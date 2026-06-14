Mlad Mesec u Blizancima 15. juna otključava nedelju u kojoj ćete reći ono što ste mesecima gutali u sebi

Mlad Mesec u Blizancima 15. juna otvara nedelju reči koje ste prećutali. Pogledajte šta vaš znak mora da uradi pre petka.

Mlad Mesec u Blizancima 15. juna razvezuje jezik. Ono što ste mesecima vrteli po glavi i nikome rekli, ove nedelje izlazi napolje, i to brže nego što planirate. Ponedeljak otvara ciklus u kom se ćutanje skuplja, a iskrenost isplati.

Zašto mladi Mesec 15. juna pogađa baš sve

Blizanci vladaju razgovorom, porukama, sitnim odlukama koje menjaju ceo tok. Kad mlad Mesec u znaku Blizanaca starta nov ciklus, dobijate čistu tablu za reči koje niste smeli da izgovorite. Nije magija. To je trenutak kad vam hrabrost i prilika padnu u isti dan.

Od ponedeljka do srede: kuća, srce i naglo samopouzdanje

Već u utorak Mesec prelazi u Raka i ton se menja. Vučete se ka kući, ka ljudima koji vas znaju bez objašnjenja. Tu, među svojima, pronalazite glas i punite baterije za ono što sledi.

U sredu stiže Mesec u Lavu i samopouzdanje skače. Isti dan Mesec se sreće sa Venerom, pa kreativni projekat koji ste odlagali odjednom deluje moguće. Ne čekajte savršen trenutak, on ne dolazi. Krenite dok energija drži.

Petak i Mesec u Devici: vreme da sredite haos

U petak Mesec ulazi u Devicu i pali svetlo nad vašim obavezama. Pregledate šta ste uradili, šta ste zapustili, koji zadatak vam visi nad glavom nedeljama. Struktura sad nije dosadna, ona vas spasava. Krajem meseca stiže tranzit Jupitera u Lavu, a on nagrađuje samo one koji su raščistili teren.

Šta tačno donosi mlad Mesec u Blizancima 15. juna

Mlad Mesec u Blizancima donosi nov početak vezan za komunikaciju: razgovor koji odlažete, poruku koju niste poslali, odluku koju gutate. Najjači efekat traje prva tri dana ciklusa.

Tri znaka koja će ovu nedelju osetiti najjače

Strelac stoji tačno naspram ovog Meseca, pa kod njega sve ide kroz odnose. Neko će reći istinu koju ste dugo izbegavali, i to je dobro. Partnerstva se ili učvršćuju ili konačno prekidaju, bez sive zone.

Devica ulazi u nedelju zatrpana sitnicama, ali petak donosi olakšanje. Sređujete papire, poruke, obaveze, i prvi put dišete punim plućima. Ono što odložite do nedelje, vuče se i u juli.

Vaga hvata talas u sredu, kad Mesec i Venera spoje snage. Kreativnost vam curi kroz prste, a neko vas gleda drugačije nego ranije. Iskoristite to, jer prozor se zatvara već u četvrtak uveče.

Greška koju većina napravi baš sad

Ljudi misle da nov početak znači čekanje pravog znaka. Pogrešno. Mlad Mesec ne nagrađuje strpljenje, nego pokret. Ko u ponedeljak pošalje tu poruku ili započne taj razgovor, do nedelje vidi rezultat. Ko čeka, gleda kako prilika prelazi nekom drugom.

A vi, koji razgovor odlažete već mesecima i da li ćete ga konačno otvoriti pre petka? Napišite u komentarima koji znak ste i šta vas najviše koči.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com