Mesečni horoskop za jun: Jupiter u Lavu otvara nebeske kapije – ovim znacima stižu pare iz snova!

Mesečni horoskop za jun donosi prelaz Jupitera u Lava i talas novca koji menja igru za tačno pet znakova, proverite svoj.

Jupiter ulazi u Lava 30. juna i to nije samo astrološki naslov, to je trenutak kad mesečni horoskop za jun prestaje da bude pristojna prognoza i postaje spisak imena. Pet znakova oseti razliku pre nego što mesec završi, ostali sedam dobiju domaći zadatak koji ne mogu da prepišu.

Jupiter u Lavu menja pravila igre

Velika sreća se ovog leta seli iz vodenog Raka u vatrenog Lava i menja ton svemu što radimo sa novcem, ljubavlju i sopstvenom hrabrošću. Tranzit traje do leta naredne godine, ali prvi udar talasa stiže tačno na prelazu juna u jul. Ko zna da podigne glavu, taj prolazi. Ko se sakrije iza tuđih odluka, čeka.

Ovan

Ovnovi se cele godine bune što ih niko ne sluša, a onda u junu shvate da su sami sebi prekidali rečenicu. Sredinom meseca otvara se posao koji ste pre šest meseci skoro odbili. Uzmite ga. Najveća greška u junu bila bi da čekate idealne uslove, jer ovaj period idealne uslove ne pravi, on pravi prilike.

Bik

Bikovima se polako razvezuje ono što ih je davilo od jeseni. Stari dug, neisplaćena faktura ili podela koja se vukla, sve to dolazi do svoje tačke u poslednjoj nedelji juna. Novac ne pada s neba, vraća se odakle ste mislili da je zauvek otišao.

Blizanci

Blizancima jun donosi tri ozbiljna razgovora, ali samo jedan vredi pamtiti. Šef, klijent ili neko ko vam je do sada bio samo poznanik, otvara temu o kojoj niste smeli prvi da progovorite. Recite cifru naglas. Ćutanje vas u junu košta više nego greška.

Rak

Raku Jupiter izlazi iz znaka i to se oseti kao da neko gasi svetlo u sobi gde ste se navikli da radite. Ne paničite. Do 30. juna iskoristite poslednje dane domaće terapije, dovršite ono što ste počeli oko porodice, doma ili nasleđa. Posle toga teme se sele.

Lav

Lavovima se otvara godina kakvu su čekali još od pandemije. Jupiter u vašem znaku znači vidljivost, ponude i ljude koji vas konačno gledaju onako kako ste oduvek tražili. Ali pažnja, ovaj tranzit voli hrabre, ne voli razmažene. Ako budete tražili sve odjednom, ostaćete bez konkretnog.

Devica

Devicama jun nije mesec za pokazivanje, već za pripremu. Sve što sredite u radnoj sobi, u papirima i u glavi, vraća se kao prilika u julu. Ne forsirajte sastanke koji se odlažu. Odlažu se sa razlogom.

Vaga

Vagama se otvara tema koju su pre godinu dana spakovale i sklonile. Bivši partner, stari prijatelj ili neraščišćen razgovor zvoni na vrata sredinom meseca. Ne mora se završiti pomirenjem, ali mora se završiti rečenicom koju ste tada propustili da kažete.

Škorpija

Škorpije ulaze u jun sa osećajem da nešto kuva, i imaju pravo. Karijerna pozicija, javni nastup ili promena titule stižu u drugoj polovini meseca. Ne pristajte na prvu ponudu, ona je samo test. Druga je prava.

Strelac

Strelčevi su poznati po svojoj hrabrosti, a u junu se ta hrabrost konkretizuje u kartu, kola ili selidbu. Put koji se pojavljuje ima poslovni ili obrazovni razlog, nije bežanje. Idite. Tamo vas čeka kontakt vredan više od cele zarade iz proleća.

Jarac

Jarčevima jun donosi uplatu koja kasni mesecima. Stiže, ali sa obavezom koja ide uz nju. Pre nego što potrošite, sednite i prebrojite šta od te uplate ide nazad u sistem. Tek razlika je vaša.

Vodolija

Vodolijama se u junu menja društvo, i to ne lagano, nego u jednoj nedelji. Neko izlazi, neko ulazi, a vi prvi put posle dugo vremena ne osećate krivicu zbog toga. Pustite. Mreža koja se gradi u junu nosi vas kroz jesen.

Ribe

Ribama jun šapuće ono što razum odbija da prizna. Posao, partner ili odluka koju izbegavate, sve to dobija jasno unutrašnje „ne“ ili „da“ oko 18. juna. Verujte tom prvom osećaju. Drugi osećaj je strah, ne mudrost.

Kome stižu pare u junu

Mesečni horoskop za jun najkonkretniji finansijski talas nosi za Lava, Ovna, Strelca, Bika i Škorpiju. Lav dobija vidljivost koja se monetizuje, Ovan staru priliku, Strelac neočekivanu zaradu sa puta, Bik povraćaj duga, a Škorpija poziciju vrednu pregovora.

