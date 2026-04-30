Mlad Mesec u Biku pokreće lavinu novca: 5 znakova od maja brišu dugove i okreću novi list u životu

Mlad Mesec u Biku otvara vrata novcu za 5 znakova. Proverite da li ste na listi i iskoristite šansu pre nego što prođe.

Mlad Mesec u Biku ne dolazi na prste. On udara po stolu, traži red u finansijama i nagrađuje one koji su spremni da prestanu sa odlaganjem.

Pet znakova već u prvim danima maja oseća kako se račun u banci pomera u plus, a glava postaje lakša.

Šta tačno donosi Mlad Mesec u Biku

Bik vlada zaradom, vrednostima i onim što stvarno posedujete.

Kada se Mesec tu rodi iznova, otvara se prozor od oko dve nedelje za nove dogovore, povišice i naplatu starih potraživanja.

Ovo nije apstraktna sreća, već konkretan poziv da povučete potez koji ste mesecima odlagali.

Bik: konačno naplaćujete ono što vam duguju

Vaš znak je domaćin ovog ciklusa.

Telefon zvoni, stari klijent se javlja, a posao koji ste otpisali vraća se sa boljim uslovima.

Pišite ugovor crno na belo i ne pristajte na usmene dogovore.

Do kraja maja brišete bar jedan dug koji vas je gušio mesecima.

Devica: red u papirima donosi novi list

Energija Bika u maju vam pomaže da sredite haos u računima.

Otkrićete uplatu za koju niste znali ili grešku banke u svoju korist.

Devicama ovaj majski novčani ciklus donosi mirniji san i prvi put posle dugo vremena osećaj da kontrolišu situaciju, a ne ona njih.

Jarac: povišica ili bolja ponuda

Šef primećuje koliko vučete. Ako ne primeti, neko drugi hoće, pa očekujte poziv iz konkurentske firme.

Ne odbijajte sastanak iz pristojnosti. Lavina novca u maju kod Jarčeva ide kroz posao, a ne kroz lutriju.

Tražite više nego što mislite da zaslužujete.

Rak: porodični novac i nasleđe

Kod Raka novi početak u Biku otvara temu nekretnina, podele imovine ili pomoći od rođaka.

Razgovor koji ste izbegavali pretvara se u rešenje.

Neko vam vraća pozajmicu za koju ste mislili da je propala. Sredite papire pre 20. maja.

Ribe: kreativni rad konačno donosi pare

Hobi prelazi u zaradu. Ribe u maju dobijaju ponudu za honorarni angažman koji prerasta u stalan prihod.

Ne potcenjujte svoj rad i ne radite besplatno za „iskustvo“.

Finansijski okret u Biku vam šalje klijenta koji plaća punu cenu i ne cenjka se.

Kako da iskoristite ovaj prozor

Mlad Mesec u Biku je tehnički, ne magičan. Tražite konkretne stvari, ne opšte želje za „boljim životom“.

Evo šta uradite već prvih dana:

Napišite spisak svih dugovanja, vaših i prema vama

Pošaljite tri poruke ljudima koji vam duguju novac

Tražite povišicu ili podignite cene svojih usluga za bar 10 odsto

Otvorite poseban račun za štednju, makar sa hiljadu dinara

Otkažite jednu pretplatu koju ne koristite

Da li Mlad Mesec u Biku radi za sve znake

Ne radi jednako. Najjači efekat osećaju zemljani i vodeni znaci, dok vatreni i vazdušni dobijaju indirektnu korist kroz saradnju sa njima.

Ali svako ko sredi papire u prvih sedam dana maja izvlači materijalnu korist.

Najčešća greška koju pravite

Ljudi čekaju da novac padne sam. Energija Bika ne radi tako.

Bik traži da ustanete, pošaljete račun, podignete telefon.

Pasivno čekanje pod ovim tranzitom donosi tačno ono što ulažete, a to je nula.

Koji potez ste već mesecima odlagali, a znate da bi vam baš sada doneo pare na račun?

