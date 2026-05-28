Mlad mesec u junu pravi totalni haos: Nekima stiže ogroman novac, a drugima prete otkaz i besparica!

Mlad mesec u junu deli karte ponovo: tri znaka dobijaju novac na račun, dva slušaju neprijatan razgovor sa šefom. Pogledajte spisak.

Mlad mesec u junu pada u znaku Blizanaca i donosi neravnopravnu raspodelu, jednima stiže uplata koju ne očekuju, drugima poziv u kancelariju koji ne žele. Sredina meseca razdvojiće one koji su odlagali razgovor o pravima od onih koji su tiho radili svoj posao.

Planete su se namestile tako da novac ide tamo gde već postoji konkretan plan, a problemi tamo gde se mesecima ćuti i trpi. Junska mladina ne voli polovična rešenja.

Zašto je mlad mesec u Blizancima toliko bučan

Lunacija u junu pogađa osu komunikacije i ugovora. Tu se lome dogovori koji su se vukli od proleća. Neki će dobiti pisanu ponudu, neki obrazloženje zašto im se ne produžava saradnja. Reč pisana na papiru u ovom periodu ima veću težinu nego obećanje preko telefona.

Bik: konačno vam stiže novac koji ste otpisali

Stari dug, povraćaj poreza ili zaostala uplata od klijenta, nešto od toga sleće vam na račun u prvoj polovini meseca. Nije reč o lutriji, već o pari koja vam pripada i koju ste prestali da očekujete. Iskoristite je da zatvorite minus na kartici, ne za novi telefon. Sredinom juna razmislite o ponudi za dodatni honorarni posao koju će vam neko spomenuti uz kafu.

Devica: Ugovor koji menja celu godinu

Vama mlad mesec u junu donosi konkretan papir, ugovor, aneks ili pisanu potvrdu povišice. Sve što ste tiho gradili od marta sada dobija pečat. Pazite samo na jedan detalj u sitnom slogu, tu je obično zamka. Ako vam neko ponudi usmeni dogovor bez papira, recite ne. Ovog juna pišite sve.

Strelac: Putni trošak koji se isplati duplo

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, pa će ovog juna spakovati kofer i otići na sastanak koji deluje neisplativo. Vratiće se sa ponudom o kojoj nije ni sanjao. Novi posao, nova saradnja preko granice ili poziv na obuku koja otvara vrata. Ne pristajte na prvu ponuđenu cifru, traži se još.

Rak: Razgovor sa šefom koji ne sluti na dobro

Rakovima junska mladina otvara temu koju su odlagali, status na poslu. U utorak ili sredu, najverovatnije popodne, sledi razgovor iza zatvorenih vrata. Može biti reorganizacija, može biti otkaz, može biti premeštaj na mesto koje vam ne odgovara. Ne reagujte emotivno na licu mesta. Tražite vreme za razmišljanje i savetujte se sa nekim ko zna radno pravo. Vaša snaga ovde nije u suzama, već u dokumentaciji koju ste skupljali mesecima.

Vaga: Besparica zbog tuđih odluka

Vaga ovog juna plaća ceh tuđih grešaka. Partner u poslu ili u kući donosi finansijsku odluku bez konsultacije, pa račun pada na vas oboje. U drugoj polovini meseca stiže neplanirani trošak vezan za stan ili automobil. Nemojte uzimati novi kredit da pokrijete stari. Razgovor o parama vodite sa olovkom u ruci, nikad u prolazu.

Šta tačno donosi mlad mesec u junu 2026

Mlad mesec u junu 2026. donosi nagle promene u poslu i novcu, dobitke kroz pisane ugovore i uplate, ali i otkaze, premeštaje i nepredviđene troškove za one koji su mesecima odlagali važne razgovore.

Kako da preživite junsku mladinu bez ožiljaka

Ne potpisujte ništa u prva tri dana posle mladog meseca, sačekajte da se prašina slegne. Proverite stanje na računu pre svakog većeg plaćanja. Ako radite u firmi gde se priča o otpuštanjima, ažurirajte biografiju ove nedelje, ne sledećeg meseca. Novi mesec u junu nagrađuje pripremljene, kažnjava one koji se nadaju da će samo proći.

