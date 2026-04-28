1. maj donosi sudbinski zemljotres: Mesec u Škorpiji udara direktno na ova 4 znaka

Saznajte kako Mesec u Škorpiji 1. maja utiče na vaš znak. Očekuju nas sudbinske promene, emotivni potresi i preokreti.

Mesec u Škorpiji stvara napetu atmosferu koja će mnoge naterati da skinu ružičaste naočare.

Ovaj Prvi maj donosi mnogo ozbiljniju energiju od one na koju smo navikli tokom praznika.

Umesto opuštanja uz roštilj, očekujte trenutke u kojima će istina, koliko god bila teška, isplivati na površinu.

Spremite se za dane koji će testirati vašu intuiciju i snagu da se suočite sa promenama koje ste dugo odlagali.

Šta donosi ovaj tranzit?

Škorpija ne podnosi površnost, pa će ovaj tranzit delovati kao čišćenje svega onoga što u vašem životu više nema svrhu.

Mnogi od vas će osetiti neopisiv nemir ili potrebu da raščiste stare račune, bilo u kući ili na poslu.

Intuicija će vam biti izoštrena do maksimuma, pa nemojte ignorisati onaj osećaj u stomaku koji vam šalje signale.

Ovo je vreme transformacije – staro mora da nestane da bi se otvorio prostor za nešto novo i stabilnije.

Bik: Sudar sa realnošću u ljubavi

Za Bikove ovaj 1. maj donosi direktan izazov u emotivnim odnosima jer se Mesec nalazi tačno preko puta vašeg znaka.

Sve ono što ste prećutkivale partneru kako biste sačuvali mir u kući, sada bi moglo da eksplodira zbog jedne sitnice.

Otkrićete nečije pravo lice ili ćete shvatiti da su vaša očekivanja bila daleko od realnosti.

Nemojte se plašiti istine, jer je ona jedini put ka pravom miru koji vam je preko potreban.

Lav: Potresi unutar četiri zida

Lavovi će ovaj sudbinski zemljotres osetiti u polju doma, porodice i privatnog života.

Mogući su sukobi sa ukućanima oko starih problema koji se stalno vraćaju, a koje ste mislili da ste davno rešili.

Neko iz porodice može tražiti previše od vas, što će u vama probuditi bunt i potrebu da postavite oštre granice.

Fokusirajte se na svoju unutrašnju stabilnost i ne dozvolite da vas tuđa nervoza izbaci iz takta.

Škorpija: Lična transformacija i novi list

Vi ste u samom centru ove energetske oluje jer se tranzit dešava upravo u vašem znaku.

Osećaćete se kao da ste na strujnom udaru, sa emocijama koje variraju od potpunog mraka do neverovatne snage.

Ovo je vaš trenutak da presečete sve toksične veze i odnose koji vas godinama vuku unazad.

Izaći ćete iz ovog perioda mnogo jači, ali samo ako budete spremni da se odreknete starih navika.

Vodolija: Preokret na poslovnom planu

Za Vodolije ovaj tranzit donosi napetost u polju karijere i odnosa sa ljudima koji su vam nadređeni.

Možda ćete dobiti vesti koje će vam promeniti planove za budućnost ili ćete shvatiti da vas trenutni posao više ne ispunjava.

Pazite šta govorite u trenucima besa, jer bi jedna nepromišljena reč mogla da vam zatvori vrata koja su vam važna.

Iskoristite ovaj period da razmislite o tome gde zaista želite da budete za godinu dana i počnite da pravite plan.

Kako najbolje iskoristiti Mesec u Škorpiji ?

Najpametnije je da se tokom praznika što više povučete u tišinu i izbegavate ljude koji vam crpe energiju.

Voda je vaš najbolji saveznik, pa će vam običan tuš ili šetnja pored reke pomoći da sperete nakupljeni stres.

Ne donosite radikalne odluke dok traje najjači uticaj Meseca, već sačekajte da se emocije bar malo smire.

Zvezde vas ne kažnjavaju, one vas samo usmeravaju tamo gde bi trebalo da budete.

