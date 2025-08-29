Mistične i moćne: Najfatalnije žene sveta rađaju se u ovom horoskopskom znaku!

Kako kupuju, kakve parfeme vole, kakve su prijateljice…

Saznajte detaljno kakve su ženske Škorpije! Upoznajte ih na najbolji mogući način – kroz astrologiju.

Žena Škorpija je najseksi i najtanstveniji od dvanaest znakova zodijaka. Egzotična je i privlačna, duboka poput mora i, zavisno od raspoloženja, mirna ili burna poput mora. Krasi je izvanredna intuicija i jako je privlače ezoterična, okultna ili duhovna iskustva koja nude neku vrstu dubokog uvida. Nikada je ne smete shvatiti olako. Ona je direktna, briljantno prepredena i prodorna, neustrašiva i tvrdoglava, i uspeće da pređe preko svake prepreke u životu i suoči se s problemima i da uzdignute glave nastavi dalje. Voli jasne početke i jasne završetke. Samouverene, snalažljive i snažne, žene Škorpije odlučne su da uspeju. Ne beže od napornog rada i spremne su da žrtvuju mnogo kako bi došle do svog cilja.

Seks & veze

Priče o gotovo zastrašujućoj ljubomornoj prirodi žena Škorpija već su postale mit. One zaista mogu da pokažu snažnu ljubomoru kao ni jedan drugi znak, ali to je zato što i najbezazleniji partnerov flert s drugom ženom smatraju izdajom. Od partnera traže ono što i same daju – potpunu vernost, odanost i predanost, a za svog muškarca spremne su da učine sve. Hvaliće ga gradeći njegovo samopouzdanje, braniti ga kad drugi govore loše o njemu i pomagati mu da gradi karijeru. Neretko želi da nosi pantalone u vezi i traži partnera dovoljno hrabrog da joj se suprotstavi i dovoljno samosvesnog da joj dopusti da tu i tamo bude muško u vezi. U krevetu su prave amazonke – imaju visok libido, jako su strastvene i vole da daju i primaju senzualna zadovoljstva. Često za partnere biraju Ovnove ili Device, ali najbolje se upotpunjuju s Bikovima.

Prijateljstvo

Žena Škorpija može da bued najbolji prijatelj na svetu ili najgori neprijatelj. Odanost im je jedna od najvažnijih stvari u životu, a izdaju nikada ne zaborave. Ako joj dokažete da ste zahvalan prijatelj, ona će biti odana prijateljica. Tajnu koju joj neko poveri pripadnica ovog vodenog znaka držaće samo za sebe i čuvaće je poput najvrednijeg blaga, a gotovo nikada je nećete čuti ni da širi tračeve. Prijateljstva bira pažljivo i čast je biti osoba u koju se žena Škorpija pouzda i kojoj se poverava. Strast upravlja životom žene Škorpije i može voleti i mrzeti s jednakom strašću, ali pošto retko pokazuje osećanja, teško je znati šta misli ili oseća. Nikada neće zaboraviti kada je neko bio dobar prema njoj i višestruko će se odužiti za to.

Izgled

Intenzivan, gotovo rendgenski pogled prvo je po čemu ćete je primetiti. Krasi je fatalna lepota, a kad uđe u sobu, sve oči biće uperene u nju. Uglavnom su tamnije kose i puti, elegantne, senzualnih usana i zavodljivog glasa. Mišićave su, čvrste i izdržljive telesne konstitucije i imaju pomalo oštar izraz lica. Poput orla mogu imati ‘nevidljive’ ili sakrivene očne kapke i lagano zakrivljen nos. Jedan dan nosiće tešku šminku, a drugi se s istom samouverenošću pojaviti bez trunke šminke na poslu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com