Mlad Mesec pokreće lavinu sreće: Ovi znakovi do 10. juna čiste sve dugove, pare se lepe za prste!

Mlad Mesec u junu zatvara finansijsku rupu za tri znaka. Proverite da li ste među njima i šta da uradite do 10. juna.

Mlad Mesec u junu doneo je moćan astrološki talas koji je počeo trećeg u mesecu, a njegov najjači finansijski uticaj osećamo upravo sada.

Zato već do 10. juna tri znaka prestaju da gledaju na minus na računu kao na presudu. Novac koji ste odavno otpisali i prežalili konačno počinje da se vraća, sitno ali sasvim stvarno.

Čak će se i onaj poznanik, koji se mesecima pravio mrtav oko starog duga, ovih dana javiti sam.

Zašto junska mladina menja pravila oko para

Ovaj junski mlad Mesec u Blizancima ne donosi dobitak preko noći i sreću iz vedra neba, već se njegov uticaj krije u papirologiji i važnim razgovorima. Planete su se namestile tako da se u ovim danima rešavaju isključivo zaostali računi, stari ugovori i poruke koje mesecima odlažete.

Zato se ovaj period oseća kao da je neko konačno otključao fioku punu nedovršenih stvari i počeo da pravi red. U tom raščišćavanju, tri znaka će profitirati najviše.

Vaga: u utorak stiže poziv koji vredi para

Vagi se ovaj period otvara kroz jedan jedini razgovor. U utorak popodne očekujte poziv ili poruku oko posla koji ste mislili da je propao. Nemojte pristajati na prvu ponudu, jer druga verzija donosi osetno više. Vaš novčanik prestaje da bude razlog za neispavane noći, a stari poznanik vraća dug o kome ste prestali da sanjate. Do 10. juna potpisaćete nešto što ste odlagali još od proleća.

Blizanci: novac koji ste otpisali tiho se vraća

Blizancima junska mlada mesečina pada u njihovo polje, pa su glavni dobitnici ovog leta. Ideja koju ste pomenuli u martu, a niko je nije ozbiljno shvatio, sada nekome vredi konkretne pare. Do kraja meseca stiže prilika da naplatite ono što ste do sada radili gotovo besplatno. Ne raspričavajte se previše o planovima dok ugovor nije na stolu. U prvoj polovini juna sredite papire koje gurate po fioci, jer baš tu se krije zaostali novac.

Lav: leto počinje time što naplaćujete stare usluge

Lavu se vraća sve ono što je velikodušno delio a niko mu nije uzvratio. Ovog leta prestajete da budete taj koji uvek plaća ceh. Tokom narednih dana neko će vam ponuditi posao koji ste odavno priželjkivali, i to bez vašeg traženja. Budite direktni oko cene, jer skromnost vas je dosad koštala. Junski Mlad Mesec vam daje hrabrost da kažete koliko zaista vredite.

Šta tačno donosi Mlad Mesec u junu za novac

Mlad Mesec u junu donosi astrološki nov početak u finansijama. Uticaj se najviše vidi kroz naplatu starih dugova, nove ugovore i razgovore koje ste dugo odlagali.

Ovaj finansijski talas najjače osećaju Vaga, Blizanci i Lav u periodu do 10. juna.

Kako da ne propustite svoj trenutak do 10. juna

Najveća greška u ovim danima jeste čekanje da novac sam pokuca na vaša vrata. Mlad Mesec u junu nagrađuje isključivo one koji pošalju poruku, podsete na dug i traže ono što im pripada.

Najveći problem sada nije nedostatak sreće, već vaše ćutanje iz čiste pristojnosti.

Ako ste među ova tri znaka, vreme je da otvorite onu fioku sa neplaćenim računima i sami se javite osobi koja vam duguje novac. Sreća u narednim danima voli konkretne poteze, a ne lepe želje.

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