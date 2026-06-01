Mlad Mesec 15. juna donosi pravi spas: Ova tri znaka konačno rešavaju dugove i stambene muke!

Mlad Mesec 15. juna otvara papirologiju koja je godinu dana stajala u fioci. Pogledajte koja tri znaka konačno odahnu.

Mlad Mesec 15. juna nam stiže u ponedeljak i prva stvar koju donosi nije romantika, već papir i potpis koji ste dugo čekali. Onaj račun što vučete od prošlog leta, kredit oko kog se natežete ili ključevi od stana – sve to konačno kreće sa mrtve tačke za tri znaka.

Ova mladina ne radi ništa bučno, već radi tiho, kao kad vam neko skine težak ranac sa leđa, pa tek onda shvatite koliko ste se grbili. Budimo realni, najteža je bila ona neizvesnost – hoćete li morati da prodajete, pozajmljujete ili se selite kod rodbine.

Mlad Mesec baš tu maglu raščišćava i napokon vam daje mirnu sliku: šta plaćate, kome i do kada.

Bik

Bikovima se otvara priča oko nekretnine koja se vukla od oktobra. Možda je u pitanju nasledstvo, možda prepis na ime, možda kredit koji je banka tri puta vraćala na doradu. Sredina juna donosi potpis koji ste prestali da očekujete. U sredu i četvrtak posle 15. juna obavite razgovor sa knjigovođom ili advokatom, ne odlažite za jul jer ćete platiti skuplje.

Novac koji vam duguje rođak ili bivši poslovni partner vraća se delimično, ali se vraća. Nemojte da ulazite u svađu oko kamate, prihvatite glavnicu i zatvorite priču. Bik koji zna kada da stane sa cenkanjem ovog meseca dobija mir koji vredi više od razlike u sumi.

Devica

Devicama se dešava neočekivani obrt oko stanovanja. Stan koji ste pre dva meseca rekli da nije za vas, vlasnik se javlja sa nižom cenom ili boljim uslovima plaćanja. Ne odbijajte iz inata. Devica koja u junu pristane na drugi krug pregovora dobija kvadrate koje u jesen ne bi mogla da plati.

Što se tiče dugova, vaš najveći teret nije bankovni kredit, nego sitne pozajmice od porodice koje vas nagrizaju iznutra. Sastavite listu, pošaljite poruku, vratite redom. Olakšanje koje ćete osetiti nakon tog jednog popodneva trajaće mesecima.

Jarac

Jarčevima se otvara prozor za reprogram kredita ili produženje roka otplate. Banka koja je u martu rekla ne, sada gleda vaš dosije drugim očima. Zakažite sastanak u drugoj polovini juna, ponesite konkretne brojeve, nemojte ići sa molbom nego sa predlogom. Mlad Mesec 15. juna vam daje hladnu glavu baš za taj razgovor.

Stambeno pitanje kod Jarčeva često znači roditeljsku kuću, podelu sa braćom i sestrama ili odluku da li da se ulaže u renoviranje. Razgovor koji ste izbegavali godinu dana, pokrenite ga sami. Niko drugi neće, a od vašeg poteza zavisi mir cele porodice do kraja leta.

Šta da uradite u danima oko ove mladine?

U nedelju uveče, pred sam Mlad Mesec, sedite natenane sa papirom i olovkom u ruci. Zaboravite na trenutak aplikacije i komplikovane tabele – lepo rukom napišite tačan iznos koji dugujete i tačan iznos koji drugi duguju vama. Taj papir će vam biti glavni plan za narednih šest nedelja i sve što budete radili, gledajte kroz taj spisak.

