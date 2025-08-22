Mlad mesec se pojavljuje noćas i menja iz korena živote 3 horoskopska znaka – da li ste među njima?

Večeras Sunce i Mesec zakoračiće u znak Device i spojiti se u prvi od dva uzastopna mladog meseca ovog leta, otvarajući vrata novim počecima za sve horoskopske znakove. Perfekcionističke vibracije Device preusmeriće fokus sa lavovske ekstravagancije na praktične životne odgovornosti i organizaciju.

Ovaj mlad mesec dostiže vrhunac u ranim satima 23. avgusta, ali njegov uticaj osetiće se i danima pre i posle. Sunce i Mesec u promenljivom zemljanom znaku naglašavaju praktičnost, odgovornost i težnju ka redu, što je idealno vreme za uvođenje zdravih navika, raščišćavanje nagomilanih problema i sređivanje prostora, emocija ili odnosa.

Ipak, spremite se na neočekivane obrte – Uran će uneti dozu iznenađenja koja će testirati stabilnost novih rutina. Ključ je da ostanete fleksibilni i razmišljate izvan uobičajenih okvira kako bi iskoristili svaku priliku za rast.

Blizanci

Mladi mesec aktivira jedan od najintimnijih delova vaše natalne karte, preusmeravajući pažnju na dom i porodicu. Sada je idealan trenutak za dubinsko raščišćavanje stana, osveženje enterijera i jačanje porodičnih veza. Iako neočekivane situacije mogu uzdrmati mir, upravo kroz njih učite dragocene lekcije o prilagodljivosti.

Device

Sa mladim mesecom u vašem znaku i početkom vaše sezone, ulazite u najmoćniji period u godini. Ovo je savršena prilika da uvedete nove rutine i zdravije navike koje će vam pružiti stabilnost tokom predstojeće sezone pomračenja. Uran će testirati vaše planove, ali vaša snalažljivost i prilagodljivost pomoći će vam da izađete jači nego ikada.

Ribe

Ova lunacija stavlja naglasak na vaše odnose i partnerstva. Sada ćete jasnije uvideti gde treba da otvorite prostor za drugu stranu, a gde je vreme da postavite granice. Ranjivost i iskrenost ključni su za uspeh veza – kontrola je samo iluzija. Ako imate posebne želje ili namere za ovaj mlad mesec, postavite ih sada, jer vam naredna lunacija donosi znatno introspektivnija otkrića.

Mladi mesec u Devici poziva sve znakove na introspekciju, praktične promene i prilagođavanje novim okolnostima. Iako će ga najjače osetiti Blizanci, Device i Ribe, svi imamo priliku da napravimo mali, ali značajan korak ka sređenijem, zdravijem i produktivnijem životu.

