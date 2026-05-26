Sve se menja od 16. juna: Mlad Mesec u Blizancima otvara moćan portal sreće, pogledajte da li ste na spisku

Mlad Mesec u Blizancima 16. juna prekida višemesečni period neizvesnosti i donosi jasne odluke. Proverite da li je vaš znak na spisku.

Tačno 16. juna mlad Mesec u Blizancima donosi oštre rezove i tera nas da povučemo crtu – i na poslu i u kući. Zaboravite na čekanje i kalkulisanje, jer se sredinom meseca karte ozbiljno mešaju, a odluke se donose preko noći.

Ako još od sredine marta vučete problem koji vas opasno crpi i tražite kompromis tamo gde ga nema, sada je tome kraj. Konačan odgovor stiže iznenada, preko jedne jedine SMS poruke ili kratkog jutarnjeg poziva koji vam menja celu nedelju.

Ovaj astrološki period nagrađuje samo one koji znaju šta hoće. Nema više izgovora i odlaganja – presecite toksičan odnos, tražite povišicu ili napokon uplatite ono letovanje o kom maštate mesecima. Vreme je da uzmete stvar u svoje ruke.

Šta nam tačno donosi mlad Mesec u Blizancima?

Ovaj period donosi prekid ćutanja i ekspresno rešavanje stvari koje su mesecima tapkale u mestu. Umesto natezanja i dugih razgovora, sada možete da očekujete brze i direktne odgovore koji traže da reagujete odmah – naročito kada su u pitanju novac i emotivne veze.

Ovan, Blizanci, Devica i Škorpija osetiće ovaj junski preokret jače nego svi ostali. Za njih dobitak ne stiže u vidu nekih maglovitih obećanja, već kroz konkretne, opipljive šanse koje se pojavljuju u pravom trenutku. Na njima je samo da ih ne propuste.

Ovan: Vreme je da naplatite stare dugove

Ovnu hrabrosti nikad nije manjkalo, ali vam je u poslednje vreme strpljenje ozbiljno testirano raznim sitnim preprekama. U utorak popodne, tačno na dan mladog meseca, jedan ozbiljan zastoj na poslu konačno nestaje. Pozvaće vas uticajna osoba od koje ste digli ruke još zimus.

Nemojte okolišati, već jasno tražite svoj deo kolača i fiksirajte tačan datum isplate. Presecite staru priču na vreme kako biste oslobodili prostor za novi astrološki ciklus.

Blizanci: Vreme za reči koje odjekuju mesecima

Sve se sada prelama na vašem domaćem terenu. Ovaj Mlad Mesec u vazdušnom znaku temeljno čisti vaš ljubavni horizont od ljudi koji su vam mesecima unazad samo krali dragoceno vreme. U prva tri dana nakon utorka, dobićete savršenu priliku da započnete onaj težak razgovor koji izbegavate nedeljama.

Otvoreno recite šta tačno očekujete od stalnog partnera, jer zvezde obećavaju ogromnu podršku, a vi ćete napokon da prodišete punim plućima.

Devica: Papiri dobijaju jasan pečat

Sitna slova su oduvek vaša mala opsesija, a taj analitički pristup se upravo sada višestruko isplati na poslovnom planu. Do kraja radne nedelje, na sto vam neočekivano stiže važna dokumentacija ili ugovor koji apsolutno garantuje značajan finansijski priliv.

Ovaj astrološki preokret sredinom meseca donosi vam suze radosnice i duboko olakšanje. Proverite sve klauzule pre nego što stavite potpis na dno stranice, ali nemojte paranoično tražiti problem tamo gde ga sasvim sigurno nema. Sada vaš lični bankovni račun prestaje da bude primarni razlog za nespavanje.

Škorpija: Padanje maski u krugu porodice

Zadržati sve konce u sopstvenim rukama izuzetno je naporno, posebno kada vam najbliži rođaci redovno testiraju granice strpljenja. U petak ujutru, jedna dugo čuvana porodična tajna izlazi na nemilosrdnu svetlost dana tokom naizgled obične jutarnje kafe.

Nema nikakve potrebe da burno reagujete ili uopšte glumite iznenađenje pred ostalima. Srećom, vaša nepogrešiva intuicija je ovu dramu najavila još početkom prošlog meseca.

Iskoristite jun mesec za novi početak da jasno postavite neprobojne granice sa napornom rodbinom i trajno zaštitite svoj dragoceni lični mir.

Da li ste već hrabro presekli toksične veze koje vam više ne služe ili još uvek nevoljno čekate tuđi prvi potez?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com