Mlad Mesec 16. aprila donosi preokret: Bik, Jarac i Devica rešavaju dugove ili stambeno pitanje

Mlad Mesec 16. aprila donosi novac i nekretnine. Saznajte zašto Bik, Jarac i Devica baš sada rešavaju dugove i stambeno pitanje.

Mlad Mesec 16. aprila donosi energiju proboja koja se ne viđa često, a tri znaka Zodijaka osetiće je direktno na svom bankovnom računu i u dokumentima za nekretnine.

Ovaj astrološki fenomen u vatrenom znaku Ovna ne trpi oklevanje i nejasne planove.

On udara tamo gde nas najviše boli ili gde najviše čeznemo za stabilnošću, a to su naš krov nad glavom i finansijska sloboda.

Za razliku od drugih mesečevih mena, ova nosi pečat hitnosti i hrabrosti da se preseku čvorovi koji su nas godinama gušili.

Vreme je za hrabre finansijske rezove

Mnogi od nas mesecima, pa i godinama, drže važne ugovore u fiokama, čekajući bolja vremena ili niže kamate.

Mlad Mesec 16. aprila izvlači te papire na svetlost dana i daje nam snagu da povučemo potez koji smo odlagali.

Ovo je vreme kada se rešavaju administrativni zastoji koji su delovali nerešivo.

Kosmička postavka je takva da favorizuje one koji su spremni da preuzmu odgovornost za svoju budućnost.

Bik: Konačno rešenje za stambeno pitanje

Za vas dom nije samo mesto za spavanje, već baza iz koje crpite svu svoju snagu.

Bik je dugo trpeo neizvesnost, bilo da je reč o podstanarskom statusu ili nerešenim vlasničkim odnosima.

Mlad Mesec 16. aprila donosi preokret u vidu konkretne ponude ili rešenja koje nudi dugoročnu sigurnost.

Možda je to baš onaj trenutak kada dobijate poziv iz banke ili pronalazite idealan plac za gradnju o kojoj maštate.

Fokusirajte se na detalje ugovora jer je ovo rešavanje stambenog pitanja koje će definisati vašu narednu deceniju.

Jarac: Oslobađanje od tereta dugova

Vi ste navikli da sve postignete teškim radom, ali dugovanja često pritisnu i najjača ramena.

Jarac će tokom ovog perioda dobiti priliku da zatvori stare kredite ili pozajmice koje su mu opterećivale psihu.

Energija koju nosi Mlad Mesec 16. aprila otvara put ka neočekivanim prihodima ili restrukturiranju obaveza pod mnogo boljim uslovima.

Sada je trenutak da svedete račune i uđete u ostatak godine bez finansijskog repa koji vas vuče unazad.

Osetićete ogromno olakšanje kada vidite da je nula na izvodu bankovnog računa konačno realnost.

Devica: Red u papirima i nasledstvo

Vama retko šta može da promakne, ali su vas birokratija i tuđi nemar možda usporili u bitnim namerama.

Devica sada dolazi na svoje jer se otvara put za sređivanje papira ili rešavanje pitanja nasledstva koje je tapkalo u mestu.

Bilo da je reč o legalizaciji, uknjižbi ili dobijanju bitne dozvole, dani nakon 16. aprila su presudni.

Vesta koju primite sredinom meseca direktno će uticati na vaš kućni budžet i uneti preko potreban red.

Budite spremni na brzu reakciju jer će se stvari odvijati mnogo brže nego što ste navikli.

Šta donosi Mlad Mesec 16. aprila ostalim znakovima?

Iako su tri zemljana znaka u fokusu, ovaj period je za sve nas vreme za reviziju materijalnih vrednosti.

Prilika se otvara 16. aprila, ali odlučujuća energija traje do kraja meseca, dajući vam dovoljno vremena za reakciju.

Iako su Bik, Jarac i Devica najviše pogođeni, svi možemo iskoristiti ovaj period za reviziju troškova i pravljenje realnih planova.

SAVET:

Iskoristite prozor od 16. aprila do kraja meseca da obavite sve važne razgovore sa bankarima ili advokatima jer je ovo period kada se najteži pregovori završavaju u vašu korist.

Kako da najbolje iskoristite ovaj period

Sve što započnete pod ovim nebom ima potencijal da postane trajna vrednost u vašem životu.

Energija Ovna ne voli čekanje, pa ako imate jasan cilj, sada je trenutak da mu se potpuno posvetite.

Neka vam fokus bude na stabilnosti, štednji i pametnim investicijama koje će vam doneti miran san.

Ovaj Mlad Mesec 16. aprila je vaša prilika da okrenete novi list i jednom zauvek ostavite finansijske brige u prošlosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com