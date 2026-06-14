Mlad Mesec u Blizancima 14. juna vraća jednu osobu iz prošlosti i prevrće život naglavačke za ova 4 znaka, daje im drugu šansu

Mlad Mesec u Blizancima 14. juna vraća bivše i ruši stare planove. Pogledajte koja četiri znaka dobijaju drugu šansu.

Mlad Mesec u Blizancima 14. juna vraća tačno jednu osobu koju ste mislili da ste zauvek zatvorili iza sebe. Za četiri znaka to nije slučajnost, nego pregovor koji je ostao nedovršen. Astrolog Helena Hator tvrdi da ova lunacija otvara novu karmu i pokreće promene koje će se razvijati godinama. Neće sve doći preko noći, ali će se desiti.

Blizanci: stari saradnik kuca na vrata, ali igra po novim pravilima

Mlad Mesec pada u vašem znaku i dira teme identiteta i partnerstava, posebno u poslu. Formira se saradnja koja vam donosi sreću. Hator naglašava da niste pod uticajem samo lunacije. Venera je u opoziciji sa retrogradnim Plutonom, a to vraća nekoga iz prošlosti.

Ta osoba želi drugu šansu da radi sa vama. Očekujte da se sve ponovo pregovara. Prvi put možda nije išlo glatko, ali sada imate priliku da partnerstvo izmislite ispočetka, tako da konačno radi za oboje.

Strelac: bivši se vraća, samo ovog puta ćete morati da pričate

Ako vam je neko iz prošle ljubavi stalno na pameti, junska lunacija u Blizancima ga može vratiti za drugu šansu. „Strelče, vaš bivši bi se bukvalno mogao vratiti“, kaže Hator. „Nema sumnje u to.“

Razlika je u jednoj stvari. Sada vodite razgovore koje ste ranije zaobilazili. Oboje morate izgovoriti ono što ste prećutali. Komunikacija je verovatno falila prvi put. Sada imate priliku da prepišete kraj te priče.

Šta donosi mlad Mesec u Blizancima 14. juna?

Mlad Mesec u Blizancima 14. juna pokreće nove početke vezane za partnerstva, dom i identitet. Najjače pogađa Blizance, Strelca, Ribe i Devicu, kojima vraća ljude i situacije iz prošlosti radi druge šanse.

Ribe: promene počinju kod kuće, i biće malo haosa

Vaš život se menja, a sve kreće od praga vašeg doma. Neko iz prošlosti banuće kad to najmanje očekujete. „Dolaze ogromne promene u vašem domu i dinamici vašeg doma“, kaže Hator. Moguća je selidba ili život sa partnerom.

Ono što stiže je nepredvidivo i može doneti malo nereda. Ako prebrodite tu oluju, blistaćete kao nikada do sada. Vaš kućni život se preokreće na bolje.

Devica: era rebrendiranja koja traje sve do 2033

Ova lunacija vam stiže u savršenom trenutku. „Ovo je vaša era rebrendiranja“, kaže Hator. Ono što sada počinje je samo najava velike transformacije koja se rasteže sve do 2033. godine. Vaš život će izgledati potpuno drugačije.

Pre nego što krene nabolje, čeka vas borba za moć sa partnerom ili poslodavcem. Biće neprijatno, ali vas na kraju oslobađa. Ili se usaglašavate, ili krećete svojim putem. Uspeh je u oba slučaja siguran.

Kako da iskoristite ovu drugu šansu, a ne da je proćerdate

Mlad Mesec za četiri znaka nije magični prekidač. On otvara vrata, ali kroz njih morate proći sami. Ako vam se neko vrati, ne ponavljajte iste greške koje su vas razdvojile. Izgovorite ono što ste prošli put progutali. Tu je cela razlika.

Univerzum je na vašoj strani, ali samo ako odbijete da se pretvarate da je sve u redu kad nije.

Koji znak ste vi, i da li vam se neko iz prošlosti već javio ovih dana? Napišite u komentarima kako ste reagovali.

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