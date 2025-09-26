Mesec u Škorpiji donosi posebnu moć za ova 3 znaka horoskopa, konačno otkrivaju istinu!

Mesec, planeta koja simbolizuje naša osećanja, nalazi se u Škorpiji, gde pozitivno deluje na Škorpije, Ribe i Rakove.

Mesec u Škorpiji donosi intenzivne i duboke emocije koje se ne pokazuju lako spolja, ali iznutra deluju snažno i transformišuće. Ovo je period kada se osećanja ne mogu držati površno, već vuku čoveka da zaroni u sopstvenu unutrašnjost i suoči se sa onim što možda pokušava da potisne.

Instinktivno se oseća istina iza tuđih reči i dela, pa intuicija postaje izuzetno jaka. Strasti su naglašene, kao i želja za povezivanjem na dubokom, gotovo karmičkom nivou.

Otkrivanje istine

Ipak, ovakav Mesec ume da probudi i ljubomoru, posesivnost i strah od gubitka, jer sve što se doživljava – doživljava se snažno i bez pola mere.

Ovo je dobar trenutak za razgovore, otkrivanje skrivenih istina i oslobađanje od starih emocionalnih tereta. Mesec u Škorpiji uči kako iz krize može da se rodi snaga, a iz tame nova svetlost.

Želja za kontrolom

Želja za kontrolom i emotivna intenzivnost mogu biti izazov, ali upravo kroz tu borbu dolazi do ličnog rasta i transformacije.

Ovo je Mesec koji budi unutrašnju moć i pokazuje da se kroz osećanja može proći kao kroz vatru iz koje izlazimo jači nego ranije.

(Informer.rs)

