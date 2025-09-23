Mesec u Vagi – vreme odluka, harmonije i ravnoteže za ova 3 znaka!

Kada je Mesec u Vagi, u fokusu su odnosi, estetika i potreba za mirom.

Ovaj astrološki tranzit donosi suptilnu eleganciju, ali i izazov neodlučnosti. Idealno je vreme za donošenje važnih odluka koje su dugo čekale pravi trenutak. Za ljude koji osećaju energiju ovog tranzita, posebno je važno da budu okruženi mirnim i prijatnim okruženjem. Mesec u Vagi nosi diplomatsku, ali i pomalo neodlučnu energiju. Ipak, baš sada dolazi trenutak kada pomenuti znaci mogu da preseku i donesu odluku koju su dugo odlagali.

1. Uticaj na horoskopske znake: Vage, Vodolije i Blizanci

Najveći uticaj osećaju Vage, Vodolije i Blizanci. Za njih je ovo period kada se preseče, zatvori jedno poglavlje i otvori novo. Odluke donete sada mogu biti prekretnica.

2. Harmonija u odnosima

Mesec u Vagi pojačava potrebu za harmonijom, skladom u ljubavi i prijateljstvu. Oni u vezama traže stabilnost, dok slobodni žele partnerstvo koje donosi mir. Grubost i haos se teško podnose u ovom periodu.

3. Estetika i umetnost

Vaga je znak lepote, umetnosti i diplomatičnosti. Mesec u ovom znaku donosi istančan ukus, želju za kompromisima i sposobnost da sagledamo stvari iz više uglova.

4. Vreme za hrabrost i promene

Iako Vaga često vaga, sada je trenutak hrabrosti. Odluke koje se donesu pod ovim uticajem mogu promeniti tok života – posebno za one koji su dugo odlagali važne korake.

Mesec u Vagi nas podseća da prava snaga leži u ravnoteži. Za Vage, Vodolije i Blizance ovo je trenutak da preseku i krenu novim putem.

