Mlad mesec otkriva sve: Pet horoskopskih znakova od 21. 10. više ne može da se sakrije od istine

Mladi Mesec u Vagi donosi trenutke istine i razotkrivanja.

Mlad Mesec 21. oktobra u znaku Vage donosi trenutak razotkrivanja. Astrolozi ističu da će upravo tada mnogi znakovi pokazati svoje pravo lice, a istine koje su dugo bile skrivene izaći će na površinu. Za pojedine horoskopske znakove ovo će biti posebno snažan period suočavanja.

Blizanci — potvrda sumnji

Blizanci će konačno dobiti jasnu potvrdu onoga što su dugo osećali. Osoba za koju su sumnjali da nije iskrena napraviće grešku i sve će postati očigledno. Ovaj trenutak doneće im jasnoću o tome ko je zaista uz njih, a ko samo glumi podršku.

Jarac — istina u krugu najbližih

Jarčevi će otkriti nešto što im je bilo skriveno, bilo na poslu ili u privatnom životu. Informacija može biti neočekivana, ali će im pomoći da donesu pravu odluku i postave jasne granice.

Rak — nova slika o bliskoj osobi

Rakovi će čuti nešto što će ih naterati da potpuno promene mišljenje o jednoj osobi. Iako istina može biti bolna, ona će im omogućiti da se oslobode prošlosti i prestanu da se vraćaju starim emocijama.

Devica — slagalica se sklapa

Device će shvatiti zašto im određene stvari nisu išle od ruke. Novi Mesec će osvetliti sitne detalje koji su ranije izgledali nebitno, ali sada formiraju jasnu sliku. To će im pomoći da skinu „ružičaste naočare“ i prepoznaju kome zaista mogu da veruju.

Strelac — iznenadni uvid

Za Strelčeve, ovaj period donosi trenutak iznenadne spoznaje. Moguće je da će neko neočekivano podeliti važnu informaciju ili da će slučajno saznati nešto što menja njihov pogled na situaciju ili odnos.

Mladi Mesec u Vagi donosi trenutke istine i razotkrivanja. Blizanci, Jarčevi, Rakovi, Device i Strelčevi suočiće se sa informacijama koje će promeniti njihov pogled na ljude i događaje. Iako istina ponekad može zaboleti, upravo ona otvara vrata oslobađanju i novim počecima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com