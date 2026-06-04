Mesec u Vodoliji 4. juna 2026: tri znaka konačno zatvaraju poglavlje koje im je oduzimalo energiju mesecima

Mesec u Vodoliji 4. juna 2026. menja pravila igre za tri znaka. Vidite da li ste među njima i šta da uradite odmah.

Mesec u Vodoliji 4. juna 2026. radi nešto što retko koji tranzit radi tako brzo, pokazuje vam šta ste prerasli, a da niste ni primetili.

Tri znaka to osećaju najjače. Postaje jasno koja navika, koja veza i koji posao više ne pripadaju vašem životu, i šta dolazi umesto toga.

Zašto baš ovaj tranzit deluje kao šamar pre buđenja

Vodolija ne voli da gleda kako se ljudi drže za nešto iz inercije. Kada se Mesec nađe u Vodoliji, emocije postaju neobično bistre, gotovo hladne. Ne plačete za onim što odlazi. Klimnete glavom i krenete dalje. Upravo zato 4. jun deluje kao prečica, ono što biste inače rešavali mesecima, sada zaokružite za dan.

Vaga: dosta je bilo čekanja da neko drugi odluči umesto vas

Vagama je ovaj Mesec u Vodoliji kao otvoren prozor posle dugog leta u zagušljivoj sobi. Mesecima se vrtite oko jedne odluke koju izbegavate zato što ćete nekoga razočarati. Četvrtak donosi trenutak u kome shvatate da je vaše razočaranje skuplje od tuđeg.

Razgovor koji odlažete od marta sada teče sam od sebe. Posle podne donosi i konkretnu poslovnu ponudu, ne onu o kojoj ste maštali, već bolju, jer je realnija. Ne tražite savet od pet ljudi, znate odgovor.

Blizanci: stara ekipa, novi vi

Blizancima tranzit Meseca kroz Vodoliju otkriva ko je u vašem društvu zaista tu, a ko vas koristi kao publiku. Neće biti drame, samo tiho pomeranje. Jedan poznanik prestaje da vam piše, i vama je odjednom lakše da dišete. Zauzvrat se javlja osoba koju ste otpisali pre dve godine, sa predlogom koji ima smisla. Posao se otvara kroz razgovor koji nije planiran, verovatno na klupi ispred zgrade ili u redu za kafu.

Slušajte šta vam neko kaže usput, tu je odgovor.

Strelac: konačno prestajete da pravdate ono što vam ne odgovara

Strelčevima je posebno teško da priznaju kada nešto ne funkcioniše, jer vole da veruju da će svaki problem prerasti. Mesec u znaku Vodolije vam 4. juna pokazuje račune. Bukvalno, neko otvara papire na stolu i traži objašnjenje. Umesto da se branite, kažete istinu, i to vas oslobađa. Veza koja je trajala iz navike dobija prirodan kraj, ili novo poglavlje, zavisi od toga šta odlučite pre ručka.

Putovanje koje planirate za jesen sada dobija konkretan datum.

Šta tačno donosi Mesec u Vodoliji 4. juna 2026

Mesec u Vodoliji je kratak emocionalni tranzit koji pojačava potrebu za slobodom, racionalnim izborima i raskidom sa zastarelim navikama. Traje oko dva i po dana i najjače deluje na vazdušne i vatrene znakove.

Konkretan potez koji vredi povući do podneva

Napišite jednu rečenicu na papiru, šta tačno više ne pristajete da trpite. Ne listu, jednu rečenicu. Uticaj Meseca u Vodoliji radi najbolje kada mu date jasan cilj, a ne maglovitu želju da vam bude bolje. Papir spalite ili pocepajte, svejedno je. Važno je da ste to izgovorili sebi naglas.

Šta je to što ste odlagali mesecima, a danas znate da morate da rešite do kraja nedelje

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