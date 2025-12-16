Miljenici Univerzuma od danas su ova 3 znaka, zvezde ih nepogrešivo vode ka sreći i blagostanju

U utorak počinju da vide put napretka a zvezde im ga osvetljavaju. Ribe, Device i Blizanci su današnji miljenici Univerzuma, i srećni su.

Blizanci, Ribe i Devica su tri horoskopska znaka koji su miljenici univerzuma 16. decembra 2025. godine kada Hiron retrogradno obasja isceljujuće svetlo na oblasti naših života zbog kojih smo se samokažnjavali.

Više ne moramo da ostanemo na tom mestu, i u trenutku kada odlučimo da smo se dovoljno samokažnjavali, univerzum se obrušava sa dobrim vestima. U utorak počinjemo da vidimo da smo na putu napretka i da su dani sumnje konačno završeni.

Hiron želi da se izlečimo i krenemo dalje, a to možemo učiniti samo ako priznamo da smo dostojni univerzalne ljubavi. Ova retrogradnost se oseća kao nagrada za ove astrološke znake jer nam potvrđuje naše napore, našu želju za rastom i našu sposobnost da se prilagodimo.

1. Blizanci – univerzum voli vaš stil i veštinu

Hiron retrogradan vam pomaže da dobro, dugo pogledate sav napredak koji ste postigli u proteklih nekoliko meseci. Ovo nije šala. Vreme je da se poštujete za sve što ste uradili.

16. decembra, ovaj retrogradni kretanje dotiče to mesto u vama koje vas tera da čestitate sebi na dobro obavljenom poslu. Ne prepoznajete uvek sopstvenu veličinu, tako da se ovakav dan zaista oseća posebno. Osećate se ohrabreno da nastavite da verujete svojim instinktima. Vi ste otporni i neustrašivi, a dani sumnje u sebe moraju da se završe. Univerzum favorizuje vaš stil i veštinu. Prihvatite sve i znajte da je ovo zaista vaš dan.

2. Devica – cenite sopstveni napredak

Vi ste danas miljenici univerzuma, danas vidite da sav vaš trud nije bio uzaludan, čak ni kada ste sumnjali u sebe. Sada se sve isplati. Napravili ste razliku, a univerzum vam aplaudira zbog toga.

16. decembra ćete ceniti sopstveni napredak. Umesto da se osećate egoistično, on se oseća opravdano. Osećate se stabilnije i sigurnije na svom putu. Uspeli ste! Univerzum favorizuje vašu marljivost. Ovaj dan samo služi da pojača vašu posvećenost, a sada ćete videti da vaš rast donosi plodove i da su vaš uvid i trud vrednovani.

3. Ribe – napredak, sve dolazi na svoje mesto

Hiron retrogradan proverava te prošle borbe i emocionalne izazove i daje vam osećaj kao da ste se konačno uzdigli. To je cela Hironova poenta: da vas dovede do mesta gde se osećate isceljeno. Kada se iscelite, otvarate kapije toliko pozitivne energije da ćete biti nezaustavljivi.

16. decembra stiže prepoznavanje. Možda ćete se osećati kao da sam univerzum vrši prepoznavanje, jer u utorak sve funkcioniše. Kroz primere koji vam se jasno stavljaju do znanja tog dana, univerzum slavi vašu osetljivost i uvid. Tada se priznaje vaša lična evolucija. Osećate se viđeno i čini vas veoma srećnim kada znate da sve dolazi na svoje mesto.

(Krstarica/YourTango)

