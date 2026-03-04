Mesec u Vagi je fokusiran na pravdu, danas donosi materijalno izobilje i sreću ovim znakovima

Stavovi mogu da variraju od mirnog posmatrača do posrednika. Mesec u Vagi budi želju za pravdom kod Blizanaca, Riba, Devica i Jarca.

Četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću 4. marta 2026. Mesec ulazi u Vagu u sredu, ulivajući želju za pravednošću i pravdom. Mesec u Vagi je odvojen, fokusiran na ono što svi žele ili trebaju, pravda i pravednost.

Ponekad to može delovati nestabilno. Shvatanje stvari je ono što energija Vage radi, ali ovaj proces se dešava merenjem rezultata u odnosu na cenu. Ako prepoznajete druge kao one koji uzimaju, a vi ste taj koji sve daje (ili obrnuto), Mesec u Vagi se bori protiv problema. Danas uočavate nepravde i želite da stvari postavite u pravi red.

Pošto Vaga vlada lepotom, novcem i imovinom, osećate da svaka osoba zaslužuje da živi život u udobnosti. Kada je Mesec u Vagi, on vas podstiče da budete saosećajni.

Pitate se zašto bi jedna osoba trebalo da ima više od mnogih, samo da bi gomilala. Mesec u Vagi je suprotnost Ovnu, tako da je to ratnička energija koja se bori protiv statusa kvo. Danas, stavovi mogu da variraju od mirnog posmatrača do posrednika koji se zalaže za bespomoćne. Šta god se desi, to donosi izobilje za ove astrološke znake.

1. Jarac – vidite prilike koje privlače obilje

Kada Mesec uđe u Vagu 4. marta, aktivira vaš profesionalni život. Volite kada ono što radite podiže vaš uspeh. Napredujete pod pritiskom i cenite kada vas drugi poštuju zbog vaše snažne radne etike.

Danas vidite prilike koje privlače značajno obilje u vaš život. Svesni ste da vaš rast utiče na vašu porodicu. Sećate se pozitivnog uticaja koji su vaši mentori imali na vas. Sada želite da imate isti uticaj na druge.

2. Devica – sve se vrti oko detalja

4. marta, ukaže vam se prilika da uravnotežite svoju finansijsku knjigu. Mesec u Vagi donosi nivo distanciranja neophodan za pregled troškova. Sa pravednim pristupom celoj situaciji, razmatrate gde je potrebno poboljšanje. Procenjujete svoju situaciju nepristrasno, ne dozvoljavajući da vam se osećanja pomešaju u tom procesu.

U svakom slučaju sve se vrti oko detalja, a danas samo pojačavate situaciju gde treba da se povučete. Kada vam je potreban savet, zovete ljude koji imaju više znanja od vas. Danas pregovarate o poslovima. Lakše je raditi na pitanjima kreditnih kartica ili pregovarati o ugovorima u svoju korist. Ako morate nešto legalno da podnesete, to i radite. Niste preterano stresirani i niste slepi za probleme. Vaša vizija je kristalno jasna.

3. Ribe – odličan dan za materijalni dobitak i mir

Vi ste davalac i često proces deljenja doživljavate kao duhovni poziv. Pošto vam ne smeta da izlivate svoju dušu u ljude, to može mnogo da vas iscrpi. Vaša vrednost je da delite, ali danas stvarate granicu da bi zaštitili svoju vrednost. Vaša osma kuća zajedničkih resursa se aktivira kada Mesec uđe u Vagu 4. marta. Procenjujete gde su vas ljudi iskoristili i odlučujete da to više ne dozvoljavate.

Želite da se prema vama postupa pravedno, onako kako se vi ophodite prema drugima. Ni život ni veze nisu namenjene samo uzimanju ili davanju. Moraju biti mešavina oba, čak i ako radnje nisu monetarne.

Danas se distancirate od toga šta će ljudi misliti ili da li ste voljeni. Brinete o krajnjem rezultatu: svom novčaniku. Manje svađa štedi vreme. Smanjena tenzija vam omogućava da budete na istoj strani sa drugima koji imaju ono što želite ili vam je potrebno.

Odličan je dan za materijalne dobitke jer zaustavljate buduće gubitke. Ponovo stičete poštovanje i mir.

4. Blizanci – radoznalost vas vodi u izobilje

Uživanje u sebi i radoznalost poput razigranog deteta vode vas do izobilja u sredu. Danas je sve u znaku kreativnosti i uživanja u životu bez potrebe za određenim planom igre. Važno vam je da uživate u životu punim plućima, pa kada Mesec uđe u Vagu, vaša sreća je na umu. 4. marta, birate hobi ili pokušavate nešto što podstiče kreativnost.

Kada vaš um postane kreativan, ideje počinju da se slivaju. Možete se prilično lako izgubiti u svom maštanju; međutim, danas imate sposobnost da procenite koje su vredne jurenja, a koje ne. Vaga uzima vaš fleksibilan način razmišljanja i daje mu suštinu. Možete se igrati sa raznim konceptima, ne obavezati se ni na jedan dok ne pronađete izvor snage. Ne morate se obavezati ni na jednu stvar, i trenutno to ni ne morate. Međutim, zabava vam pruža obilje podataka. Prikupljate uvide i učite šta funkcioniše, a šta ne, kako biste izgradili zamah.

(Krstarica/YourTango)

