. Pa ipak, ovaj dan vas tera da razmišljate van okvira kada je u pitanju šta vas zapravo čini srećnim. Pustite sreću da dolazi u talasima. Ne stojte joj na putu i ne budite defanzivni. Živite svoj život onako kako bi trebalo da bude. Na ovaj način ćete živeti radostan život sa voljenima koji žele da budu sa vama.
3. Blizanci – gledajte pozitivne stvari
Blizanci, Mesec u Raku vam pomaže da smirite svoje emocionalno stanje nakon perioda mentalnog preopterećenja. I, ozbiljno, ko nije mentalno preopterećen ovih dana? Posle 29. januara, radost se vraća jer se povlačite od stvari koje vam oduzimaju blaženstvo. Gledate malo manje vesti i provodite malo manje vremena listajući propast. To je dobra stvar.
Iako je dobro ostati informisan, primetite koliko je ohrabrujuće kada se ne hranite stalnom ishranom propasti. Osećaj zadovoljstva dolazi iz jednostavnosti. Poznata mesta, utešne rutine ili iskreni razgovori pomažu vam da se ponovo osećate prisutno. Kada se vaša negativna energija smiri, sreća dolazi prirodno.
(Krstarica/YourTango)
