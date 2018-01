Mesečni horoskop za januar 2018. godine

OVAN

POSAO: Početak godine je uvek obeležen stelijumom planeta u Jarcu pa će na Ovna delovati veoma motivisano da pokaže svoje poslovne i liderske sposobnosti. Imate mogućnost da prvi put ostvarite snove i kontakte sa osobama od važnosti i prestiža. Ovnovima predstoji veliki zadatak gde moraju da se pokažu kao vođe projekta, kao menadžeri, kao organizatori, a poslovi koji su idealni povezani su sa nekretninama, veleprodajom građevinskog materijala ili rad u državnoj instituciji. Ovan koji nije zaposlen može očekivati pomoć od osobe ženskog pola koja radi u inostranstvu ili je povezana poslovno sa drugim državama. Od druge polovine meseca moguće je ići na put i tamo steći dobre veze za dalju budućnost.

LJUBAV: Emotivno reagujete na reči partnera. U prvoj polovini meseca Venera je u Jarcu pa će sva dešavanja biti umerenija, pažljiva, trpno stanje je prisitno, međutim već od 18. januara dolaze promene. Obično ostavljate jaku impresiju kod suprotnog pola, dominirate skoro svaki put, ali je savet da bar ovaj period spustite loptu imate kompromisa, jer planeta ljubavi Venera boraviće u ekscentričnom znaku Vodolija pa je sukob mišljenja uvek prisutan. Slobodni Ovan blistaće u društvu i novo poznastvo će se desiti. Vi vodite računa o svom telu i nećete imati problema da se dopadnete osobi preko puta vas.

ZDRAVLJE: Ovan je znak koji srlja i ne vodi računa u svom okruženju. Ishrana je važna i redukcija mleka i mlečnih proizvoda zbog jakog uticaja Saturna poželjna.

BIK

POSAO: Veoma važan mesec za sve pripadnike ovog znaka. Sve što ste očekivali u prošloj godini, a nije vam se ostvarilo – sada je pravi momenat da pokrenete ali i ostvarite. Tokom meseca, zapravo već u prvoj polovini januara – imaćete važan sastanak sa klijentom iz jugoistočne Evrope. Iako niste previše oduševljeni tom saradnjim, pristaćete da se pokrenete i predate izazovu. Iako Bikovi izgledaju vizuelno tromo, uspavano, pomalo lenji, to je zamka. Kroz uspavane i teške kapke oni samo polako i smireno prate okolinu i šta se dešava oko njih. Ideje, dinamika, nadahnutost – to je ono što ovo sazvežđe pokreće. Finansijski ne bi trebalo da imate problema, mada, uvek je oprez ovom znaku potreban kada započinje nešto novo. Novac čuvajte od 17. januara do kraja meseca, a putujte u severnu Evropu u prvoj polovini meseca.

LJUBAV: Bik je izrazito čulan i senzibilan znak i ne može dugo da bude sam, bez partnera. Odlučuje se na raskid ukoliko suprotna strana hladi odnose, ma koliko ljubavi ima prema partneru. Ceo mesec je obojen velom tajni, pa tako da postoji mogućnost za skrivenu vezu. Odnos sa stalnim partnerom može da dovede do usijanja posebno poslednje nedelje u mesecu kad je i odluka o stabilnosti veze odlučujuća. Slobodni Bikovi imaju poznanstvo kroz jednu važnu državnu instituciju. Potencijalni partneri su vezani za znak Devica,Vodolija, Ribe.

ZDRAVLJE: Zdravstveno tranzit Bikovog vladara planete Venera kroz znak Vodolija daje iznenađenja. Posebno oscilacije u raspoloženju, napadi besa ali i sinusi mogu biti slaba tačka ovog meseca.

BLIZANCI

POSAO: Blizanci nemaju problem sa novcem samo onda kada sami sve organizuju. Harizma koju poseduju je ogroma i delotvorna na druge. Od 8. januara imate mogućnosti da se okrenete poslovima prodaje, berze, posredovanja, trgovine sa robom iz inostranstva i sve se to brzo odvija. Morate povesti računa u kontaktu sa saradnicima, poslednja nedelja je pokazana kao otežanje u komunikaciji, loše reči, nerazumevanje, prepirke su izvesne. Ako želite da imate kontakt sa inostranstvom, onda gledajte da to bude na početku ili bar prvih deset dana meseca. Svaka promena za vas je veliko duhovno uspeće, pa će i odlazak u inostranstvo poslovne prirode biti ne samo novo iskustvo već nova ideja i strategija za dalje sutra. Blizanci koji rade za drugog, tačnije nalaze se u podređenom položaju, imaju šansu da taj status promene ili da naprave pauzu u radu i sačekaju naredni period kao plodonosniji za njih.

LJUBAV: Partner za vas može da predstavlja osobu koja je neprimećena figura u životu i to je veoma nezgodno posebno ako je osoba pored vas iz vatrenog sazvežđa Ovan, Lav ili Strelac. Najbolje za partnerstvo i slaganje je kraće putovanje sa voljenom osobom. Samo na taj način možete prevazići teške dane. Slobodni Blizanci imaju dilemu, često mešaju prijateljstvo i ljubav. Bolje da ostanete prijatelj sa osobom koju ste trenutno locirali kao potencijalnog partnera. Venera u Vodoliji u drugoj polovini meseca u dobrom aspektu sa vašim Suncem daje interesantno poznanstvo. Osoba može biti avanturista.

ZDRAVLJE: Iznenadne prehlade, donji deo tela osetljiv. Zdravstveno još obratite pažnju na alergije. Zatvoren prostor, nedovoljno vazduha – sigurno nije prijatelj ovom znaku.

RAK

POSAO: Mesec januar može biti mesec promene posla ili firme. Niste zadovoljni radnim mestom. Saradnici pokazuju izvestan nivo nezrelosti za vaš ukus i znanje koje posedujete, pa zbog toga morate da odete iz tog okruženja. Bilo bi dobro započeti privatnu delatnost. Nije neophodno da ste sam svoj gazda, ali to je realno za vaš energetski nivo. Energija planete Mesec kao vladara ovog znaka je promenljiva, ali je takođe i veoma intuitivna. Intucija kao neizbežni faktor mora da odigra odlučujuću ulogu jer jedino tako se dolazi do pozitivnog rezultata. Sredinom januara budite pažljivi kada radite i donosite odluke. Poslovnu ideju koju ste imali moraćete sami završiti.

LJUBAV: Rak može često da bude sam u fizičkom smislu, ali sanjarenje je prioritet. Snažna emocija ovog znaka daje u svakom trenutku da se izrodi neka nova ljubav. Ponekad tuga i seta mogu da rode sreću. Duša tokom meseca januara traže i dalje svoju bolju polovinu. Teško da će u ovom periodu biti samih ili usamljenih Rakova, ali i ako se to desi, kraj meseca donosi novu vezu koja može biti bračna do kraja godine. Druga polovina meseca je važna za sve Rakove koji su u vezi ili braku jer mogu doći do raskida zajednice ne znajući ni sami zbog čega. Uzrok je preterana napetost, nervoza, a očekivanja su nerealna.

ZDRAVLJE: Napetost, stalni strah i strepnja kvare energetski nivo i zdravstveno stanje. Eliksir zdravlja je tečnost, voda, spa.

LAV

POSAO: Dobar aspekat Sunca i Plutona od 8. januara doneće prosperitet. Važno je da ne odustajete od svojih ciljeva i da radite ono što volite pored toga što znate. Bićete pritisnuti od stane saradnika koji nisu mnogo stručni ni vešti kao vi, ali pokušajte da ih razumete ako ništa drugo, oni su sigurno daleko iza vas. Polovinom meseca imate finansijski dobitak, ali to nije sve. Do kraja meseca očekujte put – dalji od mesta stanovanja. Uložen trud i nova ideja daće plod u obliku većeg dobitka. Dobitak nije samo novac, već saradnici, novi poslovi, izgradnja svega onoga što ste tako dugo čekali. Imate moć da razlikujete dobro poslovanje od lošeg i da u korenu sasečete ono što vam u tom trenutku nije potrebno.

LJUBAV: Slobodni Lav će biti sklon kraćim vezama. Ovo je period za opuštanje i neulaženje u nešto konkretno. Iako ste zavodljivi po prirodi, ipak će vaše usmerenje biti na nekom nivou samoće, ali sa potencijalnim ambicijama ka ozbiljnoj vezi. Lav u braku mora posebno da povede računa u drugoj polovini meseca jer Venera u Vodoliji daje rastanke, svađe, netrpeljivost. Ako se traži savet, onda je to sigurno povlačenje ili privremen rastanak.

ZDRAVLJE: Imate predispoziciju za bolove u leđima. Kičma je osetljiva, a vi morate da se aktivirate kroz sport ili šetnju. Lav koji se bavi poslom sedenja u kancelariji mora da povede računa o načinu ishrane.

DEVICA

POSAO: Tokom januara možete očekivati manji finansijski pad, ali to nije kraj. Vaša sudbina se menja već tokom drugog dela meseca gde ćete imati zanimljiv projekat na kojem morate da radite i dan i noć. To će vam doneti puno zanimljivih kontakata i otvoriti vrata privatnog poslovanja. Nije retko da Devica ume biti nestrpljiva, ali to je ta uzburkana energija Merkura koji nemiruje već traži šta je najbolje da se radi i uradi za jedan vredan posao. Jako je važno da obratite pažnju tokom druge polovine januara, jer se srećete sa važnim osobama od autoriteta bilo koje kategorije i samim tim sebi otvarate put slave, dobrog poslovanja i novih izazova. Bavite se trgovinom, turizmom, ugostiteljstvom, posebno ako ste Jarac u podznaku jer vam dolaze odlični dani za razvoj novih poslovnih ideja, ali i sama realizacija.

LJUBAV: Iako teška po pitanju partnerstva, Devica kada izabere, to je do kraja života. Kroz prijatelje vam stoji novo poznanstvo ukoliko ste sami. Mesec januar dosi partnera sličnog vama, sličnih interesovanja i verovatno osoba koja nije iz iste države. Venera u Jarcu u prvoj polovini meseca je dobra za Devicu, ali već od sredine meseca, kada uđe u Vodoliju, to pokreće i samu osobu ali daje vrlo specifične partnere. Device u vezi ili braku biće rastrzane poslovnim obavezama pa će odnosi da zahladne. Treba da svoju toplu i razumnu energiju usmerite ka otvorenoj komunikaciji, kako biste prevazišli predstojeći period.

ZDRAVLJE: Latentna nervoza pokriva dan, a nesanica noć. Skloni ste padu imuniteta, samim tim i prehladama i gripu. Više vitamina uključite u svoje isceljivanje.

VAGA

POSAO: Važno je da završite sve što ste započeli, a to će vam omogućiti upravo ovaj mesec jer stelijum u vašem četvrtom polju, polju završetaka obećava da se mnoge stvari reše. Naravno da vam to omogućava da otvorite nova poslovna polja, jer vi ste pravi izazv kako za sebe tako I za druge. Novac stiže iz izvora dugovanja drugih prema vama. Ponekad neka situacija i nije rešiva ali vi ne treba da se zbog toga plašite jer nebo uredi sve kako treba ako ste opušteni. Najviše uspeha možete imati u oblastima telekomunikacija, menadžmentu, uređenju prostora, prodaja nekretnina. Zapravo javnost je vaš najbolji prijatelj i poslovni saradnik. Vage koje nemaju posao mogu ga imati već od druge nedelje januara meseca.

LJUBAV: Usamljene Vage neće biti zadugo jer im partner dolazi kroz poslovni kontakt. Dok je Venera u Jarcu, sigurno je da ćete se osećati skučeno, zatvoreno, preispitivati partnera i njegovu vernost, spremnost da bude uvek odan, međutim kada Venera pređe u Vodoliju, onda zaista imate razloga da se radujete. Raspoloženje je pozitivno i treba da se prepustite uživanju. Ako tada tražite ljubav, onda ćete je sigurno naći među dobrim prijateljima, većim okupljanjima, nekoj humanitarnoj priredbi, blizu dečije ustanove, škole, sportske hale. Vaga u braku je neko ko ne mari za loše dane jer ti dani za nju ne postoje. Njena najveća sreća je partner sa kojim živi i sa kojim deli svaki dan. Ali period u prvoj polovini meseca nije preterano povoljan, čak vaša zajednica ima tendenciju ka pucanju, zbog toga morate biti manje zahtevni, pustiti i drugu stranu da se izrazi.

ZDRAVLJE: Donji deo tela je osetljiv. Bubrezi i urogenitalni trakt može biti problematičan. Vage moraju da povedu računa o ishrani tokom zimskog perioda jer znaju da preteruju u svemu od jela, pića, noćnih izlazaka a svakako to nije predispozicija za dobro zdravlje.

ŠKORPIJA

POSAO: Vaši talenti, radna sposobnost je nešto što zaista ima predispoziciju da se pokažete kao moćna osoba. Ulaskom Saturna u Jarac i vašeg vladara Plutona koji još uvek dominira takođe u Jarcu daće samo snagu i moć koju možete da iskoristite u svakom trenutku i svakom odnosu. ovaj znak kad radi on stvarno radi i oko sebe ima jako puno ljudi koji slušaju uputstva najveće harizme zodijaka. Mesec mora da bude aktivan i dinamičan. Uložen trud i ambicija će se isplatiti. Treba da poslušate nekad i svoje bliske saradnike. Ljudi koji su oko vas imaju kvalitet i mogu da vas rasterete i pomignu da se ponovo organizujete ka daljim ciljevima. Novac je imperativ za Škorpione i imaćete ga već tokom prvih deset dana meseca.

LJUBAV: Slobodni Škorpioni mogu da budu inspirisani nekim putovanjem i da na tom putu upoznaju osobu koju su tako dugo čekali. Treće polje će dominirati a to je sjajna šansa za izlete, putovanja, druženja, poznanstva. Obično Škorpijama nije teško da osvoje partnera ali je jako teško ako se preterano zaljube jer tada ta ljubav prelazi u opsesiju i ljubomoru, što nije dobro za drugu stranu. Škorpije u braku imaju dobar start na početku godine u odnosu sa partnerom, međutim trebalo bi povesti računa od sredine januara. Želja za slobodom vam može pomutiti planove, doneti period koji je nimalo lak za zajednicu a vi se morate stabilizovati što pre jer parner sa kojim živite nije nimalo lak za saradnju.

ZDRAVLJE: Zdravlje u ovom periodu može biti vezano za kardiovaskularni sistem. Preterani umor i bez potrebna aktivnost slabi imunitet ovom znaku. Priroda, kraći izlet, svež vazduh su lek.

STRELAC

POSAO: Pozitivna promena za Strelčeve. Veliki stelijum planeta u vašem polju novca daće sigurnu zaradu, posebno što je sve u znaku Jarac pa ćete zaradu koju steknete moći dugo da trošite ili uložite u neki privatan posao sa kojim možete dugo da radite. Strelac kao predstavnik ideje i ideoloških kanona, neće naići na razumevanje svojih saradnika. Moguće su rasprave i suprostavljanje, ali i to će biti kratkog daha. Već od osmog januara mogu da očekuju smiraj i povratak dobrom poslovanju i saradnji u budućnosti. Postoji šansa da imate još jedan dodatni posao. Nezaposleni Strelčevi očekuju pomoć osobe iz znaka Lava ili Device.

LJUBAV: Emotivno situacija ima tendenciju ka raskidu veze ili braka. Razlog nije neverstvo ili treća osoba ,već nerazumevanje i razilaženje u načinju razmišljanja. Jupiter, planeta koja vlada ovim znakom, u konjunkciji sa Marsom – sredinom meseca zna da pokaže svoju neprijatnu stranu, ali nije uvek kategorična. Stoga, pomirenje može da usledi tokom meseca, ako bude i dobre volje obe strane. Slobodni Strelčevi i dalje vole i neguju svoju slobodu bez koje ne mogu da dišu. Mada, pokazatelj Venera u Vodoliji daje da se ostvari kontakt sa osobom koja ima dobre namere, hiperpozitivna, uporna u ostvarenju zajednice ali vezuje – slobodom.

ZDRAVLJE: Vaš stav o životu može mnogo toga da promeni, i zdravstveni karton. Strelčevi su se oslobodili Saturna i sada mogu da se opuste. Zdravlje se popravlja, a tokom januara trebalo bi da obratite pažnju na na način ishrane, masti u organizmu, visok krvni pritisak i poseta stomatologa je neophodna.

JARAC

POSAO: U ovom mesecu Jarčevi dominiraju jer će većina planeta biti u vašem znaku, a Venera, kao planeta koja pruža uživanje i olakšanje, daće svoj doprinos kroz važne kontakte sa uticajnim ljudima, velikim kompanijama, posebno od 9. januara kada napravi dobar aspekat sa Jupiterom, tako da novac neće biti poblem, a zarada će se uvećavati. Jarčevi koji imaju nameru da se bave poslovima nekretnina – ovo je idealan početak za njih, ali veći novac ih očekuje tek na proleće. Poslovi komunikacija, saobraćaja, trgovine i turizma su idealni u ovom periodu, saradnja sa strancima je okidač za sve novo što dolazi, za sve ideje koje su dugo ,,spavale“. Intuciju imate pojačanu u trećoj nedelji meseca kada treba da je iskoristite. Verovatno ćete započete nov projekat koji će biti dugoročan.

LJUBAV: Dinamičan ljubavni život sledi osobama koje su slobodne. Vi ne želite da se vezujete previše, ali ipak tražite nekog ko je sposoban da vas vodi. Dobar period za vas je od 8. januara, kada vam se pojavljuje osoba iz inostranstva sa kojom možete da ostvarite lep emotivni odnos, razmenu misli i osećanja. Ako ste u braku, onda je ovo period kada ćete biti blizu porodice i to zajedništvo je nešto što vam znači, podiže sistem vrednosti. Druga polovina meseca je opisana manjim razilaženjem, posebno u mišljenju, pa se savetuje da se sklanjete ukoliko partner krene u raspravu.

ZDRAVLJE: Sve u svemu – dobro, ali imate manje kondicije, morate da je pojačate kretanjem, lakšom ishranom, vitaminima i mineralima. Nedostaje vam vitamin D.

VODOLIJA

POSAO: Velik uspeh i puno novca biće karakteristično za ovaj period. Vodolija je jako ambiciozan i inovatorski znak pa će januar mesec biti pravo osveženje i izlazak iz krize. Posebno povoljan period je od druge nedelje meseca. Morate jedino da obratite pažnju i na druge jer ste često okupirani sobom i svojim idejama tako da propuštate dešavanja oko sebe, iako ste fizički prisutni. Važna je saradnja sa kolegama bez kojih ne možete u suštini da funkcionišete. Poslovi koji su vam važni i donose profit su povezani sa sportom, medicinom, elektrotehnikom, nekima dobru energiju sa nekretninama. Fokusirajte se na domaće tržište. Rad sa inostranstvom može da sačeka.

LJUBAV: Vodolija izgleda zadovoljno i srećno. Ulaskom Venere u vaše sazvežđe polovinom meseca prirodno se dobro osećate. Oscilacije u promeni raspoloženja su prisutne, ali vašeg partnera to neće da uplaši jer ko je sa osobom Urana – taj je upoznat sa povremenom emotivnom nestabilnošću, ali zauzvrat dobija ponekad izlive ljubavi i senzibila koji drugi znakovi ne znaju da projektuju. Iznenađenja su uvek prisutna i to upravo čini ovaj znak posebnim. Uvek nešto novo, uvek drugačije!

ZDRAVLJE: Čuvajte zdravlje, česte nervoze vam obaraju imunitet. Starije Vodolije imaju problem sa zglobovima, telesnom težinom, ali i pritiskom.

RIBE

POSAO: Kao i uvek Ribe imaju mogućnost da se dobro organizuju kada su njihovi interesi u pitanju. Dobar mesec za posao i veću zaradu. Izgledate nezadovoljno jer mislite da možete još više i bolje. To je istina, ali često nemate podršku drugih pa upadate u depresiju i teško vam je da se vratite u normalu. Mada vi kao znak imate nešto što drugi nemaju a to je vizija koja je samo vama poznata. Sigurni ste u ono što vam vaš unutrašnji svemir kaže i to će da bude nešto bez čega ne pokrećete motore poslovanja. Prva polovina meseca može biti nestabilna i konfuzna, a već drugi period daje stabilnost i proširenje posla. Bivši saradnici biće ponovo uz vas, daće vam udah pozitivne energije. Iako niste uvek oduševljeni povratku na staro ovog meseca može predstavljati pravi uspeh.

LJUBAV: Šarm i lepota koju posedujete odaje poseban utisak na osobu preko puta vas i omogućava da senzibil koji nosite u sebi razoruža svakog. Strast je i ovog puta vaš prijatelj. Mesec će biti pun izazova, kako za slobodne tako i za one koji su u vezi. Svađe i razmena teških reči je izvesna sa stalnim partnerom ali pomirenje predstoji ubrzo. Važno je da budete ono što jeste i da razmišljate o svojim osećanjima. Mlade osobe trebalo bi da se kreću više u društvu, više muzike, prijatnih prijatelja koji daju podršku. Ribe u braku mogu da očekuju vernost partnera u prvoj polovini meseca, dok će druga polovina januara biti obeležena zajedničkim putovanjem na zimovanje.

ZDRAVLJE: Ribe u ovom periodu mogu biti opterećene radom i potreban im je odmor. Razne infekcije grla, nosa pa i oka su moguće zbog pada imuniteta.