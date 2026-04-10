Mislili ste da je samo prašina? Astro-vodič za prolećno čišćenje, očistite prostor za nove prilike u 2026.

Proleće 2026. godine donosi snažan energetski reset, a zvezde sugerišu da prolećno čišćenje ove godine treba da obuhvati više od samo ribanja podova – vreme je za oslobađanje od emocionalnog i digitalnog tereta.

Evo šta svaki znak treba da uradi za svoje veliko prolećno čišćenje:

Vatreni znakovi: Energija i akcija

Ovan: Očistite frižider. Pošto započinjete novi višegodišnji ciklus, fokusirajte se na disciplinu. Počnite svako jutro pospremanjem kreveta kako biste uneli red u svoj ubrzani tempo.

Lav: Operite sva ogledala jednom nedeljno. Vaša harizma će ovog proleća blistati, ali zvezde savetuju i preuređenje nameštaja kako biste osvežili energiju prostora u kojem primate goste.

Strelac: Sredite unutrašnjost automobila. Kao ljubitelju slobode, vaš „pokretni dom“ mora biti uredan. Takođe, reorganizujte kuhinjske ormariće da biste napravili mesta za nove kulinarske avanture.

Zemljani znakovi: Stabilnost i detalji

Bik: Temeljno očistite frižider. Nakon dugog perioda previranja, proleće vam donosi mir, pa se fokusirajte na praktično održavanje higijene tamo gde čuvate hranu.

Devica: Očistite paučinu i ćoškove na plafonu. Vi ste znak koji najviše mora da se posveti raščišćavanju viška stvari (decluttering) ove godine kako biste napravili mesta za profesionalni uspeh koji dolazi.

Jarac: Operite prozore i sredite baštu. Dok se vaša pažnja okreće porodici i domu, prozirni prozori će vam pomoći da jasnije vidite nove prilike koje se otvaraju.

Vazdušni znakovi: Intelekt i prostor za astro-vodič

Blizanci: Fokusirajte se na prozore. Kao vazdušni znak, potrebna vam je svetlost. Uvedite naviku da sklanjate odeću pre spavanja kako biste smanjili vizuelni haos koji vam ometa koncentraciju.

Vaga: Sredite oluke i očistite šminku. Balans vam je ključan, pa se rešite svih kozmetičkih proizvoda kojima je istekao rok trajanja kako biste povratili harmoniju u kupatilu.

Vodolija: Organizujte police i ostave. Proleće vam donosi mentalnu jasnu, pa iskoristite tu energiju da raščistite digitalne podatke i stare projekte koji vam više ne služe.

Vodeni znakovi: Emocije i intuicija

Rak: Operite svu posteljinu svake nedelje. Čišćenje je za vas način borbe protiv stresa. Fokusirajte se na spavaću sobu kako biste osigurali miran san pred velike karijerne promene.

Škorpija: Sredite ormare i očistite obuću. Osim fizičkog čišćenja, zvezde vam savetuju „emocionalno spremanje“ – oprostite barem jednoj osobi kako biste se oslobodili toksičnih osećanja.

Ribe: Dubinski očistite kupatilo i podove. Unesite sveže prolećno cveće u dom i rešite se suvišnih kozmetičkih proizvoda koji vam samo zauzimaju prostor.

(www.brisbaneinformation.com.au)

