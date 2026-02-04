Mesec u Vagi vodi ova 3 znaka u novu eru izobilja, imaće neverovatne prilike da se obogate posle 5. februara

Mesec u Vagi ide na ruku Ribama, Devici i Ovnu. Neverovatne prilike za sticanje bogatstva pojavljuju se za ove znake posle 5. februara.

Već od 5. februara 2026. godine, tri horoskopska znaka ulaze u novu eru izobilja. Mesec u Vagi nas podseća da izobilje često dolazi kada smo spremni da ljudima izađemo u susret.

Ovaj lunarni tranzit naglašava odnose, pregovore i moć kompromisa. Društvena svest i blagovremeno uspostavljene veze dobro funkcionišu 5. februara, i za to smo zahvalni.

Neverovatne mogućnosti i prilike za bogatstvo se pojavljuju za ove astrološke znake kroz prijateljske interakcije u četvrtak. Sve deluje veoma obećavajuće.

1. Ovan – usporite malo

Ulazite u novu eru izobilja kada dovoljno usporite da primetite da u životu ima više od brze brzine. 5. februara usporite tempo dovoljno da dozvolite vibraciji Meseca u Vagi da vam uđe pod kožu.

Ovo se dešava jednostavno zato što dozvoljavate da vas inspiracija pogodi. Ne jurite kroz nju. Verujete svojoj intuiciji u ovom slučaju, i to se isplati. Ključ ovde je saradnja između obe strane, a ne konkurencija.

Obećavajuće prilike vam dolaze u izobilju, a jedino što se od vas zahteva je da se pojavite, budete tamo i obratite pažnju. Imate to!

2. Devica – prilika za bolje finansije

Mesec u Vagi vas podstiče da napravite inventar onoga što imate i ponovo procenite njegovu vrednost. Ovaj lunarni tranzit podržava pametne razmene i mudro donošenje odluka. Kada Mesec napusti vaš znak i uđe u Vagu u četvrtak, spremni ste da sami uradite ispravno.

5. februar vam donosi priliku da poboljšate svoju finansijsku situaciju i uđete u novo doba izobilja.

Ponuda se pojavljuje u četvrtak i to je ona koju biste možda želeli da shvatite ozbiljno, jer izgleda prilično dobro. Ova prilika deluje obećavajuće. Izgleda kao da ispravlja nešto što je ranije bilo neuravnoteženo.

Više ne dovodite u pitanje da li vredite. Već znate da ne vredite ništa manje od najboljeg.

3. Ribe – otvorena komunikacija ključ za uspeh

Ulazite u novo doba izobilja kada postanete potpuno otvoreni i iskreni. 5. februara, Mesec se prebacuje iz Device u Vagu, podstičući vas da izrazite šta vam je na umu.

Ne umanjujte svoje misli ili osećanja da biste udovoljili osećajima drugih. Ta tendencija vas ne vodi nikuda dobro. Nešto veoma pozitivno se dešava u jednoj od vaših bliskih veza u četvrtak jer imate hrabrosti da jednostavno kažete ono što treba da se kaže.

Otvorena i iskrena komunikacija je zaista ključna u četvrtak. Ova otvorenost privlači podršku i interesovanje drugih.

Verovanje u sopstveni glas vodi vas direktno u izobilje novo doba. Sve je dobro!

(Krstarica/YourTango)

