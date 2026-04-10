Nedeljni horoskop (13-19. april): Stiže najmoćniji mlad Mesec u godini – pogledajte ko kreće od nule, a kome stiže bogatstvo

Saznajte šta vam donosi najmoćniji Mlad Mesec u godini. Detaljna prognoza za posao, ljubav i zdravlje za sve horoskopske znake.

Mlad Mesec donosi promene – Nedeljni horoskop od 13. do 19. aprila

Da li ste se ikada probudili sa onim čudnim osećajem u stomaku da je vreme za veliko spremanje života?

Možda vas kafa jutros nije razdrmala, ali energija koja stiže sa neba sigurno hoće.

Pred nama je nedelja koju smo dugo čekali, jer nam stiže najmoćniji Mlad Mesec u godini.

Ovo nije samo astronomska pojava, već trenutak kada se kosmos resetuje, a sa njim i naši planovi.

Energija koju donosi Mlad Mesec u Ovnu

Ovaj Mlad Mesec pada u znak Ovna, što znači da je krajnje vreme da prestanete da čekate „bolja vremena“.

Srbija je pod uticajem snažnih aspekata koji podstiču hrabrost, inicijativu i prekidanje toksičnih krugova.

Zaboravite na oklevanje koje vas je kočilo tokom marta i početka aprila.

Sada je trenutak da svako ko oseća teret na ramenima kaže „dosta“ i krene u novi početak.

Ko kreće od nule, a ko broji novac?

Vatreni znaci poput Lava i Strelca osetiće snažnu potrebu da promene posao ili profesiju.

Za vas ovaj period znači čišćenje terena od ljudi koji vam crpe energiju i ne daju da napredujete.

S druge strane, Bikovi i Jarčevi mogu očekivati konkretne vesti o prilivu sredstava.

Ako ste uložili trud u prethodnih šest meseci, ovaj Mlad Mesec će aktivirati vaš sektor finansija i doneti zasluženu nagradu.

Ljubavni preokreti i porodični mir

Dok se bavimo karijerom, srce ne sme da trpi, a ovaj period je idealan za iskrene razgovore.

Vage će biti na testu strpljenja, ali će upravo kroz miran ton uspeti da reše stare nesuglasice sa partnerom.

Ovaj Mlad Mesec favorizuje nove ljubavi koje počinju iznenada, možda čak i preko preporuke prijatelja.

Ne odbijajte pozive na kafu, jer se u opuštenom ćaskanju krije potencijal za dugu vezu.

Zdravlje i vitalnost u danima promene

Energija Ovna je brza, pa se čuvajte glavobolja i stresa uzrokovanog prevelikim brojem obaveza.

Važno je da slušate svoje telo i ne ignorišete signale koje vam šalje, naročito ako ste u menopauzi ili prolazite kroz hormonske promene.

Uvedite lagane šetnje i pijte dovoljno vode, jer će se detoksikacija organizma sada odvijati mnogo brže.

Fokusirajte se na san, jer će vam biti potrebno mnogo snage za sve što donosi Mlad Mesec.

Kako najbolje iskoristiti ovaj period

Ovi dani su stvoreni da se okrenete sebi i svojim suštinskim potrebama bez osećaja krivice.

Isplanirajte svoje obaveze tako da imate bar pola sata mira samo za sebe i svoje misli.

Svemir nam širom otvara vrata, a na nama je samo da sakupimo hrabrost i zakoračimo u tu novu, svetliju budućnost.

Vreme je da zablistate i pokažete svima, a pre svega sebi, koliko zapravo vredite i šta sve možete.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com