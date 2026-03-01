Mesečni horoskop za mart: Šta se dešava i šta nas trajno menja?

Mesečni horoskop za mart donosi romantiku, trajne promene i nekim znakovima bogatstvo. Zvezde donose prilike da živite život kako želite.

Mesečni horoskop za mart 2026. je tu za sve horoskopske znake. Podstiče nas da idemo sa tokom kako bismo mogli da živimo život punim plućima. Verujemo sebi da ćemo napraviti ogromne skokove vere ka onome što zaista želimo.

Mars u Ribama tera nas da živimo u molitvi i pravimo poteze na osnovu onoga u šta verujemo. Šta god da smo prolazili ovih dana, na neki način se završava 3. marta. Tada pomračenje Meseca u punom Mesecu u Devici zatvara našu prvu sezonu pomračenja 2026. godine. I to na dan anđeoskog broja (3/3). Shvatamo da smo se kao rezultat toga zauvek promenili.

Postajemo impulsivniji u svom ličnom i profesionalnom životu. Dok Venera ulazi u Ovna 6. Ohrabreni smo da oprostimo blaženo neznanje i ignorišemo ljude koji su pokušali da nas sputaju. Na taj način bismo mogli da uživamo u svojim blagoslovima i posvetimo se onome što nas inspiriše između 10. i 11. Tada Jupiter ide direktno u Raka dok Vesta ulazi u Ribe pod Mesecom u trećoj četvrtini u Strelcu.

Možda ćemo se osećati pritiscima da preduzmemo akcije koje će nas učiniti sigurnijim 19. kada Eros uđe u Raka tokom mladog Meseca u Ovnu. Nemojte se iznenaditi kada se osećate podmlađeno 20. kada prolećna ravnodnevica pokreće sezonu Ovna, ili ako ste u potrazi za nekim ko odgovara vašem čudaku nakon što Juno uđe u Vodoliju 29. U šta ćete napraviti skok vere u martu 2026. godine? Evo šta kaže mesečni horoskop za mart.

Mesečni horoskop za mart 2026.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovog meseca pravite poteze koji menjaju život kakav poznajete!

Sa svom kardinalnom energijom tokom meseca vašeg rođendana, kanališete pesmu iz serije „Dosonov potok“, jer ne želite da čekate. Želite odmah da znate šta bi moglo biti, a nakon što Venera pređe u Ovna 6., odlučni ste da saznate.

Ako je Ovan tvoj znak u usponu, ova energija aktivira vašu prvu kuću. Tako da možete delovati impulsivno ili nepromišljeno ovog meseca. Ali ćete takođe delovati nezaustavljivo.

Bik (20. april – 20. maj)

Držaću vas za ruku dok ovo kažem: vaša tajna ljubav više neće biti tajna posle ovog meseca.

Obično ono što volite držite za sebe, bilo zbog posesivnosti ili zaštitničke nastrojenosti. Ali između 10. i 20., kada Vesta i Merkur uđu u Ribe, želite da podelite svoju svetlost i ljubav sa svetom. Ili barem sa nekim ko će slušati. Više od energije Riba, kardinalna energija Jupitera ovih dana je ono što će vas navesti da preduzmete inicijativu koja je toliko neuobičajena za vas.

Ako je Bik vaš znak u podnevu, ova energija utiče na vašu 3., 11. i 12. kuću, što objašnjava zašto želite da podeliš svoju tajnu sa svima koje poznajete.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci, mart 2026. je ostvarenje sna za vas!

„Toliko toga za uraditi, tako malo vremena“ je podjednako moto za vas koliko i izvor vaše frustracije. Ali zahvaljujući Veneri i mladom Mesecu u Ovnu ovog meseca, maksimalno koristite svoje vreme i možete da uradite sve što naumite između 6. i 19. Do početka proleća i sezone Ovnova 20., videćete ljude koji kažu da nema ničega što Blizanci ne mogu da urade!

Ako su Blizanci vaš znak u usponu, ova energija se nalazi u vašoj 11. kući, zbog čega će sve oči biti uprte u vas i toliko ljudi će imati toliko toga da kaže.

Rak (21. jun – 22. jul)

Ovog meseca se osećate viđeno, kao da ste pronašli svoje pleme. To vam daje ogromnu hrabrost da idete za onim što želite.

Ranije ste dozvolili da vas brige obuzimaju i sami ste se ubeđivali da ne verujete da vam je namenjeno. Ali zahvaljujući Cereri koja se seli u Bika 15., ljubav i podrška koju osećate u martu daju vam samopouzdanje koje vam je potrebno da rizikujete.

Ako je Rak vaš znak u usponu, ova energija se javlja u vašoj 11. kući, što dodatno potvrđuje da će vam podrška vaše zajednice dati dodatni podsticaj koji vam je potreban da idete za onim što želite.

Nekoga očekuje romantika

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lave, spremite se za svoj sopstveni usporeni trenutak, romantičnu komediju, ovog meseca.

Nešto (ili neko) toliko intenzivno privlači vašu pažnju u martu da se čini kao da svet staje samo da bi vas naterao da obratite pažnju. Nije vam suđeno da ovo propustite, i ne biste mogli ni da pokušate, posebno kada Venera uđe u Ovna 6.

Ako je Lav vaš znak u usponu, Venera u Ovnu budi vašu 9. kuću, zbog čega ćete stvari videti u potpuno novom svetlu kao rezultat ove energije.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Ovog meseca ste toliko zatečeni situacijom koja je naizgled skrojena za vas da biste mogli biti u iskušenju da se povučete da biste se zaštitili. Nemojte.

Ovo nije vreme za zadržavanje. Ovo je vreme da date sve od sebe. Iako počinjete da osećate ovaj podsticaj da sledite svoje srce nakon što Mars pređe u Ribe 2., tek kada Eros uđe u Raka pod mladim Mesecom u Ovnu 19. zaista bacate oprez u vetar i skačete da biste mogli da letite.

Ako je Devica vaš znak u usponu, ovo utiče na vaše intimne veze i društveni život, pošto se energija javlja u vašoj 8. i 11. kući.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Osećate se primoranim da uložite novac tamo gde vam je srce ovog meseca.

Pronašli ste situaciju ljubavi na prvi pogled i spremni ste da joj date sve što imate. Ne dozvolite da vas mišljenja drugih spreče u tome, posebno 10. marta. Tada Jupiter ide direktno u Raka, a Vesta se upušta u Ribe pod Mesecom u trećoj četvrtini u Strelcu.

Ako je Vaga vaš znak u usponu, ova energija budi vašu 3., 6. i 10. kuću, tako da ćete biti veoma izražajni u vezi sa načinima na koje vas je ova situacija promenila na bolje.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Niste očekivali ovaj nivo uživanja, ali te više nego spremni da mu se predate ovog meseca.

Ne postoji ništa slično ovoj radosti koju ste pronašli. Ne morate ništa da krijete ili da budete bilo šta drugo osim svakog delića onoga što jeste. Shvatićete koliko je ovaj osećaj nezamenljiv kada Juno uđe u Vodoliju 29.

Ako je Škorpija vaš znak u usponu, ova energija aktivira vašu 4. kuću, tako da ovo uključuje vašu porodicu ili kućni život.

Znakovi u usponu

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Osećate se sklonim da delite bogatstvo, jer ste poput deteline sa četiri lista ovog meseca.

Vi ste amajlija za sreću svima koje poznajete i svima koje sretnete, ostavljajući malo sjaja gde god da krenete u martu! Kada se drugim horoskopskim znacima kaže da naprave skok vere, vi ste glas ohrabrenja. Posebno nakon pomračenja Meseca punog Meseca u Devici 3.

Ako je Strelac vaš znak u usponu, ova energija Device je u vašoj 10. kući, tako da ste pozvani da budete blagoslov, jer je vaš status nešto čemu drugi teže.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

U martu se osećate sklonim da krenete na put. Dozvolite mi da objasnim.

Vaša reputacija vas prethodi kao nekoga ko zna kako da stvari ostvari. Vaš mesečni horoskop za mart 2026. vas podstiče da podučite druge kako da urade isto za sebe. Posebno kao rezultat pomračenja Meseca u Devici 3.

Ako je Jarac vaš znak u usponu, ova energija će se javiti u vašoj 9. kući, podstičući vas da pomognete drugima da otkriju svoje Bogom dane talente kao što ste vi.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Očekujte proboj ovog meseca. Već ste napravili veliki skok vere, a činjenica da ne vidite rezultate koje ste očekivali navela vas je da ponovo razmislite o tom skoku. Nemojte.

Možda to još ne vidite, ali nakon što Mars uđe u Ribe 2. i pomračenje Meseca u punom Mesecu zasija u Devici 3., videćete da ste uvek bili na pravom putu i ​​da život postaje mnogo bolji kada se opustite.

Ako je Vodolija vaš znak u usponu, ova energija će se desiti u vašoj 2. i 8. kući, što ukazuje na veliku transformaciju u vašim finansijama i ličnom životu.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Veoma je važno da ovog meseca govorite samo pozitivne stvari. Kako mesečni horoskop za mart predviđa, ono što stavite u univerzum, to će se i desiti.

Kao što kažu, život i smrt žive u moći jezika, a vi imate tu moć u martu 2026. Koristite je dobro, posebno kada Merkur uđe u vaš znak na početku sezone Ovna 20. Taj dan može označiti kraj vaše sezone rođendana, ali i dalje imate magiju u sebi.

Ako je Riba vaš znak u usponu, ova energija će se javiti u vašoj 1. i 2. kući. Zbog čega ćete izgledati kao majstor manifestovanja tokom ovog perioda.

(Krstarica/YourTango)

