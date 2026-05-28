Mesečni horoskop za jun donosi preokret: Univerzum vraća dugove i otvara vrata sreće onima koji su propatili!

Mesečni horoskop za jun otkriva četiri znaka kojima Univerzum vraća dugove i otvara vrata sreće. Pogledajte da li ste među njima.

Jun 2026. ne počinje tiho, već sa računom koji Univerzum stavlja na sto pred četiri znaka. Mesečni horoskop za jun pokazuje jasan preokret za one koji su poslednjih meseci ćutke gutali nepravdu i čekali svoj red. Planete su se namestile tako da ono što je dugo bilo zakočeno konačno krene, i to ne na kašičicu.

Rak: Dom, porodica i jedan poziv koji menja raspored

Rak ulazi u jun sa osećajem da je nešto previše dugo držao u sebi. U prvoj polovini meseca stiže poziv koji ste već otpisali, najverovatnije od člana porodice ili stare prijateljice. Ne odbijajte iz inata, jer baš taj razgovor donosi smirenje koje niste očekivali.

U drugoj polovini meseca dolazi i finansijska vest vezana za dom, možda nasledstvo, povraćaj novca ili rešenje papira koji su stajali. Sačuvajte mir u utorak popodne, kad vas neko bude provocirao. Nije vredno.

Devica: Sitnice koje ste trpeli pucaju u jednom danu

Devica je mesecima krpila tuđe greške na poslu i ćutala. U junu se to završava. Šef ili kolega koji vam je oduzimao zasluge napraviće propust koji ne možete vi pokriti, i tu se vaš položaj menja.

Nemojte juriti da objasnite, dovoljno je da ostanete pribrani. Sredina meseca donosi i konkretnu ponudu, verovatno honorarni posao ili dodatak na platu. Ljubav ide sporije, ali za Device u vezi stiže jedan razgovor koji čistite od prošle jeseni.

Škorpija: Stari dug se vraća, ali ne onako kako ste mislili

Škorpija dobija ono što je tražila, samo iz pravca odakle nije gledala. Osoba koja vam je nanela bol pre dve godine pojaviće se posredno, kroz nečiju priču ili poruku, i konačno ćete osetiti da vam više ne treba ničije izvinjenje.

Na poslu se otvara prilika u inostranstvu ili saradnja sa nekim ko živi van vašeg grada. Škorpije rođene u prvoj dekadi imaju najjači vetar u leđa, posebno oko 18. juna. Novac stiže kroz nešto što ste pokrenuli prošle zime i odustali na pola.

Ribe: Kraj jednog tihog ćutanja

Ribama je poslednjih meseci najteže palo to što ih niko nije pitao kako su. Jun donosi obrt baš na tom polju, ljudi koji su vas zanemarili sami se javljaju. Nemojte ih dočekati raširenih ruku iz navike.

Druga polovina meseca otvara vrata novoj vezi za slobodne Ribe, najčešće preko zajedničkog prijatelja ili posla. Zauzete Ribe imaju priliku da reše ono što su godinama gurale pod tepih, ali samo ako prestanu da glume da je sve u redu.

Šta znači „Univerzum vraća dugove“ u astrologiji

Reč je o periodu kada se nakupljena nepravda, trud ili strpljenje pretvaraju u konkretan rezultat, najčešće kroz priliku, novac ili promenu odnosa. Nije magija, nego trenutak kad se okolnosti poklope sa vašim ranijim ulaganjem.

Šta ostalim znacima donosi mesečni horoskop za jun

Ovan i Lav imaju jak jun, ali ne kroz preokret nego kroz ubrzanje onoga što već rade. Bik i Jarac dobijaju mir umesto vatrometa, što je za njih najveća vest. Blizanci, Vaga i Vodolija imaju mesec dobrih razgovora i jedne odluke koja čeka kraj juna. Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, pa će je u junu upotrebiti za rez koji odlaže od prošlog leta.

