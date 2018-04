Mesečni horoskop za april 2018.

OVAN

POSAO: Potrebno je mnogo snage i energije da se izgura plan koji imate. Još uvek duboko razmišljate o svakom svom potezu. Ne bi bilo loše da koristite znanje koje ste davno stekli jer to traži i Saturn koji će praviti na polovini meseca kvadraturu sa vašim Suncem. Od druge polovine meseca imate dosta kretanja, putovanja, izgradnju, posebno oni koji se bave investicijama. Novac vam je na prvom mestu. Oni koji se bave pravnim pitanjima imaju podršku osobe iz znaka Bika ili Škorpije. Ako idete na put nikako ne zaboravite dokumenta. Važan sastanak u datumima 11, 16, 23, 27.

LJUBAV: Venera planeta ljubavi u znaku Bik, samo što je ušla u taj znak, tokom prve polovine meseca daje strast posebno ako je partner u zemljanom znaku. Vera u sebe, svoj šarm, lepotu je jedan od najbitnijih faktora. Posebno oni koji su slobodni neće mirovati. Biće na meti mnogih znatiželjnih muškaraca a muškarci će se truditi da osvoje Škorpiju, Vagu, Jarac ili ženu Ribe. Žene treba da budu oprezne oko 12 u mesecu jer dobri aspekti Venere sa Marsom daće mogućnost za starst i lepe susrete iako je Ovan eksplozivan znak koji i te kako može da pokvari svaku idilu. Muški Ovan mora da pazi na razotkrivanje tajne ljubavi.

ZDRAVLJE: Aspekti Sunca u odnosu na Mars mogu da poremete zdravlje Ovna, posebno što je tu i Saturn koji podgrejava stare boljke, vraćanje starih zdravstvenih problema nije poželjno a to mora, može da se popravi jedino redovnom kontrolom. Ovde se savetuje manje nervoze, više pažnje i usmeravanje na sebe, svojih potreba.

BIK

POSAO: Jaki aspekti Marsa i Saturna nikako neće ostati u senci za vaše sazvežđe, bar ne što se posla tiče. Iako smo i dalje negde svi pritisnuti retro Merkurom do polovine meseca za Bika to može biti znak da nešto totalno preokrene. Važno je da se istraje jer je to put do stabilnosti i izbavljenja. Želite da se sve brzo završi i pokrene. Posle 11. u mesecu vaša energija je topla i mnogo više ambicije i novca vas očekuje. Potrebno je da osobe koje imaju jaku Veneru budu u kontaktu sa vama kao što su Vaga, Bik ili imaju taj podznak. Lav i Vodolija su takođe dobar izbor za napredak i saradnju. Ukoliko imate rešavanje pravnih pitanja, papirologiju, važnih dokmenata, onda birajte period posle 21. Aprila.

LJUBAV: Vaša Venera u svom znaku dominira i vi ste toga kao znak svestni. Verovatno želite da iskočite iz uobičajenog klišea. Imaćete tajnu ljubav. Nažalost i ta vaša tajna ljubav će opet imati drugu tajnu ljubav. Tako da ćete se naći u jednoj vrlo neobičnoj i čudnoj situaciji. Ali svi vole izazove pa i jedan tromi Bik. Vraćate se vašoj kući jer tu uvek imate ono što drugi nemaju – sigurnu vezu i brak. Slobodni Bikovi imaju lep period od druge polovine meseca. Strast vas vodi oko 25. u mesecu. Idealna ljubav za sve one koji su dugo sami i to sa Ovnom, Škorpijom ili Vodolijom.

ZDRAVLJE: Pritisak koji ne staje, koji vas više emotivno blokira nego organski, nervozan period u prvom delu meseca, druga polovina daje šansu za trošenjem energije i bavljenje sportom.

BLIZANCI

POSAO: Sve što uradite treba da bude uspešno. To naravno ne znači da vam je loša sreća i tokom prve polovine meseca, zbog retro Merkura vašeg vladara. Morate da vodite računa oko 17. u mesecu, posebno žene Blizanci jer možete imati neprijatnu situaciju na poslu. Zapravo ljubomora, zavist, ljudi oko vas su ponekad zajedljivi ili tačnije neprihvataju ideje i inovacije koje ih vi sprovodite. Sklonite se, napravite kompromis jer ste inteligentnije od mnogih drugih pripadnica istog pola. Ukoliko ste povezani sa Ovnom, Vodolijom ili Bikom možete da računate na bolji finansijski period.

LJUBAV: Ovo je mesec koji na neki način opominje vas na emotivni život koji morate da rešite. Nikako da se stabilizujete. Prvo što trpite uticaj retro Merkura do pola meseca a kasnije vam je potrebno da se angažujete brže kako biste popravili raspoloženje i konačno ušli u jednu normalnu vezu. Dobar i skladan odnos sa Jarcem, Rakom, Vodolijom ili Bikom. Sve će to biti u opticaju i računajte na bolji ljubavni život ukoliko je bio do sada loš. Bračni partneri će imati veću dinamiku i bogatiji sexualni život.

ZDRAVLJE: Sačuvate psihičku stabilnost, ukoliko tu dođe do poremećaja onda ćete imati problem sa disbalansom hormona. Blizanci koji imaju više od 40 godina mogu imati problem sa venama.

RAK

POSAO: Iako trpite i vi retro Merkur kroz polje karijere za Raka to ne mora biti bolno otežanje. Ovo je mesec odluka i promena ali koje konačno moraju da se odrade, bez preteranog čekanja. Možda će vaša interesovanja da se okrenu državnim poslovima tačnije postoji mogućnost da budete u nekoj političkoj stranci ili organizaciji koja je okrenuta humanitarnom radu. Dobar odnos sa drugim Rakom, Strelcem ili Bikom. Novac možete očekivati periodično. Onda kada vama ne ide posao onako kako ste navikli možete očekivati da će vam prijatelji ući u kuću i pomoći da se realizujete kako poslovno tako i finansijski.

LJUBAV: Težak mesec zbog uticaja Marsa i Saturna. Posebno za one koji imaju bračnu zajednicu. Razvod, odvajanje od partnera, drugo mesto življenja je nešto što će svakako da im se desi. Treba biti spreman na svakakave insinuacije sa druge strane ali ono što sledi je konačni rasplet do kraja meseca, kada ćete lakše disati i imati mogućnost da se vratite sebi. Slobodni imaju udvaranje Ovna ili Bika. Rakovi često podlegnu jačim znakovima jer imaju manjak energije, savet im je da biraju partnera po senzibilu a ne po osećaju koji ih vodi u strast. Izbegavajte Škorpije, Vodolije ili Blizance.

ZDRAVLJE: Morate povesti računa o hormonima. Venera u Biku iako u dobrom aspektu sa Saturnom i Marsom zna da pomrsi konce Raku koji mora da vodi računa o grudnoom košu, pritisku, posebno kondiciji koja slabi.

LAV

POSAO: Ako ste u fazi da želite nešto novo da radite najbolje bi bilo da u vašem timu ima žena, tačnije neko žensko rođeno u znacima vatre ili zemlje, kako biste pokrenuli i napravili dobre temelje za budućnost. Prva polovina dobra za rad sa inostranstvom, sa zemljama koje vam nisu bile naklonjene a sada se vraćate u njih ponovo u čemu vam pomaže retro Merkur, dok ćete u drugoj polovini meseca imati šanse da radite poslove vezane za zemlju, poljoprivredu, nekretnine, prodaju, kupovinu, investiciju.. Oni koji su u radnom odnosu ili rade u velikim i jakom kompanijama posao iz inostranstva im može biti ključan za dalji finansijski boljitak i napredak.

LJUBAV: Osoba u znaku Vodolija može da vam se udvara, mada u ovom trenutku to nije dobar izbor za vas. Imate podršku nekoga ko vam je bliži ali vi kao da to ne vidite. Osoba iz inostranstva u prvoj polvini meseca vas može zaintrigirati. Druga polovina meseca naglašena kroz ljubav na poslu. Ako radite sa vatrenim ili zemljanim znakovima sigurno je neko od njih ko želi bliskost sa vama. Oni koji su braku sredom, petkom i nedeljom trebaju da imaju lep odnos sa partnerom.

ZDRAVLJE: Energija vam se vraća i to je dobar znak za jednog životnog i optimističnog Lava.

DEVICA

POSAO: Preciznost i profesionalnost su ono što vama odgovara i gde vi vladate. Birate sigurne ljude oko vas i onda ne može i neće da bude neprijatnih, nesigurnih situacija. U drugoj polovini meseca aprila ćete biti oslobođeni retrogradnosti vašeg vladara planete Merkur, pa možete slobodno na nove projekte, poslovna putovanja, saradnju sa drugačijim osobama od vas i saradnicima koji su od koristi, kako intelektualne tako i finansijski. Dobar period za novac već od druge nedelje meseca. Saradnja sa zemljanim znakovima može unaprediti karijeru. Jarac, Devica, Bik.

LJUBAV: Neobično za konzervativan tip kakva je Devica, može doneti osobu koja je pohotna, puna avantura, mada se predstavlja čedno. Device žene neka obrate pažnju da ne bi upale u mrežu lažne strasti. Dobar period za ljubav i otvorenu emociju druga polovina meseca. Oni koji su u braku mogu da očekuju bliskost partnera od samog početka meseca. Više nežnosti i pažnje pomoćiće da se oslobodite stresnih situacija tokom meseca.

ZDRAVLJE: Retro Merkur u prvoj polovini meseca i dalje daje bolesti koje se vraćaju koje trpite duži period. Obratite pažnju na pritisak i šećer u krvi.

VAGA

POSAO: Prvi dani meseca mogu da budu teži za svako pokretanje i novitete poslovne, posebno zbog retro Merkura ali i kvadrata Saturna i Marsa na polju privatnog biznisa . Zapravo treba biti uporan i sačekati bolje aspekte. Naravno da treba pripaziti i tokom poslednje nedelje meseca jer mogućnosti nisu velike. Ono što je važno jeste izabrati samo prave saradnike ili partnere koji su uz vas. Inostranstvo je naglašeno u drugoj polovini meseca, oni koji rade poslove trgovine, saobraćaja turizma mogu imati jako povoljan period poslovne saradnje i finansije bolje. Sarađujte sa zemljanim Jarac, Devica, Bik i vodenim znakovima Ribe, Rak, Škorpija.

LJUBAV: April je obično dinamičan mesec za sve iz ovog znaka ali kako se trenutno pravi kvadrat Saturna i Marsa na vaše sazvežđe kao da pomalo stajete. Posebno oni koji su u braku imaće želju da se odvoje od partnera ili se posvete poslu koji ih odvodi od kuće, doma, porodice. Slobodni mogu da očekuju više ljubavi od druge polovine meseca. Za vas je najbolje da idete na neki kraći put, putovanje brodom, krstarenje i tamo možete imati uspeha na polju ljubavi. Jedna Vodolija koja nije slobodna vas želi pored sebe.

ZDRAVLJE: Morate povesti računa o kostima, zubima, skloni ste padovima, povredama.

ŠKORPIJA

POSAO: Nije vam naporno da krenete i stanete i ponovo krenete dalje. Vaša upornost i intuicija vas uvek vode na pravo mesto. Zbog retro Merkura u prvoj polovini meseca imaćete sređivanje papira, administrativni poslovi, poslovi koji traže stalnu kontrolu su dobro pozicionirani i možete da računate na veći novac. Istina, bolji i mirniji period od druge polovine meseca, a novac i ulagane poslednji dani aprila. Saradnju pokrenite sa Strelcem ili Ribama. Vaš srećan dan tokom celog meseca je četvrtak i petak.

LJUBAV: Zemljani znaci vam pružaju harmoniju dok vatreni strast. Važna je komunikacija jer Škorpije nisu ljubitelji nekih velikih priča. Mada, strast je neraskidivi deo sudbine ovog znaka, ali se preporučuje da bude više emotivnih epizoda i posvećenosti partneru. Oni koji imaju brak ili stalnu vezu imaće bolji, otvoreniji odnos. Vama je potrebno otvoreno reći i izraziti istinu. Nekima je potrebno društvo, izlazak da bi se osećali bolje i imali veći motiv za ljubav i partnerstvo.

ZDRAVLJE: Infekcije aktuelne početkom meseca, kako vreme odmiče zdravlje jača. Mada, morate da obratite pažnju na bubrege jer je tu žarište. Pazite na vodu koju pijete.

STRELAC

POSAO: Uticaj jakih planeta kroz drugo polje Strelca Mars i Saturn. Ako ste u nekoj velikoj firmi verovatno ćete imati mnogo obaveza na koje ponekad i kasnite, ali novac ćete sačekati do kraja aprila. Morate da preduhitrite svoju konkurenciju, jer ste vi veoma interesantan protivnik i kao da svi znaju ,,šta rade,, kada se vi nađete tu negde… Osećajna i humana osoba iz sazvežđa zemlje je izbor i dobar saradnik tokom meseca. Morate da poslušate još nekog za savet, nemoj biti samoživi kako se obično dešava, pa ni sreća neće da pomogne u tom slučaju. Novac, zarada veća osigurana već od 17. aprila.

LJUBAV: Oni koji žele ozbiljnu vezu moraju da potraže ozbiljne partnere na jakim i uticajnim radnim mestima jer jedino tako može da zablista taj vaš uzvišeni Jupiter, mada i on je sada u retro hodu pa traži od vas da se malo potrudite. Za nekog ko je skromnijih načela ljubav neka traži u krugu prijatelja. Oni koji imaju brak ili stalnu vezu osetiće snagu i toplinu partnera u trenucima depresije koja je u principu retka, a želja za avanturističkim životom pojačava ljubav.

ZDRAVLJE: Pokušajte da sebi priuštite odlazak u spa centar. Možete imati problem sa venama, pritiskom ili pretranim umorom.

JARAC

POSAO: April vam donosi i razne izazove kao što je ponuda od drugih agencija za zapošljavanje, prekvalifikacija, ali za ovakav znak to je izazov i potreba da se dokažete. Novac vam je potreban pa ćete sigurno ući u dupli posao i zarađivati na više strana. Oni koji se dvoume imaće presek u odluci poslednje nedelje meseca kada će verovatno i promeniti posao. Dinamika Marsa u vašem znaku daće vam nemir da morate stalno nešto da radite ali isto tako da pozavršavate započeto.

LJUBAV: Oni koji su u braku ili vezi, moraju da pokažu više razumevanja i da spuste loptu jer preterana zahtevnost može da bude pogubno za brak. Kroz kuću može da vam prođe brzi voz teških reči ali opet vi ste ta osoba koja drži konce u rukama posebno ako ste u braku sa Rakom ili Bikom. Slobodni razmišljaju da izađu sa Ovnom, Blizancima ili Strelcem. Ovan je na primer neko ko vam gura energiju i drži vas na oku, dok Strelac predstavlja lakšu varijantu, opušteniju i punu relaksa, dok će Blizanci svojom pričom da vas zamajavaju, što ćete u jednom trenutku prekinuti.

ZDRAVLJE: Jarac pati od pritiska, manjka kondicije, gojaznosti. Sve može da se reši ali uz veliki rad i disciplinu, tipično za vaše sazvežđe.

VODOLIJA

POSAO: Razočarani ste Blizancima, Rakom ili Škorpijom ovog trenutka ali po aspektu očekuje se bolji period od 12. aprila. Novac imate preko prijatelja, rođaka. Ukoliko imate bankovni račun u inostranstvu biće aktivan od 16. Aprila. Čuvajte, ulažite pametno mada ideje vam fale. Menjajte ili ambijent u kom radite ili saradnike koji su pomalo umorni, dosadni, neinspirativni. Vreme je da u svom timu uzmete osobu koja je stabilna, zrela i ima stav o novcu. Sigurno se spremate na put, čak imate ideju da ostanete duži period a da niko od bližih saradnika to ne sazna. Dobar mesec za sređivanje svega zaostalog.

LJUBAV: Često Vodolija ima stav ja sam najpametniji, ja sam taj kome svi treba da priđu. Interesantno je i harizmatično takvo razmišljanje ali sexualnim tipovima kao što je Bik, Škorpija, Ovan to može da zasmeta i vaše šanse se umanjuju. Budite drug , prijatelj i opušteni jer tako najbolje i najsigurnije osvajate. Posebno ako ste sami i ako tražite ljubav onda morate da pazite na reči koje izgovarate drugima ali i na emocije koje pokazujete. Često ste hladni kao led pa vas je teško vratiti u neku normalu. Oni koji su u braku ili vezi imaju podršku partnera, posebno finansijski.

ZDRAVLJE: Pritisak i spoljna temperatura su teški za vas u ovom trenutku, morate da povedete računa o tome kako se oblačite, kako se hranite jer sve što je preterano pa čak i komad garderobe, mogu vam zasmetati i činiti nervoznim što podiže krvni pritisak.

RIBE

POSAO: Mesec april je uvek povoljan za vaš znak. Retro Merkur vas opominje da se pokrenete ali ne unazad već da rešavate ono što niste pre rešili posebno po pitanju novca. Ni to stanje ne traje večno ali upozorava. Budite sigurni u ono što osećate i šta treba da radite. Napredak, unapređenje može da očekuje one osobe koje rade u državnim firmama. Oni koji rade u privatnom sektoru mogu imati više obaveza i zadataka od strane vlasnika, ali sigurno je da će i biti više novca. Ribe koje se bave tipičnim poslovima za ovaj znak a to su mediji, fotografija, umetnost, medicina imaju šansu za veći novac od 11 aprila kao i put u inostranstvo. Saradnja sa zemljanim znakovima veoma važna, posebno sa Jarcem koji trpi jače aspekte Saturna i Marsa.

LJUBAV: Ovan ili Bik su trenutno dobar izbor za vas, posebno ulaskom Venere u svoj znak. Ukoliko razmišljate o bivšim ljubavima onda realno možete da očekujete povratak u prvoj polovini meseca. Inostranstvo nije povoljno sada za putovanje i tarženje prave osobe jer postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu a da to i ne znate. Morate da se čuvate od svih uticaja takvih osoba jer imaju volju da vladaju sa vama. Sve je obojeno tajnom pa i Ribe u braku ili vezi imaju tajni susret. Nije veza koja će trajati ali je osoba koja će vas ako ništa – pokrenuti emotivno i probuditi uspavani senzibilni deo vaše duše.

ZDRAVLJE: Vaše zdravlje zavisi od posla koji radite. Prva polovina opterećenje psihološko za neke čak i fizičko. Druga polovina meseca je opisana boljim zdravlje posebno osobama koje vežbaju i kreću se u prirodi.