Mesec ulazi u Strelca: Od 24. oktobra 3 znaka će zapljusnuti neviđeni talas sreće!

Mesec, planeta koja u jednom znaku boravi oko tri dana, sutra ulazi u Strelca gde će pozitivno uticati na Strelčeve, Lavove i Ovnove.

Talas sreće zapljusunuće tri znaka, neka se dobro pripreme, čeka ih sjajan period, prenosi informer.rs.

Mesec u Strelcu donosi talas optimizma, slobode i želje za širenjem vidika. Ovo je period kada se emocije bude kroz avanturu, putovanja i nova iskustva.

Optimizam

Ljudi postaju vedriji, spremniji da rizikuju i da veruju da će sve ispasti kako treba. Mesec u Strelcu znači da potreba za smislom i verom u nešto više jača je nego obično. Mnogi se okreću veri, dugovnosti, učenju, filozofiji i otkrivanju sveta.

Oseća se snažna potreba za nezavisnošću, niko ne želi ograničenja, bilo emotivna, porodična ili profesionalna, a sve to donosi Mesec u Strelcu.

Iskrenost dolazi u prvi plan, često i preterana, pa su moguće situacije u kojima ljudi kažu sve što misle. Ipak, namera Meseca u Strelcu nije da povredi, već da oslobodi.

Putovanja i dobre odluke

Ovo je dobro vreme za putovanja, učenje jezika, upoznavanje novih kultura i donošenje odluka koje vode ka ličnom rastu. Emocije su ovde tople, ali nestalne, Mesec u Strelcu ne voli vezivanje koje sputava, već odnose koji inspirišu i podstiču slobodu duha.

